Coutinho aponta “incompetência” na divulgação meteorológica e critica “despesismo” público

José Pereira Coutinho aproveitou a reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa para criticar o “despesismo” e a “opacidade” na aquisição de bens e serviços por parte do Governo. O deputado lançou ainda críticas aos Serviços Meteorológicos: “É preciso muita paciência para aturar tanta incompetência na divulgação de informação meteorológica”.

André Vinagre

Depois da passagem do tufão Higos, na madrugada de quarta-feira, José Pereira Coutinho não ficou satisfeito com a forma como os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) actuaram e acusou o organismo de “incompetência”. Numa intervenção antes da ordem do dia, na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) de ontem, o deputado chamou a atenção para o despesismo público, dizendo que “a época das ‘vacas gordas’ é hoje uma miragem face ao surgimento da Covid-19”.

“De acordo com as informações divulgadas no dia 18 do corrente mês pelos SMG, muitos cidadãos ‘dormiram descansados’ por terem sido informados da suposta vinda de uma ‘tempestade tropical’ com possibilidades ‘moderadas’ de T8. Contudo, foram acordados de madrugada sobressaltados com um tufão violento”, disse o deputado na AL. “É preciso muita paciência para aturar tanta incompetência na divulgação de informação meteorológica numa cidade que o Governo quer que seja inteligente”, afirmou.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) passou, então, a criticar os gastos públicos, dizendo que “nos últimos 20 anos, os responsáveis máximos pelas actividades económicas estiveram praticamente ‘deitados à sombra da bananeira’, governando em ‘piloto automático’”.

“Se isto não bastasse, foram esbanjadas fortunas do erário público em obras megalómanas, autênticos elefantes brancos”, apontou, indicando que cabe ao Chefe do Executivo controlar os custos da gestão pública. Para o deputado, Ho Iat Seng terá de lidar com “firmeza” com o “despesismo, a opacidade na aquisição de bens e serviços, a viciação nos cadernos de encargos nos concursos das empreitadas e construções públicas”. “A época das ‘vacas gordas’ é hoje uma miragem face ao surgimento da Covid-19”, referiu o parlamentar.

“Nestes 20 anos e através de dezenas de fundos públicos, foram injectadas somas astronómicas em actividades de natureza diversa sem resultados satisfatórios em relação à continua dependência do dinheiro dos contribuintes”, disse Coutinho, concluindo que “para melhorar o actual modelo de actividades económicas, quase totalmente dependente dos vistos individuais e da indústria dos casinos”, o Governo terá de “aumentar a sua competitividade em matéria de recursos humanos, seleccionar criteriosamente os apoios a conceder às PME que dêem garantias de médio prazo para poderem ser autossubsistentes, combater a concorrência desleal entre as associações e as PME em diversas actividades económicas, desburocratizar e agilizar a máquina administrativa para ajudar os cidadãos a resolver os seus problemas”.