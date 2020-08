Associação de Hotéis quer ter voz na futura legislação do sector

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu no início da semana para analisar a proposta de “lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros”, tendo os deputados feito alterações em alguns dos artigos. Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, concordou com algumas das sugestões dos deputados, mas considerou que a associação devia estar envolvida na discussão da lei.

A Associação de Hotéis de Macau quer estar envolvida na discussão da “lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros”, que está a ser analisada pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, considerando que o seu contributo seria benéfico para a indústria local. “Gostaríamos muito que a Associação de Hotéis de Macau estivesse envolvida e pudesse dar algumas sugestões sobre esta lei, todos sabemos que é muito difícil alterar uma lei, e a nossa experiência também nos diz que esta lei em especifico é muito antiga. Já foi alterada, mas tem pontos que actualmente já não são válidos no sector de um ponto de vista global”, disse o presidente da associação, Rutger Verschuren, em declarações ao PONTO FINAL. “Acho que devíamos ser consultados para podermos contribuir de forma construtiva, porque seria também algo benéfico para esta indústria em Macau”, prosseguiu.

Questionado sobre qual a principal recomendação que a associação poderia fazer em relação a alterações na lei, o presidente da Associação de Hotéis de Macau destacou o campo do direito laboral, nomeadamente em relação às restrições que existem para os trabalhadores não-residentes em comparação com os trabalhadores locais. “A descrição de uma função não deve ser só para um determinado posto, como ser apenas cozinheiro, empregado de cozinha ou recepcionista. Gostaríamos de poder contratar uma pessoa que pudesse exercer diversas funções, servir o café do pequeno-almoço e depois carregar as bagagens ou ajudar na cozinha. É tudo no mesmo ramo, e gostávamos que houvesse mais flexibilidade em relação aos trabalhadores que não são locais”, sublinhou.

Rutger refere que esta é uma preocupação geral dos membros da associação que preside e algo que gostariam que fosse alterado, sobretudo nesta altura da pandemia. “Durante a crise da covid-19 houve muitos detentores de ‘bluecard’ que ficaram retidos fora de Macau, e perdemos mão-de-obra em vários sectores do hotel. Deve haver um espírito de equipa em que todos podem ajudar todos, e acho que se houvesse mais flexibilidade em relação aos detentores de ‘bluecard’ se calhar nem iriamos precisar de tantos, e isso seria benéfico para a comunidade local. O sistema é muito rígido, não apenas em relação ao nosso hotel, mas é uma preocupação da associação em geral”, referiu o também vice-presidente da Artyzen, grupo que gere os hotéis Grand Lapa e Grand Coloane Resort.

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu no início da semana para analisar a proposta de “lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros”, tendo os deputados exigido a alteração do artigo que permitia que os fiscais da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) pudessem aceder a todas as áreas, o que incluía os quartos. Rutger Verschuren mostrou-se de acordo com a medida. “Acho que é muito importante que aqueles que querem ter acesso aos quartos onde estão os hóspedes tenham autoridade para o fazer. Pode ser um assunto privado, não é do nosso respeito, mas queremos ter a certeza que quem irá incomodar o hóspede tem o direito legal para o fazer. Penso que a polícia ou os serviços de migração sejam os mais indicados nesse sentido, não sei se os funcionários da DST serão a autoridade indicada para inspeccionar o quarto dos hóspedes. Se for feito de forma ilegal, o hóspede não irá regressar ao hotel e irá questionar a unidade hoteleira sobre o porquê de o terem permitido, e o que é que poderíamos dizer?”, alertou.

A proposta de lei sugere ainda a denominação dos terrenos que se destinam a exploração hoteleira. Rutger apoia a medida e lembra as dificuldades para garantir as respectivas licenças para operar no sector hoteleiro. “Não é aceitável que alguém esteja a operar no mesmo sector em locais que não são indicados para o fazer, é muito injusto para nós. Não é fácil, nem é barato, gerir um hotel, e todos os membros da nossa associação gerem os seus empreendimentos com muito cuidado em termos de saúde e segurança, não aceitamos que alguém opere sem as respectivas licenças”, sublinhou.