Aprovada lei da PJ, apesar de dúvidas dos deputados relativamente a agentes secretos

Foi aprovada ontem, na especialidade, a alteração à lei da Polícia Judiciária (PJ) que prevê que haja agentes dispensados de divulgar a sua identidade devido às suas “funções especiais”. Os deputados pediram mais detalhes sobre estes agentes a Wong Sio Chak, e Sulu Sou mostrou-se preocupado com o eventual abuso deste mecanismo.

André Vinagre

Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem, na especialidade, a alteração à lei da Polícia Judiciária (PJ). O diploma prevê que haja agentes dispensados de apresentar as suas informações publicamente, o que levantou dúvidas e críticas por parte dos deputados. José Pereira Coutinho questionou a eficácia da medida, já que “Macau é uma cidade pequena e as pessoas vão saber” a identidade dos agentes. Sulu Sou disse que “a maior preocupação da população é o eventual abuso desse mecanismo”.

O artigo em causa diz: “Quando razões de segurança pessoal ou de necessidade de desempenho de funções especiais, devidamente fundamentadas, o justifiquem, pode o Chefe do Executivo dispensar, a título excepcional, a publicação de nomeação e exoneração dos trabalhadores efectivos da PJ, de todos os actos que determinem a alteração da situação jurídico-funcional dos trabalhadores, de atribuição de menção de mérito excepcional e de admissão e classificação no processo de concurso de acesso”.

Pereira Coutinho começou por questionar Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, sobre a aplicação prática da norma, e como é que, caso um agente não esteja identificado, um cidadão pode participar dele. Também Sulu Sou se mostrou preocupado com o eventual abuso da norma e disse que a expressão “funções especiais”, plasmada no texto da lei, é “bastante vaga”. Agnes Lam também questionou: “A população tem dúvidas. No momento de deter uma pessoa, o agente tem de se identificar, então como é que essas acções vão ser realizadas?”.

O secretário respondeu: “Qualquer investigador criminal, em qualquer situação, tem de dizer quem é. Se está num trabalho sigiloso não vai deter nenhuma pessoa e, quando não faz esse trabalho, está em funções secretas. Mas, se ele tiver de aplicar a lei, tem de dizer quem é, se não os residentes podem recusar, porque o residente não sabe que é PJ”. O secretário repetiu que este artigo visa a protecção dos agentes.

Coutinho mostrou-se pessimista quanto à norma: “Será que essas medidas são úteis? Tem alguma utilidade essa dispensa de publicação das informações? Macau é uma cidade pequena e as pessoas vão saber”. Wong Sio Chak não deu resposta ao presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), disse apenas que “o senhor deputado pode ficar descansado porque não há problema”. José Pereira Coutinho e Sulu Sou foram os únicos a não aprovar o artigo em causa.

Durante a discussão, Wong Sio Chak rejeitou que a nova lei venha a criar uma polícia secreta e deu o exemplo da região vizinha: “Em Hong Kong, o regime é parecido com o nosso e [os dados de] todos os funcionários públicos não são divulgados. Será que são todos secretos?”. O secretário indicou ainda que a lei agora aprovada é “idêntica” à de Portugal.

Esta lei prevê também que a PJ passe a ter a competência exclusiva para investigar os crimes contra a segurança do Estado e crimes de cibersegurança. A lei entra em vigor a 12 de Outubro deste ano.

Conselhos de administração das escolas particulares do ensino não superior preocupam deputados

Na reunião de ontem na Assembleia Legislativa (AL), os deputados também aprovaram na especialidade a proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior. Durante a discussão, o tema que levantou mais dúvidas por parte dos deputados foi a criação dos conselhos de administração das escolas, que esta lei contempla. Au Kam San pediu representatividade nos conselhos de administração das escolas, com a participação de docentes e de encarregados de educação: “Todos os docentes vão votar para ter um representante no conselho de administração da escola? E os encarregados de educação vão ter o mesmo método? Só assim é que se consegue a representatividade”. “Não podemos escolher os representantes considerando meramente se o docente é obediente ou desobediente, daí que uma eleição entre os docentes é a forma mais correcta porque consegue espelhar a vontade”, disse ainda o deputado democrata. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, respondeu que o novo diploma “atribui autonomia à entidade tutelar na escolha dos membros do conselho de administração”. Sulu Sou disse esperar que os conselhos de administração possam dar “autonomia nas diversas vertentes e, em paralelo, impulsionar a multi-participação nas várias actividades das escolas”.