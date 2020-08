“Agora que faz parte desta plataforma da Grande Baía, Macau é muito mais fácil de vender”

A AirAsia quer crescer a partir de Macau para toda a região da Grande Baía, no sector do transporte aéreo, mas também nas áreas da logística e do comércio electrónico. Celia Lao, directora-executiva da companhia para Macau e Hong Kong, tem já ideias bem definidas para o período pós-pandemia. Mas ainda é cedo para prever quando poderão ser levadas à prática.

Depois de sete anos na Companhia do Aeroporto de Macau e de uma curta passagem pela Hutchison, Celia Lao, natural de Zhongshan e licenciada em marketing pela Universidade de Macau, passou todos os restantes 16 anos da sua vida profissional ao serviço da AirAsia, de que é hoje directora-executiva para os mercados de Macau e Hong Kong. Profunda conhecedora dos meandros da aviação civil, prepara-se para liderar, a nível local, a política de expansão da companhia para outras áreas de negócio. A principal meta, como explicou em entrevista ao PONTO FINAL, é aproximar a Grande Baía dos países do Sudeste Asiático, através de Macau.

– De que forma é que a pandemia afectou a estratégia para o futuro da AirAsia?

Celia Lao – Pouco antes da pandemia, já estávamos a mudar a nossa estratégia, deixando de estar focados apenas no negócio da companhia aérea, e começando a transformar a AirAsia numa empresa digital.

Estamos a construir mais dois pilares para o grupo. Um é uma plataforma para desenvolver e gerir o negócio da companhia aérea, o núcleo central da nossa actividade. O website Airasia.com tornou-se uma plataforma de comércio electrónico e estilo de vida (‘lifestyle’), passando a incluir todo o tipo de elementos relevantes para os viajantes. Por exemplo, as pessoas podem agora usar a nossa plataforma para reservar voos de diferentes companhias aéreas, não apenas da AirAsia. Se alguém quiser ir de Macau a Bangkok, e de lá para outra cidade ou país para onde não voemos, pode ainda assim reservar todos os voos em airasia.com, independentemente das transportadoras que venha a utilizar. Pode também reservar serviços de recepção à chegada, acomodação em hotéis, transportes e actividades que sejam populares no país de destino.

Ao outro pilar chamámos Redbeat Venture e inclui logística, alimentos e bebidas, a BigPay, que é nossa plataforma de pagamento, e BigLife, que premeia a fidelidade dos nossos clientes. Estamos, na verdade, a criar um novo ecossistema, desenvolvendo operações de logística com parceiros locais. Na China, por exemplo, vamos trabalhar com empresas locais para desenvolver ligações terrestres, de modo a que, no futuro, as pessoas possam fazer compras no nosso website e ter as mercadorias rapidamente entregues à porta de casa.

– Basicamente, a AirAsia parece estar a reinventar-se como uma nova Alibaba ou Amazon, eventualmente com a vantagem de ter uma frota aérea própria ao serviço do novo negócio de logística. Em que estádio de desenvolvimento está esse projecto?

C.L. – Por estarmos nesta situação de confinamento, a nossa equipa acabou por conseguir concentrar-se neste projecto. E em três meses, desenvolvemos o que outras operadoras e outras empresas geralmente levam um ano e meio a fazer, designadamente os elementos-chave do projecto. Por exemplo, trabalhando a partir da nossa sede durante esta pandemia, conseguimos registar na nossa plataforma um grande número de fornecedores, sobretudo da Malásia nesta fase inicial. Permitimos-lhes que se registem gratuitamente e, por agora, não terão sequer de nos pagar qualquer comissão – cobramos apenas os custos da logística. Esta é a nossa forma de contribuir para a sociedade: ajudamos um grande número de pequenas e médias empresas a fazer dinheiro, mesmo nestes tempos de pandemia.

Também temos outra plataforma para ajudar os agricultores. Na fase pior do confinamento, não tinham como vender os seus produtos agrícolas. Nós encorajámo-los a registarem-se na nossa plataforma e ajudamo-los fazendo a entrega dos seus produtos. Em relação a Macau, Hong Kong e China, vamos procurar reproduzir o mesmo modelo aqui – e em princípio será mais rápido, pois estão já implantados os elementos centrais, como a plataforma, a tecnologia e a infraestrutura.

– Quando estará totalmente operacional?

C.L – Na Malásia, já está. E agora estamos a expandir para a Tailândia, Indonésia e outros países da região que estão a reabrir-se ao exterior, fazendo sentido que tenhamos como primeiro alvo os seus mercados internos. Quanto a Hong Kong, Macau e China, é um projecto ainda em construção. Pode levar algum tempo, mas também pode ser muito rápido. Tudo depende da evolução do negócio e do momento em que possamos, finalmente, reiniciar os voos internacionais regulares. Porque mesmo que os produtos existam, sem voos não os conseguimos entregar.

– Que impacto terá este novo modelo de negócio na vossa actividade em Macau?

C.L. – Um impacto significativo, sem dúvida. Macau pertence à Grande Baía e vai poder beneficiar dessa localização. Da minha experiência anterior, quando trabalhei no aeroporto e já depois disso na AirAsia, concluí que Macau, isoladamente, é difícil de vender. Mas agora que faz parte desta plataforma da Grande Baía, Macau é muito mais fácil de vender.

Há cerca de duas semanas, o governo de Pequim aprovou um orçamento para construir infraestruturas (de transporte ferroviário) que garantirão que os residentes destas 9 + 2 cidades da Grande Baía se possam visitar mutuamente em apenas uma hora. Tudo vai acontecer mais depressa. E vamos tirar partido dessa vantagem para trazer através de Macau produtos chineses para os países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), e vice-versa. Não estaremos em condições de competir com os gigantes chineses do comércio electrónico, como Alibaba, Dingdong ou Taobao, mas teremos o nosso nicho de mercado para servir, que são os 10 países da ASEAN.

Alguma ideia do investimento necessário para operar a plataforma com empresas locais?

C.L. – Em infraestrutura, não vamos precisar de fazer um grande investimento, porque já a temos. Mas iremos trabalhar com alguns parceiros locais, empresas das áreas do transporte e da logística, pois não se justifica montarmos aqui a nossa própria empresa para esse efeito. Estamos, nesta fase, a tentar identificar os parceiros ideais; e precisaremos de outras pessoas, precisaremos de talentos que nos ajudem a gerir o negócio. Vamos, por isso, contratar mais alguns membros para a nossa equipa, apesar da situação da economia ser ainda difícil.

O projecto passa por expandir o negócio combinando as sinergias existentes entre Macau e a Grande Baía. Tenho conversado com reguladores sobre a possibilidade de ser adoptada uma política mais favorável para os estrangeiros que visitem a Grande Baía a partir de Macau, como a isenção de vistos para estadias até 72 horas, por exemplo. Esta é uma das medidas que ajudariam ao desenvolvimento de Macau. As estatísticas indicam que os turistas passam em média 1,3 noites em Macau, mas se conseguirmos alargar-lhes os horizontes, talvez possam ficar mais tempo, pelo menos 2 noites em cada visita. Flexibilizar o controlo nas fronteiras é o tipo de medida em que seria bom pensar.

– Macau tem potencial para se tornar uma plataforma de voos para a Ásia?

C.L. – Sim, assim que surja a oportunidade e as autoridades reúnam as condições que mencionei. Somos já – ou éramos, até à pandemia – a única companhia que oferece voos do Sudeste Asiático para quatro aeroportos da Grande Baía. Queremos continuar a fazê-lo, e sempre com tarifas acessíveis.

– O aeroporto de Macau tem sido criticado enquanto infraestrutura, especialmente se comparado com outros na Ásia. Que mudanças proporia?

C.L. – Acredito que tudo tem o seu tempo. Como representante da maior companhia aérea estrangeira em Macau, estou muito contente pelos com os planos existentes de desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Macau. Refiro-me ao projecto de alargamento do aeroporto, incluindo o Terminal do Pac On, e também ao sistema inteligente de embarque planeado para o futuro, com recurso à tecnologia 5G.

– Antes da pandemia, o CEO da AirAsia, Tony Fernandes, revelou que tencionava criar uma companhia aérea em Macau, assim que o monopólio da Air Macau chegasse ao fim. Essa ideia mantém-se, apesar do actual contexto?

L. – É muito cedo para falar sobre isso, nesta fase. Teremos de conhecer detalhes das condições e requisitos apresentados pelo Governo.

– Governo que decidiu estender o monopólio da Air Macau até 2023, devido à crise actual. Uma boa decisão?

L. – Respeitamos em absoluto a decisão do Governo. Simultaneamente, estamos a tentar aproveitar oportunidades onde haja procura, oferecendo mais opções e comodidade aos nossos clientes da Grande Baía, para além de continuarmos a dar o nosso contributo à comunidade.

– A AirAsia está a lutar pela sobrevivência, como todas as outras companhias aéreas nesta crise pandémica. Mas tendo em atenção que é a maior companhia aérea de baixo custo do mundo e que as suas operações têm, em condições normais, um enorme impacto nas viagens e turismo asiáticos, acredita que a empresa é hoje grande demais para falir?

L. – Antes da pandemia, o sector de aviação contribuiu com 4% para o PIB global, sendo responsável por mais de 65 milhões de empregos. A indústria do turismo, por outro lado, representava 10% do PIB mundial e ajudou a criar 1 em cada 10 empregos em todo o mundo. Estamos todos juntos nesta crise e a AirAsia está apenas em situação de igualdade com outras empresas destes dois sectores. É importante que os governos trabalhem em conjunto com os representantes da indústria para que possamos voltar ao serviço mais fortes, nestes tempos de desafios sem precedentes.

– Quando espera que os voos possam regressar à normalidade? Tem alguma meta, em termos de datas?

C.L. – A AirAsia dá sempre prioridade à segurança e ao bem-estar dos seus clientes e dos seus funcionários. Esperamos retomar os voos internacionais, incluindo aqueles de e para Macau, assim que sejam estabelecidos esquemas de “bolhas de viagens” com mercados-alvo que tenham efectivamente contido o surto epidémico.

– O que espera do Governo de Macau para que essa retoma aconteça tão cedo quanto possível?

C.L. – Esperamos justamente que o Governo de Macau possa considerar a formação de mais ‘bolhas de viagens’ e ‘vias verdes’, em regime de reciprocidade, com países que tenham baixas taxas de infecção e sistemas comprovados de contenção da pandemia.

– Qual a estratégia para o recomeço dos voos, nomeadamente para tranquilizar as pessoas que possam ter ainda medo de viajar?

C.L. – Estamos a fazer tudo para garantir que os voos sejam absolutamente seguros quando os céus forem reabertos à aviação civil. Todas as nossas aeronaves serão sujeitas a operações de desinfecção, para além de serem adoptados várias outras precauções antes e durante os voos (ver lista de medidas nestas páginas). Mas iremos também empregar estratégias agressivas de marketing e sensibilização para incutir de novo confiança a quem queira ou precise de viajar.

Não tenho dúvidas de que muita gente ainda quererá viajar. A questão é saber quão depressa poderemos caminhar em direcção a um ‘novo normal’, dada a adopção de medidas sanitárias e de segurança sem precedentes, ainda que necessárias para recuperar a confiança dos clientes. A IATA espera que o tráfego global de passageiros não retorne aos níveis pré-COVID-19 até 2024, e por isso temos de reconhecer que há ainda um longo caminho a percorrer, embora a recuperação em voos de curta distância possa acontecer mais rapidamente do que nas viagens de longo curso.

– Existem novas rotas já identificadas e planeadas para o futuro?

C.L. – As rotas que envolvem cidades-capitais, como as que ligam Macau a Kuala Lumpur ou a Banguecoque, têm em regra as taxas de ocupação mais elevadas, pois existe procura em ambos os sentidos. Mas há outras rotas muito populares, como as que se dirigem às ilhas de Phuket ou Kota Kinabalu, por exemplo. Passada a fase da reabertura, onde a prioridade recairá na segurança dos passageiros, não deixaremos seguramente de oferecer novas opções aos nossos passageiros, assim a recuperação o permita.