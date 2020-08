Restrições ao fluxo de capitais na China afectou sector VIP de Macau 

As medidas de combate ao jogo ‘online’ implementadas na China estão a afectar os canais de financiamento dos promotores de jogo e a reduzir a liquidez do sector VIP em Macau. A decisão das autoridades chinesas tem como propósito impedir a saída de capitais nacionais para a indústria do jogo através dos canais de financiamento operadas por ‘junkets’.

Eduardo Santiago

As restrições à saída de dinheiro da China através de medidas no combate ao jogo ‘online’ está a prejudicar o negócio dos promotores de jogo e a reduzir a liquidez dos apostadores no sector VIP em Macau, numa altura em que o território atravessa uma crise económica despoletada pela diminuição das receitas dos casinos devido à pandemia da Covid-19 e das crescentes tensões entre EUA e China.

Segundo especialistas ouvidos pela agência Reuters, o segmento do jogo VIP de Macau foi um dos mais afectados pelas medidas impostas por Pequim no combate ao jogo ‘online’. “Definitivamente que teve um impacto na liquidez [do sector VIP]”, referiu Lam Kai Kuong, director da Macau Junket Association, acrescentando que o nível de receitas provenientes do segmento VIP poderá nunca regressar aos valores registados há dois anos caso a China não recue na decisão de combater o jogo ‘online’.

Em Junho deste ano, Pequim classificou a saída de capitais nacionais para a indústria do jogo como um risco de segurança nacional. Desde então, os canais de financiamento usados pelo sector do jogo ‘online’ e de plataformas de empréstimo de criptomoeda têm sido encerrados na China. Para além disso, as autoridades chinesas congelaram milhares de contas bancárias e apreenderam mais de 229 mil milhões de yuan. Com o encerramento de várias redes de jogo ilegais e a detenção de dezenas de milhares, a China apertou o controlo no combate ao fluxo de capitais para fora do país.

Uma vez que o jogo é ilegal no interior da China, muitos dos ‘junkets’ operam numa zona cinzenta da lei ao atraírem os grandes apostadores com benefícios de luxo e linhas de crédito através de sistemas bancários paralelos. Apesar de não haver uma ligação directa entre os principais ‘junkets’ e o sector do jogo ‘online’, muitos dos agentes destes promotores de jogo aproveitam os canais ‘online’ para liquidar dívidas e fornecer crédito aos grandes apostadores.

“O sector ‘junket’ em Macau tem vivido de tempo emprestado há anos, e o fim está a aproximar-se”, disse Anthony Lawrence, director geral da consultora Greater Bay Insight, citado pela Reuters. “A China pretende claramente eliminar estes intermediários e ganhar mais controlo das saídas de yuan através de Macau”, acrescentou.

Na opinião dos especialistas ouvidos pela Reuters, a posição da China não visa a indústria do jogo de Macau, mas sim que o foco de Pequim está no combate à lavagem de dinheiro e transacções ilegais que pressionam a própria liquidez do sector.

Na sequência desta repressão aos intermediários do jogo surgiram especulações sobre a possibilidade da principal operadora de ‘junkets’ da Ásia, a Suncity, poder ser alvo das autoridades em Julho, o que levou cerca de 900 jogadores a retirarem depósitos dos clubes VIP da Suncity em casinos de Macau entre 9 e 11 de Julho, segundo a informação de um e-mail interno enviado entre os operadores de jogo.