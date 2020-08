Lei de segurança nacional prejudicou imagem empresarial de Hong Kong, diz embaixadora da UE

Para a embaixadora da União Europeia para Hong Kong e Macau, a lei de segurança nacional manchou a imagem da RAEHK e a sua atractividade empresarial. Ao PONTO FINAL, José Luís Sales Marques disse discordar de Carmen Cano de Lasala: “As empresas europeias querem é dinheiro, não me venham com histórias”.

André Vinagre

A lei de segurança nacional que Pequim impôs a Hong Kong está a prejudicar imagem empresarial da RAEHK. A opinião foi manifestada por Carmen Cano de Lasala, numa entrevista ao South China Morning Post. “A lei criou muito medo e incerteza”, justificou a embaixadora da União Europeia para Hong Kong e Macau. José Luís Sales Marques disse ao PONTO FINAL que não concorda: “Eu acho que a União Europeia está a ter uma visão muito parcial de Hong Kong”.

No fim do seu mandato de quatro anos, Lasala avisou que as cerca de 1.600 empresas europeias sediadas em Hong Kong contam com o Estado de Direito na RAEHK e com o livre fluxo de informações. Assim, a responsável da UE indicou que a lei de segurança nacional, em vigor desde 30 de Junho na região vizinha, está a prejudicar a imagem da cidade e que as empresas europeias estão a reavaliar a sua estratégia empresarial a médio e longo prazo. Carmen Cano de Lasala disse que tem visto, depois da aplicação da lei, mais autocensura nos órgãos de comunicação social, nas universidades e nas escolas.

“A lei criou muito medo e incerteza sobre o que significam os crimes de subversão e conluio com forças estrangeiras e como é que isso será implementado”, disse a responsável. “É uma Hong Kong diferente, diferente da Hong Kong que encontrei há quatro anos”, disse a embaixadora da UE, que deixará o cargo na sexta-feira. Segundo a responsável, as 1.600 empresas europeias vão “a médio e longo prazo, reavaliar a sua situação estratégica de negócios em Hong Kong”.

“A lei de segurança nacional e o desenvolvimento subsequente que testemunhamos, incluindo o ataque ao escritório de um jornal, prejudicou a imagem internacional de Hong Kong”, disse, referindo-se à operação policial de 10 de Agosto, na sede do jornal Apple Daily.

O economista José Luís Sales Marques discorda da opinião da responsável da UE e explica: “Eu acho que a União Europeia está a ter uma visão muito parcial de Hong Kong, não está a ver a realidade no seu todo”. “As empresas europeias querem é dinheiro, não me venham com histórias. As empresas europeias estão em Hong Kong, como em qualquer outra parte do mundo, em primeiro lugar para fazer negócios”, afirma.

O South China Morning Post cita uma sondagem que diz que quase quatro em cada dez membros da Câmara de Comércio Americana em Hong Kong estão a considerar sair da região. “As nossas empresas desejam permanecer politicamente neutras, mas precisam do sistema único de Hong Kong, caracterizado pelo Estado de Direito [e] pela liberdade de expressão e imprensa”, disse Lasala, acrescentando: “As pessoas que trabalham em serviços financeiros também precisam de um fluxo livre de informações”.

Sales Marques desvaloriza o dado: “Não dou importância a essas coisas, isso é o diz que diz, ou são inquéritos. Depois, quando tudo chegar ao bom senso, vão começar a compreender que o ambiente de negócios continua a ser o ambiente de negócios mais livre que existe nesta região. E se não o é, não é por causa da China, é por causa dos EUA”. Em referência ao facto de Donald Trump ter posto fim ao estatuto especial de Hong Kong, Sales Marques diz: “Se houver algum problema não foi a China que criou, foram outros que criaram, ao aplicar e tomar posições que são prejudiciais a Hong Kong”.