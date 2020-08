Homem suspeito de filmar desconhecida em casa de banho de restaurante

A polícia está a investigar um caso suspeito de devassa da vida privada numa casa de banho para mulheres de um restaurante situado na Rua Bacia Sul. O suspeito, de 58 anos, negou ter feito as filmagens e justificou a sua presença na casa de banho para mulheres com a impossibilidade de usar os sanitários masculinos. Apesar das acusações da mulher, a polícia não encontrou vídeos incriminatórios. O caso já foi entregue ao Ministério Público.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Um residente de Macau, de 58 anos, foi acusado do crime de devassa da vida privada por suspeitas de filmar uma mulher de 30 anos numa casa de banho de um restaurante situado na Rua Bacia Sul, informou ontem o Corpo da Polícia de Segurança Pública (CPSP) em conferência de imprensa. Segundo as autoridades, o caso ocorreu no passado dia 16 de Agosto e o suspeito já foi presente ao Ministério Público.

“Por volta das 20h15 do dia 16 de Agosto, uma mulher telefonou à polícia para fazer queixa de um homem que estava na casa de banho das senhoras num restaurante de ‘fast food’, situado na Rua Bacia Sul. A vítima entrou numa das cabines da casa de banho e ouviu sons estranhos do sanitário ao lado. Ao aperceber-se que alguém estava a observá-la por cima do separador, assustou-se e gritou quando viu uma cabeça. Só quando o suspeito fugiu é que telefonou à polícia”, começou por explicar um porta-voz do CPSP.

Após a fuga do suspeito, o CPSP recorreu aos vídeos do circuito interno do restaurante para identificar o homem. “A polícia verificou que o homem tinha entrada na casa de banho das mulheres menos de 10 minutos antes da vítima. A polícia localizou o homem a 17 de Agosto num acesso a um edifício na Rua Sul do Patane. Ele assumiu ter entrado no sanitário das mulheres porque estava com dores de barriga e porque todas as cabines das casas de banho dos homens estavam ocupadas. Quando verificou que a casa de banho das mulheres estava sem ninguém, o homem decidiu entrar”, referiu o representante da polícia.

Confrontado com as acusações da mulher, o suspeito “negou ter filmado a vítima”, sendo que a polícia também não encontrou vídeos no seu telemóvel. Em relação à versão dos factos da mulher de que estaria a observá-la por cima do separador, o suspeito justificou-se dizendo que não conseguia sentar-se na retrete para fazer as necessidades.

O arguido é um residente de Macau desempregado, adiantou o CPSP, acrescentando que o homem já foi presente ao Ministério Público sob suspeita do crime de devassa da vida privada.

PJ investiga caso suspeito de furto de dados pessoais

A Polícia Judiciária recebeu uma queixa de um residente de Macau com cerca de 30 anos contra um desconhecido por suspeita de furto de dados pessoais. “O denunciante disse ter recebido uma chamada telefónica, pelas 17h27 do dia 17 de Agosto, de um indivíduo que lhe disse que podia fornecer serviços sexuais”, indicou o porta-voz da PJ antes de explicar o caso.

Segundo o residente de Macau, o suspeito falava “cantonês com sotaque” e prometeu-lhe serviços sexuais em troca da compra de “um cartão com pontos de jogo no valor de 800 patacas”. “Como suspeitou do teor do telefonema, o denunciante desligou a chamada. No entanto, o suspeito voltou a telefonar-lhe mais tarde, a partir de um número anónimo, e disse-lhe que ‘se quiseres brincar comigo, eu brinco contigo’, e de seguida enviou-lhe, através do WhatsApp, uma imagem com a lista de contactos do telemóvel da própria vítima”.

Perante o insólito da situação, o residente de Macau “ficou preocupado com a sua segurança pessoal e eventual furto de dados pessoais” e apresentou o caso à PJ. Apesar de não haver prejuízos neste caso, a PJ está a investigar a situação.

Jovem de 18 anos burlado em mais de 100 mil dólares de Hong Kong

Outro caso apresentado ontem pela Polícia Judiciária está relacionado com uma queixa de um residente de Macau, de 18 anos, por suspeita de burla. “No dia 6 de Agosto, um residente de Macau de 18 anos conheceu um homem que lhe apresentou uma aplicação de investimento em ‘bitcoin’, e lhe assegurou lucros imediatos caso seguisse as suas instruções. O suspeito disse-lhe que era preciso ter dólares americanos para fazer um investimento”, revelou o porta-voz da PJ. Seguindo as indicações do suspeito, a vítima fez o ‘donwload’ de uma aplicação para telemóvel e abriu uma conta numa empresa com o nome ZFX.

“Entre 12 e 14 de Agosto, a vítima trocou sucessivamente um total de 109.959 dólares de Hong Kong por dólares norte-americanos, que depois transferiu para a conta com o nome da ZFX. Na madrugada do dia 16 de Agosto, o residente de Macau tentou levantar o dinheiro transferido para essa conta, mas não conseguiu. Sem conseguir reaver o seu dinheiro, a vítima entrou em contacto com um funcionário da ZFX que lhe disse que o valor do depósito não era suficiente, e sugeriu-lhe que depositasse mais seis mil dólares de Hong Kong para poder levantar 10 por cento da quantia. Quando se apercebeu de que podia ter sido vítima de uma burla, o homem denunciou o caso à Polícia Judiciária. O prejuízo total foi de 109.959 dólares de HK”, disse o representante da PJ.