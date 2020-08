Higos agitou madrugada, mas normalidade regressou à cidade ao início da manhã

Quase dois anos depois do Mangkhut, as autoridades voltaram a levantar o sinal mais forte de tempestade tropical devido à passagem do tufão Higos a 30 quilómetros da costa de Macau. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau emitiram também o sinal de risco mais elevado para inundações durante a madrugada de quarta-feira, mas ao início da manhã a cidade começou a regressar à normalidade, com um registo de 274 incidentes e 15 feridos.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

O sinal 10 de tempestade tropical e o sinal de risco elevado para inundações foram emitidos ontem em Macau durante a madrugada, mas o alerta máximo do tufão Higos durou poucas horas. Depois de uma noite agitada por chuvas fortes e rajadas de vento, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau reduziram o sinal de tempestade para 8 ao início da manhã, e gradualmente a cidade regressou à normalidade com a limpeza das ruas e a normalização dos transportes públicos.

A Protecção Civil registou 274 incidentes relacionados com a passagem do tufão Higos no território, sendo a maioria relacionados com quedas de árvores, janelas e outros objectos.

Os transportes públicos chegaram a ser suspensos, assim como as ligações marítimas e aéreas, mas às 11h30 a circulação de autocarros retomou a normalidade com a redução do sinal de tempestade tropical para o nível 3. No aeroporto de Macau houve registo de um voo atrasado, oito cancelados e oito adiados. As autoridades encerraram 20 parques de estacionamento, tendo proporcionado alternativas em zonas mais seguras da cidade.

De acordo com os dados dos Serviços de Saúde, houve 15 feridos causados pelo tufão Higos, dentro dos quais três tiveram ferimentos de grau médio e 12 de grau ligeiro. Em 2018, o Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Antes de emitir o sinal 10 de tempestade tropical, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau advertiram para o facto de o vento sustentável poder atingir ou exceder os 118 quilómetros por hora, acompanhado de rajadas fortes. Para além do vento forte, as autoridades também previam inundações graves, em especial na zona do Porto Interior, o que motivou a emissão do nível vermelho de ‘storm surge’ (maré de tempestade) às 05:30 de quarta-feira. O nível de água subiu e foi suspenso o fornecimento de energia em algumas zonas da cidade, nomeadamente na zona da Barra.

Já ao início da noite de terça-feira tinham sido evacuadas 3.338 residências e 2.722 residentes das zonas baixas da cidade para locais seguros. Em relação aos 17 centros de abrigo e aos quatro pontos de permanência para evacuação de emergência, foram acolhidos um total de 192 pessoas, dentro dos quais 93 residentes de Macau, 80 turistas do interior da China, três turistas de Hong Kong e 16 turistas de outros países.

Com a subida para o sinal 8 foram tomadas mais medidas de resposta ao tufão, nomeadamente ao nível do trânsito, com o encerramento das três pontes que fazem ligação entre Macau e Taipa à 01h00 da madrugada. No entanto, com o hastear dos sinais nº 9 e nº 10 de tufão, o tabuleiro inferior foi encerrado por razões de segurança. Com a substituição pelo sinal nº 3, todas as pontes reabriram às 11h30.

Barreiras ajudaram lojistas, mas não impediram algumas inundações

Representantes do Centro de Produtividade e de Transferência de Tecnologia (CPTTM) e da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) deslocaram-se ontem à zona do Porto Interior e Rua de Cinco de Outubro para averiguar junto dos lojistas o impacto do tufão e os efeitos do equipamento contra inundações.

Segundo um comunicado conjunto dos dois organismos, vários lojistas mostraram-se satisfeitos com os efeitos das barreiras relativamente à prevenção de inundações, não tendo registado prejuízos de maior relevância. Porém, outros lojistas referiram que apesar de as barreiras terem ajudado, foram também registadas pequenas inundações devido ao grande volume de água residual, tendo provocado também infiltrações nas paredes.

Recorde-se que a DSE, em cooperação com o CPTTM, lançou, no período entre Abril de 2018 e Junho de 2020, um plano de apoio financeiro a pequenas e médias empresas para a instalação de barreiras contra inundações e bombas de água, bem como um outro plano para a instalação de elevadores para mercadorias. No total, foram aprovados mais de 2.500 pedidos para os dois planos.

DSEJ suspendeu aulas devido à passagem do tufão Higos

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude suspendeu as aulas previstas devido à passagem do tufão Higos pela cidade. Num comunicado, a DSEJ informou “que as actividades educativas dos ensinos infantil, primário, secundário e especial ficam suspensas durante todo o dia [quarta-feira]”. As autoridades indicaram ainda que “foram suspensos serviços dos equipamentos de serviços de apoio a crianças e jovens, de serviços de apoio a idosos e de serviços de reabilitação nas zonas baixas”.