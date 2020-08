Cinemateca reabre ao público em Setembro e anuncia hoje novo programa

A Cinemateca Paixão vai reabrir ao público em Setembro, anunciou ontem o Instituto Cultural (IC). Segundo apurou o PONTO FINAL junto de fonte da nova empresa gestora, a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, o novo programa será anunciado esta quinta-feira através de um comunicado de imprensa.

A Cinemateca, recorde-se, esteve fechada desde Julho para a realização de obras de manutenção e renovação, nomeadamente das fachadas, paredes interiores, escadas, tubos de drenagem, bem como dos equipamentos internos. A partir de 1 de Setembro, a Cinemateca reabrirá, “continuando a prestar serviços culturais de qualidade”. De forma a prevenir a pandemia, as actividades da Cinemateca serão organizadas de acordo com as orientações dos Serviços de Saúde. Todos os visitantes devem usar máscara pessoal, efectuar medição de temperatura corporal, apresentar o respectivo código de saúde do dia e cumprir as indicações do pessoal de serviço no local, acrescenta o IC.

O grupo de cineastas locais ‘Macau Cinematheque Matters’ entregou no início da semana uma petição ao Governo com o objectivo de pressionar o IC a revelar mais informações sobre a nova gestora da Cinemateca Paixão. Junto da petição dirigida à secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Leong U, seguiram também 158 cartas de apoio de cidadãos.

P.A.S.