Um centro para confluírem artistas de Macau, China e da lusofonia, obra de Ieong Tai Meng

Foi colocada ontem a primeira pedra do Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa. O investimento, superior a 250 milhões de patacas, é na sua totalidade do artista local Ieong Tai Meng. Eduardo Ambrósio, presidente da Associação Comercial Internacional para os Mercados Lusófonos, disse que o projecto deverá estar pronto em 2022. Joaquim Ramos, director do IPOR, e Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, elogiaram a iniciativa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Macau vai ter um Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa. Foi ontem lançada a primeira pedra do projecto. Eduardo Ambrósio, presidente da Associação Comercial Internacional para os Mercados Lusófonos (ACIML), explicou que será construído um edifício com mais de 20 andares até 2022 para albergar artistas que venham da China, dos países de língua oficial portuguesa ou até artistas de Macau. O investimento de mais de 250 milhões de patacas foi feito pelo artista Ieong Tai Meng. Na cerimónia, Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, disse que este será um projecto “fundamental” para desenvolver as relações entre a China e a lusofonia. Joaquim Ramos, director do Instituto Português no Oriente (IPOR), referiu que “iniciativas como esta são de altíssima importância”.

O edifício que será usado como hotel para artistas de Macau, da China e dos países lusófonos terá mais de 20 andares e será construído na Taipa, na Avenida Doutor Sun Yat Sen. As obras deverão demorar entre um ano a um ano e meio, e o projecto deverá estar a funcionar em pleno em 2022, indicou Eduardo Ambrósio. O hotel deverá ter capacidade para acolher mais de uma centena de artistas. Além disso, o plano contempla uma galeria onde os artistas vão poder expor.

O responsável pela ACIML explicou que “o senhor Ieong Tai Meng é um artista internacional, que tem ganho muitos prémios, e ele tem muita amizade com os portugueses e com os africanos e todos os países de língua portuguesa”. Assim, “percebe que os artistas são relativamente pobres no começo da carreira, mas eles querem visitar novos países para terem novas ideias e, por conseguinte, o senhor Ieong decidiu construir agora um hotel só para artistas que vêm de fora”. O investimento é totalmente do artista e não serão pedidos apoios ao Governo da RAEM nem a outras instituições, garantiu o responsável. “Todos os artistas dos países lusófonos são bem-vindos cá em Macau”, afirmou.

Segundo Eduardo Ambrósio, Macau beneficia com o projecto: “Vamos trazer artistas da China e fazer com que os artistas da China possam visitar os artistas de língua portuguesa, especialmente em África e no Brasil, onde nunca tiveram oportunidade de vir”.

À Lusa, Ieong Tai Meng explicou a razão do investimento: “Sempre adorei esta indústria e esta carreira, por isso queria dar a minha pequena contribuição para reunir e ajudar os artistas lusófonos, criando mais actividades no futuro e servir Macau”. “Este centro de arte já tem sido preparado há mais de um ano e já fizemos um registo como Associação de Artista de Macau, China e Países Lusófonos. Através desta oportunidade, esperamos criar um centro, aumentando os encontros com os artistas dos países lusófonos”, afirmou Ieong Tai Meng, à margem do evento.

Paulo Cunha Alves, presente na cerimónia, começou por dizer que “este projecto vai ser fundamental, não só para desenvolver a boa relação cultural que já existe entre a China e os países de língua portuguesa, mas também para cimentar e desenvolver ainda mais o que já temos”.

Na opinião do cônsul, “a questão da cultura e da língua são fundamentais para aprofundar as relações entre os povos”. “Eu prezo muito a diplomacia económica, mas em meu entender, e conforme disse há dois anos quando aqui cheguei, a diplomacia cultural é muito importante. No fundo, é essa que vai permitir laços mais aprofundados entre os povos”, explicou.

Joaquim Ramos também elogiou a iniciativa. “No contexto de uma cidade com a dinâmica criativa que Macau tem, não só cidade mas região administrativa, iniciativas como estas são de altíssima importância”, referiu o director do IPOR, lembrando que o instituto já colaborou, no passado, com Ieong Tai Meng, e o artista até chegou a apresentar uma exposição no IPOR quando Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, esteve em Macau. “São oportunidades nas quais nós estamos presentes e que queremos continuar a aprofundar com os artistas locais, numa dimensão transnacional, o interesse será colaborar cada vez mais para alcançar novos pontos”.

Já o cônsul-geral de Moçambique em Macau, Rafael Custódio Marques, sustentou a importância desta infraestrutura, “que vai facilitar o intercâmbio cultural ao nível dos países de língua portuguesa” e “perpetuar a cooperação que já existe e que é muito boa”.

Por sua vez, o cônsul-geral de Angola em Macau, Eduardo Velasco Galiano, sustentou que qualquer projecto “que vem beneficiar os países de língua portuguesa é bem-vindo, é bem recebido”, e salientou um ponto essencial nas relações entre os povos: a de que “existem outros pontos de interesses, para além dos económicos”.

___________

Eduardo Ambrósio destaca efeitos negativos da pandemia nas relações China-lusofonia

À margem da cerimónia do lançamento da primeira pedra do Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa, Eduardo Ambrósio, presidente da Associação Comercial Internacional para os Mercados Lusófonos (ACIML), falou sobre os efeitos negativos da pandemia nas relações comerciais entre a China e os países da Lusofonia. “Para começar, nem podemos viajar; eu costumava ir a um ou dois países lusófonos por ano e este ano fiquei aqui retido em Macau a manter as relações com os países lusófonos, artistas e empresários”, recordou, adiantando que a sua associação chegou a enviar para Angola, Moçambique e Portugal materiais médicos. Questionado sobre as áreas em que será necessário um reforço de investimento, o responsável indicou que “é muito difícil dizer nesta fase do campeonato”, e que a associação está “a estudar quais são as melhores maneiras de podermos contribuir mais para o negócio com Angola e Moçambique”. “Só com uma vacina é que podemos solucionar o problema. É muito difícil de adivinhar o que vai acontecer”, concluiu Eduardo Ambrósio. A ACIML tem, no total, cerca de uma centena de sócios.

__________

IPOR: Procura elevada nos cursos de português específico

Joaquim Ramos adiantou que tem havido “uma procura elevada” relativamente aos cursos de português para fins específicos. As inscrições para o curso de português para empresários e gestores abriram na segunda-feira. Além disso, o director do IPOR referiu que está agora a ser preparado o novo ano lectivo, e que tem havido um número elevado de procura por parte de crianças de Macau, sobretudo nas idades entre os 6 e os 16 anos. “É uma coisa que nos está a surpreender e à qual estamos a tentar dar resposta”, disse. Por fim, também estará para breve o lançamento de um livro de estudos na área do português como língua estrangeira, decorrente da parceria do IPOR com o Instituto Politécnico de Macau (IPM).

___________

“Seguimos sempre aquilo que é decidido a 27”, diz Paulo Cunha Alves

Questionado sobre a hipótese de Portugal suspender o acordo de extradição com Hong Kong, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong reiterou que a posição de Lisboa é a posição da União Europeia, ou seja, que o acordo é para manter. “Somos um estado-membro desde 1986 e seguimos sempre aquilo que é decidido a 27. Não tenho mais nada a dizer sobre isso”, frisou Paulo Cunha Alves, à margem da apresentação do projecto do Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa. A posição de Paulo Cunha Alves já tinha sido manifestada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Porém, países como a França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia suspenderam o acordo de extradição com a RAEHK na sequência da imposição da lei de segurança nacional.

___________

Cônsul rejeita novo corredor especial e apela ao uso de voos comerciais para a Europa

Paulo Cunha Alves excluiu a hipótese de ser aberto um novo corredor especial entre Macau e Hong Kong para fazer a ligação à Europa: “Já foi gasto muito dinheiro nos corredores especiais e agora que temos alternativas – voos comerciais a saírem do Aeroporto Internacional de Macau – eu apelo a todas as pessoas da comunidade portuguesa que usem esses voos comerciais, quer via Taipé, quer via Seul”. Na segunda-feira, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) também tinha colocado de lado a criação de um terceiro corredor especial e detalhou que foram gastos 8,5 milhões de patacas com a criação de corredores especiais até ao Aeroporto Internacional de Hong Kong para permitir o regresso de residentes e a saída de pessoas retidas durante a pandemia.

___________

Ieong Tai Meng: pintor de Macau distinguido em Paris

O pintor de Macau que financiou o projecto do Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa ganhou o Prémio de Ouro da Exposição Internacional de Arte de Paris, em 2014, e no ano passado voltou a expor na capital francesa com a obra “O Brilho do Sonho de Lótus”, no Salão de Outono em Paris. Além disso, o pintor de Macau viu, em Dezembro do ano passado, o seu trabalho ser distinguido pela Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) de França com a Medalha de Ouro da SNBA, noticiou o jornal Plataforma. Nascido em Sanshui, no final da década de 1940, Ieong Tai Meng é um dos artistas chineses mais conceituados actualmente, descreve o site do IPOR, acrescentando que a sua técnica usa abordagens contemporâneas à tradição da pintura chinesa sobre tecido ou sobre papel artesanal. Ieong Tai Meng chegou a apresentar uma exposição no IPOR quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Macau, em Maio do ano passado.

____________

Conceitos de reunião e manifestação “estão claros” na lei, diz Leonel Alves

Leonel Alves considera que as definições de manifestação e reunião estão “perfeitamente definidos” na lei. À Rádio Macau, o antigo deputado frisou: “Eu continuo a entender que [os conceitos de reunião e manifestação] estão claros, mas se há legisladores e pessoas de relevo na sociedade que têm dúvidas, estou sempre aberto a que os assuntos sejam discutidos publicamente”. Recorde-se que, na sequência da detenção das filhas de Au Kam San na noite de 4 de Junho, Sulu Sou pediu ao Governo que esclarecesse as definições. “Não há nada melhor do que se ter uma ideia clara do que dizem as leis do que andar com dúvidas. E aqui em Macau é muito usual – certos conceitos que para nós [no Ocidente] são claros, directos, depois no Oriente, talvez com a humidade, as interpretações e visões são distorcidas”, disse o antigo deputado à margem da cerimónia do lançamento da primeira pedra do Centro de Artistas de Macau, da China e dos Países de Língua Portuguesa, citado pela emissora. Leonel Alves, que é também membro do Conselho Executivo, mostrou-se ainda disponível para “discutir formas de substanciar as leis de forma clara e esclarecedora para a população”. Ainda em relação à noite de 4 de Junho, Leonel Alves, que é também presidente da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau, adiantou que a comissão que lidera não recebeu qualquer queixa sobre o episódio. O antigo deputado considerou também que Macau não deve seguir o modelo de Hong Kong a respeito da lei de segurança nacional.