Mais de 3.400 pessoas utilizaram o novo posto fronteiriço de Hengqin no primeiro dia de operações

Com o encerramento do posto de migração no Cotai, milhares de pessoas atravessaram a fronteira através do novo posto fronteiriço de Hengqin. A facilidade de acesso a transportes públicos e a rapidez no processo de passagem da fronteira foram alguns dos aspectos assinalados por algumas das pessoas que viajaram entre os dois territórios.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

O novo posto fronteiriço de Hengqin entrou ontem, oficialmente, em funcionamento às 15h00, após o encerramento do posto de migração do Cotai. O novo posto fronteiriço de Hengqin adoptou o modelo de inspecção fronteiriça integral para receber um movimento diário de 220 mil pessoas. No primeiro dia de funcionamento do novo canal de passagem entre os dois territórios, as autoridades de Macau registaram mais 3.400 pessoas entre as 15h00 e as 19h00, sendo que, na primeira hora, houve pouco mais de duas centenas de pessoas que utilizaram o novo posto fronteiriço. “Recebemos mais de 200 pessoas na primeira hora, mas a passagem destas pessoas não demorou mais de dois minutos a concluir as formalidades necessárias, uma vez que temos muitos canais disponíveis”, disse a comissária do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Kuok Lai Am.

Na primeira fase da abertura foram instalados 35 canais de saída, 34 canais de entrada de pessoas, assim como quatro corredores provisórios para saída e entrada de veículos, respectivamente. No entanto, o novo posto fronteiriço não abriu todos os canais disponíveis no primeiro dia em funcionamento. “Hoje [ontem], abrimos 16 canais automáticos, seis semi-automáticos e dois manuais. Nos manuais, os cidadãos, quando passam pelo canal, têm de apresentar dois cartões: o cartão de Macau e o de salvo-conduto. Mas no canal automático e semi-automático só é necessário apresentar um cartão. De Macau para a China só é preciso apresentar o salvo-conduto. Se entrar em Macau só precisa de apresentar o BIR”, explicou Kuok Lai Am.

Uma vez que os corredores permanentes continuam em obras, as autoridades decidiram autorizar nesta fase apenas a passagem de veículos com dupla matrícula de Guangdong e Macau, com matrícula de Hengqin e alguns veículos de transporte de mercadorias autorizados (transporte de substâncias perigosas e químicas) nos corredores provisórios. “Foram abertos quatro corredores para veículos”, indicou a representante do CPSP.

Poucos minutos antes da abertura oficial do novo posto fronteiriço, vários autocarros e táxis chegaram ao local quase sincronizados com a hora oficial da inauguração. Às 15h00, centenas de pessoas saíram dos veículos e subiram as escadas rolantes para entrar no edifício. Para agilizar procedimentos no novo posto fronteiriço, o Governo organizou um grupo com uma centena de pessoas para atravessar a nova fronteira. “O Governo arranjou um grupo de pessoas para usar este novo posto fronteiriço. O antigo posto fronteiriço do Cotai era mais conveniente porque conseguia ir para o centro de Hengqin com maior facilidade. Com este posto fronteiriço vou precisar de mais 20 minutos para aceder ao centro da cidade de Hengqin. Se puder escolher vou optar pelas Portas do Cerco porque adequa-se mais às minhas necessidades”, disse um residente de Macau ao PONTO FINAL na zona das partidas.

Já na zona das chegadas, situada no piso inferior do edifício, o primeiro turista a fazer o caminho inverso assinalou a rapidez e eficácia de todo o processo. “A duração da inspecção e o controlo de segurança foi muito rápido, durou cinco a seis minutos. É muito conveniente e eficaz. Trabalho na área da informática, e por causa da minha profissão tenho de vir muitas vezes a Macau. Creio que o posto fronteiriço de Hengqin tem excelentes condições de acessos. Há várias opções de transportes à chegada, e por isso estou muito satisfeito”, disse Lam.

A partir das 15h00 de ontem, os serviços das carreiras n.º 25B e n.º 50 foram alargados para o posto fronteiriço de Hengqin, assim como a nova carreira de ligação 701X, que irá funcionar 24 hora por dia.

Acompanhado por duas crianças, Lísbio, um residente de Macau de 43 anos, mostrou-se satisfeito com a rapidez dos procedimentos. “Foi rápido e eficaz, muito melhor do que o antigo posto. Costumava usar o posto fronteiriço das Portas do Cerco, mas como vivo na Taipa vou começar a utilizar o posto fronteiriço de Hengqin. Como as crianças estão de férias aproveitamos para visitar a China. Tive de mostrar o resultado negativo do teste de ácido nucleico, mas foi um processo muito rápido”, disse.