Lei Chan U quer saber o que é que o Governo tem feito para acabar com as infestações de ratos

Lei Chan U remeteu ao Executivo uma interpelação escrita em que questiona a acção do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) para combater a infestação de ratos em Macau que, para o deputado, “é um problema de salubridade pública comum em cidades modernas e Macau não é uma excepção”. “Em particular, a zona Norte, que é densamente povoada e tem um ambiente sanitário precário, tem sido infestada por problemas com ratos há muitos anos. A principal razão da infestação de ratos é que os cidadãos deixam lixo e desperdício em todo o lado e não colocam os alimentos de maneira adequada”, lê-se na interpelação do deputado, remetida ontem às redacções.

Lei Chan U diz que o IAM tem promovido e inspeccionado activamente o sector da restauração nos últimos anos e que os inspectores também intensificam a aplicação da lei e processam os responsáveis ​​por restaurantes, lojas de ‘take-away’ e o público que despejam lixo em violação aos regulamentos. “As medidas relevantes estão a apresentar resultados iniciais”, refere o deputado, citando dados do IAM que indicam que em 2019 houve 1.458 reclamações relacionadas com problemas de infestação de ratos, um aumento de 15 em comparação com 2018, mas uma queda de 8,13% face a 2017.

O deputado lembra que o IAM assumiu o compromisso de aumentar o número de pontos fixos de iscos para ratos nas ruas, de 915 para mais de 1.300. “Como é o progresso actual do trabalho relevante? O objectivo já foi atingido?”, questiona Lei Chan U.

O deputado recorda ainda que o IAM indicou que iria começar a cooperar com o Instituto de Informação de Biotecnologia de Guangdong para adicionar raios infravermelhos para detectar ratos nos canais para o melhor controlo dos roedores. Assim, Lei Chan U também quer saber em que ponto estão os trabalhos e quando é que o dispositivo de detecção de infravermelho será colocado em prática.

Por fim, o parlamentar diz que o IAM realizou uma avaliação do nível de infestação de ratos em Macau com instituições de investigação da China, mostrando que a infestação de ratos em Macau está a um nível controlável, mas existem condições para o fazer melhor. “Qual é o nível actual de infestação de ratos em Macau?”, termina Lei Chan U.

