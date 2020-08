Hengqin é plataforma ideal para integração de Macau “no desenvolvimento global” da China, diz Ho Iat Seng

O Chefe do Executivo classificou a inauguração do novo posto fronteiriço de Hengqin como um “passo estratégico” para o desenvolvimento do território e para a integração de Macau no desenvolvimento global da China. A nova infraestrutura vai funcionar 24 horas por dia seguindo o modelo de inspecção fronteiriça integral. Para Ho Iat Seng, o novo posto fronteiriço “abre um novo capítulo na cooperação” com Guangdong rumo à integração de Macau no projecto da Grande Baía, nomeadamente ao nível da conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas.

O novo posto fronteiriço da Ilha da Montanha foi inaugurado ontem por representantes da província de Guangdong e do Governo de Macau numa cerimónia onde Ho Iat Seng assinalou a importância da “cooperação económica” com Zhuhai para o projecto da Grande Baía e para o desenvolvimento global da China. O líder do Executivo sublinhou também ligação das infra-estruturas de Zhuhai a Macau para a criação de um mercado único e de crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas. “Em primeiro lugar, abriu um novo capítulo no desenvolvimento da cooperação com [a província de] Guangdong” a partir da expansão de Macau para Hengqin, “uma importante decisão estratégica do Governo Central para apoiar o desenvolvimento” do território”, começou por salientar Ho Iat Seng. “Não há dúvida que Hengqin é a melhor plataforma para Macau participar na construção da Área da Grande Baía e se integrar no desenvolvimento global do país”, prosseguiu.

Ho Iat Seng frisou também que a abertura do novo posto fronteiriço “não só facilitará a troca de pessoas e bens entre os dois lugares, mas também atrairá residentes de Macau para trabalhar, investir e viver em Hengqin, e promover a integração e o desenvolvimento, assim como a subsistência das pessoas e da economia” numa zona que se procura assumir de comércio livre com reduções e isenções fiscais.

“Acredita-se que, no futuro, o grau de interligação de infra-estruturas e desenvolvimento da cooperação entre Macau e Zhuhai estará plenamente qualificado para caminhar na vanguarda da aglomeração urbana na Grande Baía, e desempenhar um papel mais activo na promoção da integração e desenvolvimento”, exemplificou Ho Iat Seng.

Em causa está a integração de Macau no projecto da Grande Baía, que prevê a criação de uma metrópole mundial juntamente com Hong Kong e nove cidades da província de Guangdong com um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1,3 mil milhões de dólares, e com cerca de 70 milhões de habitantes. Além de integrar Macau e Hong Kong, Pequim pretende também transformar o modelo de crescimento da região: o objectivo é reforçar o consumo doméstico e serviços, atrair indústrias de alta tecnologia, finanças, biofarmacêutica ou saúde, em detrimento das exportações e manufactura.

Modelo de inspecção fronteiriça integral deve enriquecer significado do princípio “um país, dois sistemas”

A Zona Piloto de Comércio Livre de Hengqin, que pertence à cidade de Zhuhai, já estava ligada a Macau por um posto fronteiriço aberto 24 horas por dia e um túnel de acesso ao novo campus da Universidade de Macau. Agora, no novo posto fronteiriço de Hengqin, será adoptado o modelo de inspecção fronteiriça integral, preparado para um movimento diário de 220 mil pessoas, onde na primeira fase da abertura foram instalados 35 canais de saída, 34 de entrada de pessoas, assim como quatro corredores provisórios para passagem de veículos.

Na cerimónia inaugural, Ho Iat Seng sublinhou a importância de Hengqin na integração do território, que quer diversificar a sua economia, muito dependente da indústria do jogo, num mercado único e de crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas. No futuro, Macau ficará conectado à rede ferroviária de alta velocidade da China graças à construção de um túnel subaquático até ao posto fronteiriço da Ilha de Hengqin, enquadrado no desenvolvimento do metropolitano ligeiro de superfície. Isto numa região que, para além de Hong Kong, tem em Guangdong a província chinesa que mais exporta e a primeira a beneficiar das reformas económicas adoptadas na China no final de 1970, integrando três das seis Zonas Económicas Especiais da China – Shenzhen, Shantou e Zhuhai.

Ho Iat Seng frisou ainda que se deu “um grande passo no objectivo de interconexão e intercomunicação”, e que este nível de desenvolvimento da cooperação com Zhuhai “tem a potencialidade para ficar na vanguarda do grupo das cidades da Grande Baía, criando um papel mais activo” na região. “O novo posto fronteiriço de Hengqin vem mostrar a forte vitalidade do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, pois adopta um modelo de cooperação nunca antes visto. Durante a construção deste novo posto, ambas as partes empenharam-se na união em prol de um objectivo comum, no sentido de ultrapassar as dificuldades de sistemas jurídicos diferentes, obras, gestão, técnicas e as que surgiram com a epidemia, garantindo que a abertura do mesmo decorresse sem sobressalto. O modelo de inspecção fronteiriça integral veio enriquecer o significado do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, criando uma referência exemplar da colaboração entre a RAEM e o Interior da China”, disse o Chefe do Executivo na cerimónia inaugural.

Mais eficiência na circulação de pessoas e bens

Já o governador da Província de Guangdong, Ma Xingrui, assinalou que “antigamente existiam dois territórios e duas zonas alfandegárias”, mas que, a partir de agora, no mesmo espaço, “fazem-se as duas inspecções, com todo o processo a demorar apenas cinco segundos, em situações normais”.

Ma Xingrui acrescentou ainda que a capacidade de trânsito de pessoas nos postos fronteiriços entre Guangdong e Macau vai aumentar “de 750 mil para 900 mil”, com melhorias na “eficiência da circulação de pessoas e de bens”. “A entrada deste novo posto irá aumentar o movimento entre as duas regiões, beneficiar o intercâmbio e o comércio, tornando-o mais célere e conveniente, que por sua vez introduzirá grande dinâmica à ilha de Hengqin, como irá ainda aprofundar a cooperação entre as duas partes e promover a criação de novas estruturas para Guangdong, Hong Kong e Macau”, concluiu Ma Xingrui.

O Governo Central encarregou Hengqin de desenvolver atracções turísticas complementares ao jogo. A zona conta já com o maior oceanário do mundo, o Chimelong Ocean Kingdom, que integra um complexo com mais de 130 hectares e inclui salas de espectáculo e hotéis de luxo. Assimilando uma herança arquitectónica de Macau, a localidade construiu também calçadas portuguesas.

Hengqin vai ter ligação ferroviária ao aeroporto de Zhuhai

O troço ferroviário de 16,86 quilómetros entre Zhuhai e Changlong foi inaugurado ontem com a inclusão da estação de Hengqin. A primeira fase do projecto da empresa Guangzhou Railway Group contempla a ligação de Zhuhai à Estação Zhuhai Changlong, passando por cinco estações: Wanzaibei, Wanzai, Shizimen, Hengqinbei e Hengqin. Com excepção de Wanzai, todas as estações entraram ontem em funcionamento. A segunda fase do projecto irá incluir a ligação de Hengqin ao aeroporto de Zhuhai e uma ligação da Estação de Wanzai à Taipa através de um túnel subterrâneo com ligação à rede do metro ligeiro de Macau.