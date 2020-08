Possibilidade de exercer na China divide advogados de Macau

O Governo Central aprovou, na semana passada, uma decisão que virá a fazer com que os advogados de Macau e de Hong Kong possam exercer nas cidades da Grande Baía. Em Macau, os advogados ouvidos pelo PONTO FINAL estão divididos quanto aos benefícios da medida.

André Vinagre

A comissão permanente do Congresso Nacional Popular aprovou, na semana passada, uma decisão que fará com que os advogados de Macau e de Hong Kong possam exercer advocacia nas cidades da Grande Baía. Os advogados de Macau estão à espera de detalhes sobre a medida. Por enquanto, José Abecasis diz que “obviamente será benéfico” para os advogados de Macau. Vong Hin Fai não quer comentar enquanto não se conhecem as condições. Já Pedro Leal olha para a medida com desconfiança e diz: “Não vejo que haja grande interesse por parte dos advogados de Macau de exercer advocacia na China”. Por outro lado, Paulino Comandante considera que é “um passo em frente” na interligação de Macau com a Grande Baía.

O Congresso Nacional Popular aprovou, na 21.ª sessão, uma autorização preliminar para que os advogados de Macau e Hong Kong possam exercer nas cidades de Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing, noticiou a agência chinesa Xinhua. Os advogados terão de ter passado um exame e serão obrigados a trabalhar dentro de certos parâmetros, ainda não especificados. Este será um regime experimental, que durará três anos.

Os regulamentos terão ainda de ser apresentados pelo Governo do interior da China. Segundo a estação CGTN, a medida é vista como uma forma de unir Hong Kong, Macau e as nove cidades da Grande Baía, e, além disso, de atrair investidores estrangeiros para a China, fazendo com que possam trabalhar com escritórios de advogados internacionais.

Ao PONTO FINAL, o advogado Pedro Leal notou que a decisão ainda “carece de regulamentação”, mas comentou que, para os advogados de Macau, isto poderá significar um maior número de parcerias entre escritórios de Macau e do interior da China, “o que permitirá, de certo modo, ter um maior contacto com escritórios na China”.

“Se me perguntarem se eu estou interessado, eu não estou interessado. Eu não sei nada do Direito na China, não estou interessado”, afirmou Leal, advogado em Macau desde 1987. “Não vejo que haja grande interesse por parte dos advogados de Macau de exercer advocacia na China, exactamente porque não conhecemos. E nada pior que um advogado que não conheça a lei com que está a lidar”, justificou.

Porém, “se falarmos em parcerias, é capaz de ter algum interesse”, disse Pedro Leal, acrescentando que “qualquer advogado gostaria de actuar num mercado maior”. “Eu não tenho interesse, mas estou convencido de que haverá advogados chineses interessados em fazer parcerias com escritórios da China que permitam o exercício de advocacia”. “Um advogado que tenha hipótese de abrir um escritório na China e de contratar ou fazer parcerias com escritórios na China e alargar o seu mercado, é capaz de ser bom para determinados advogados. Para mim, que sou advogado de língua portuguesa, não vejo qualquer interesse”, sublinhou.

Apesar de não haver referência à reciprocidade da medida, Pedro Leal alertou para a hipótese: “Se os advogados de Macau podem exercer na China, quererá isto dizer que os advogados da China podem exercer em Macau? Nesse caso sou terminantemente contra”.

Vong Hin Fai começou por contextualizar que se trata de uma decisão do Governo Central que fará com que os profissionais jurídicos de Macau e de Hong Kong possam prestar os seus serviços jurídicos nas cidades da Grande Baía, já que, “até aqui, não podiam prestar serviços de Direito chinês”. O advogado e deputado à Assembleia Legislativa (AL) de Macau não quis comentar: “Primeiro, o Conselho de Estado vai elaborar e aprovar regras e diplomas dos seus regimes de formação, prova, e exames. Aguardemos”.

“Obviamente será benéfico, disso não há dúvida nenhuma”, adiantou José Abecasis, explicando que “isso poderá ser uma forma de estar mais perto dos clientes”. “Poderá querer dizer que os advogados poderão intervir em casos que serão de jurisdição chinesa, em que será obrigatório recorrer aos tribunais da China e não aos de Macau. Abre um leque de possibilidades considerável”, referiu, ressalvando que a língua será uma barreira para os advogados portugueses.

Paulino Comandante, secretário-geral da Associação dos Advogados de Macau (AAM), também está optimista em relação à medida: “Trata-se de uma forma de interligação entre os advogados de Macau e de Hong Kong na Grande Baía. É um passo para a frente da área da profissão jurídica. É uma maneira de alargar o espaço do exercício da profissão”.

Para o responsável da AAM, uma das “condições essenciais” para os advogados de Macau que quiserem exercer na Grande Baía deverá ser o domínio da língua chinesa. Além disso, “quem quiser exercer lá, terá de conhecer melhor a realidade de lá; não é só dominar o conhecimento jurídico das regras e das leis do interior da China, também é preciso integrar-se efectivamente lá, não chega saber só a lei”, afirmou Paulino Comandante. A AAM não foi ouvida neste âmbito. “É uma medida tomada pelo Governo Central, não têm de ouvir a associação”, explicou Comandante.

Questionado sobre se haveria interesse da parte dos advogados de Macau em exercer no interior da China, Paulino Comandante respondeu: “Para a nova geração, acho que é importante promover e incentivar mais no sentido de poderem alargar um bocadinho o espaço do exercício da sua profissão. Macau é um mercado muito limitado e nós estamos a crescer cada vez mais, é para poderem no futuro integrarem-se na Grande Baía”.