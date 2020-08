Ministério Público acusa comerciante de violência doméstica

Um residente de 56 anos foi presente ao Ministério Público pelo crime de violência doméstica contra a mulher e dois filhos. O caso foi reportado ao CPSP e transferido à PJ no dia 14 de Agosto após um pedido de socorro da mulher do arguido no seguimento de uma série de agressões durante o jantar.

Um jantar em família num apartamento situado no centro da cidade terminou com agressões e ameaças de morte a dois menores. O caso foi reportado ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) no passado dia 13 de Agosto e encaminhado à Polícia Judiciária, que deteve o pai de família, um comerciante de 56 anos de apelido Ieong, sob acusação de violência doméstica contra a mulher e os dois filhos do casal.

“O arguido é residente de Macau de apelido Ieong, tem 56 anos e é comerciante. As vítimas são a mulher do arguido, com cerca de 40 anos, uma filha de 12 anos e um filho com cinco anos”, explicou um porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa.

De acordo com a investigação, as agressões registadas no dia 13 de Agosto começaram por volta das 19h00, quando “o arguido pediu ajuda ao filho para desbloquear um ‘tablet’ e acabou por agredi-lo à estalada”, referiu a PJ. “As agressões só não continuaram porque a mulher do arguido interveio e afastou o menino de cinco anos”, acrescentou. Mais tarde, durante o jantar, o arguido irritou-se com a filha de 12 anos “pelo facto de estar a ver televisão e de não prestar atenção ao irmão mais novo, e deu-lhe uma bofetada”.

Segundo as queixas da mulher, a situação descontrolou-se de tal forma que “o homem continuou a agredir a filha de 12 anos com uma caixa de plástico”. A mulher tentou intervir, mas o arguido “acabou por agarrá-la pelos cabelos e desferiu-lhe um pontapé na barriga”.

Exaltado, o homem terá agarrado num canivete suíço e ameaçado a família. “O arguido disse que os ia matar a todos com golpes na barriga. Para intimidar os filhos, disse-lhes que lhes ia cortar a barriga e as pernas. Desesperados, a mulher e os filhos conseguiram refugiar-se num quarto, de onde pediram ajuda à polícia, enquanto o homem fugia de casa”, indicou o porta-voz da PJ.

Chamados ao local, os agentes do CPSP interceptaram o indivíduo num parque de estacionamento do prédio situado na zona central de Macau. “O CPSP transferiu o caso para a PJ. O arguido não admitiu o crime, mas a mulher revelou que o marido costuma jogar no casino, e quando perde dinheiro regressa a casa violento”, contou a PJ. De acordo com a mulher, “a situação arrastava-se há mais de um ano”.

“O CPSP já tinha sido informado da situação, mas desta vez encaminhou o caso também para o os Serviços Sociais para prestarem apoio à mulher, filha e filho. As provas de violência doméstica foram confirmadas após perícia das autoridades. O caso de violência doméstica já foi entregue ao Ministério Público”, concluiu a PJ.

Sexagenário ocultou câmara de vídeo na casa de banho para filmar empregada doméstica

O Corpo de Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 69 anos, de apelido Wong, no passado dia 14 de Agosto sob suspeita de filmagem ilegal e devassa da vida privada. O arguido foi presente ao Ministério Público no dia 15 de Agosto depois de uma investigação da polícia despoletada por uma denúncia da empregada doméstica do sexagenário. A vítima é uma trabalhadora não-residente, de nacionalidade filipina, com mais de 30 anos. “No dia 14 Agosto, pelas 12h00, a nossa linha 999 recebeu a participação de uma mulher, empregada doméstica, que disse ter sido filmada ilegalmente na casa-de-banho do patrão, num apartamento na Rua de Silva Mendes”, afirmou ontem um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Ao telefone, “a mulher disse ter encontrado uma câmara de vídeo semelhante a uma chave de automóvel dentro de um saco de papel com dois buracos”. Quando a polícia chegou ao local, a empregada informou os agentes que “tinha descoberto um dispositivo de vídeo” quando estava a trabalhar na casa-de-banho. Os agentes encontraram no saco de papel uma máquina de filmar, mas sem qualquer vídeo. “Após uma investigação mais profunda, encontrámos na posse do arguido um cartão de memória com dois vídeos. Num dos vídeos, os investigadores viram imagens da empregada filipina a trocar de roupa com cerca de 36 segundos. No outro vídeo, com 12 minutos, constavam outras imagens do resto do corpo da filipina na casa-de-banho, nomeadamente rosto e pernas”.

Confrontado com a descoberta, o arguido garantiu que “só queria os vídeos para controlar a situação de trabalho da filipina”, apesar de não terem sido encontradas mais máquinas de filmar nas outras divisões da casa. “Como havia fortes indícios, o caso foi entregue ao MP no dia 15 de Agosto. A empregada trabalhava há cinco anos com esta família. No apartamento vivem o arguido e a mulher, mas a mulher não estava em casa no momento. Os vídeos foram gravados no dia 27 de Julho”, concluiu o porta-voz do CPSP.