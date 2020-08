Macau anuncia obras de renovação em edifícios históricos portugueses

Macau vai realizar obras de renovação nos edifícios históricos portugueses das Casas-Museu da Taipa, estimadas em cerca de 870 mil patacas, avançou ontem à Lusa o Instituto Cultural (IC).

Ao contrário do que aconteceu em 2016, aquando das primeiras grandes obras nas cinco casas icónicas de Macau após a transferência da administração do território para a China, desta feita os espaços vão continuar abertos ao público. As obras de renovação, que começam amanhã e devem terminar no final de Novembro, incluem a manutenção, pintura e renovação das fachadas, portas e janelas, segundo o IC.

As Casas-Museu da Taipa são consideradas uma das relíquias patrimoniais e culturais das Ilhas. Foram construídas em 1921 e serviam de residência aos funcionários superiores das ilhas, nomeadamente famílias macaenses. Na década de 1980 tinham sido recuperadas pelos Serviços de Turismo de Macau e, em finais dos anos 1990, alvo de profundas obras de restauro devido ao seu valor arquitectónico.

Após essa intervenção transformaram-se em espaços museológicos (Casa Macaense, Casa das Ilhas, Casa das Regiões de Portugal, Casa de Exposições e Casa de Receções), para em 2016 passarem a ser nomeadas de Museu Vivo Macaense, Galeria de Exposições, Casa Criativa, Casa de Nostalgia e “Casa de Receções”. As Casas-Museu da Taipa foram abertas ao público a 5 de Dezembro de 1999 e encontram-se actualmente sob tutela do IC.