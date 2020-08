Instituto Cultural lança apelo internacional para envio de receitas macaenses

Foi lançado ontem um apelo internacional para o envio de receitas de cozinha macaense. Este apelo tem como objectivo enriquecer a base de dados da cozinha macaense, que deverá ser lançada até ao final do ano. Ao PONTO FINAL, Carlos Cabral, da Confraria da Gastronomia Macaense, considerou a iniciativa importante para que as receitas não se percam.

O Instituto Cultural (IC) lançou ontem um apelo internacional para o envio de receitas da cozinha macaense, que tem como objectivo a “promoção do estudo e a consolidação do registo sobre as artes culinárias”, lê-se no comunicado do organismo divulgado ontem. Os dados serão guardados na base de dados que será criada até ao final deste ano. Carlos Cabral, membro da direcção da Confraria da Gastronomia Macaense, elogiou a iniciativa.

No comunicado, o IC recorda que Macau foi designada como Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia em 2017 e destaca a cozinha macaense como “parte do valoroso património cultural intangível da cidade, desempenhando igualmente um papel importante para o desenvolvimento sustentável de Macau”.

Assim, o Executivo lançou este apelo, “visando enriquecer a futura base de dados da cozinha macaense, a qual será criada pelo Governo da RAEM tendo em vista a promoção do estudo e a consolidação do registo sobre as artes culinárias”. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para este ano, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, revelou no início de Maio que esta base de dados estaria disponível “em breve” e que já havia vários documentos digitalizados. À Rádio Macau, os Serviços de Turismo disseram depois que esta base de dados da cozinha macaense estaria disponível na internet no quarto trimestre deste ano.

Este apelo destina-se à recolha de receitas ou manuscritos em formato digital relativos à cozinha macaense. As receitas podem ser enviadas para o seguinte endereço: http://www.icm.gov.mo/mcrecipes. No site, lê-se que “os elementos procurados pelo presente programa são receitas ou manuscritos à cozinha macaense”.

Quem enviar receitas deve ser o titular original dos direitos de autor da receita ou o detentor legal de direitos autorais. A receita é apresentada conjuntamente com o formulário de dados e a respectiva declaração. As receitas são fornecidas voluntariamente e sem pagamento.

Ao PONTO FINAL, Carlos Cabral, membro da direcção da Confraria da Gastronomia Macaense, considerou este apelo uma “iniciativa boa”. “Eu acho que é uma iniciativa boa, porque realmente há muitas famílias macaenses que não gostam de fornecer receitas para fora porque são receitas familiares”, afirmou. Estarão as famílias macaenses dispostas a entregar as suas receitas? “Depende das pessoas”, ressalva.

Carlos Cabral recordou que há já vários livros de cozinha macaense e ele próprio é autor de um. Mas “isto é só uma pequena parte, ainda há muitas receitas e maneiras de confecionar os pratos e cada família tem a sua receita”.

A importância de uma base de dados para a culinária macaense deve-se, precisamente, às várias maneiras de confeccionar cada prato, explicou Carlos Cabral: “Há diáspora por todo o mundo e essas receitas são importantes, porque cada família usa ingredientes diferentes, embora haja alguns ingredientes que são básicos. Nós confeccionamos o minchi, mas há várias maneiras de fazer o minchi. É isto que eles querem ter”. Segundo Carlos Cabral, há 17 receitas de minchi na Confraria da Gastronomia Macaense. “Há algumas [receitas macaenses] que já se perderam no meio da vida”, lamentou.