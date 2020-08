Especialista do sector imobiliário destaca foco no mercado em segunda mão

Suzanne Watkinson, directora geral da Ambiente Properties, referiu que cerca de 70% do negócio da agência imobiliária está focado no mercado em segunda mão, onde há muitos clientes interessados em comprar a sua primeira habitação. A especialista do sector imobiliário considera que comprar casa continua a ser um bom investimento para o futuro, e destacou as medidas estabelecidas pelo Governo para ajudar os residentes na aquisição da sua primeira habitação.

Apesar dos tempos que se vivem de alguma fragilidade económica, a compra de casa continua a ser um bom investimento para o futuro, considera Suzanne Watkinson. Em declarações ao PONTO FINAL, a directora geral da Ambiente Properties referiu que cerca de 70% do negócio da agência imobiliária e de consultoria está relacionado com o mercado em segunda mão, sendo a primeira opção para aqueles que pretendem comprar a primeira casa.

“O mercado imobiliário ainda se está a levantar. Já em relação ao imobiliário comercial, os espaços para escritórios estão estáveis neste momento. Com a questão da covid-19 e o impacto económico, as empresas de retalho estão a sofrer. Os arrendamentos têm descido imenso em redor do Largo do Senado, nomeadamente nas áreas turísticas, que têm sido muito afectadas”, disse a especialista do sector imobiliário, fazendo uma análise à situação actual em Macau.

Suzanne Watkinson sublinhou ainda que o Governo “tem implementado medidas muito positivas no auxilio aos residentes na compra da primeira casa”, nomeadamente em relação a questões relacionadas com hipotecas e empréstimos. A directora geral da Ambiente Properties referiu ainda que mais famílias têm procurado casas com mais fracções, sobretudo com mais de dois quartos. “Creio que é nesse aspecto que o Governo poderia ajudar mais porque tudo o que seja acima de 7,5 milhões de patacas, a taxa de hipoteca vai até aos 50%. Poderia haver uma escala imobiliária para pessoas que precisem de comprar uma casa entre oito e 12 milhões de patacas”, sugeriu Suzanne Watkinson, considerando que seria benéfico para famílias poderem “melhorar a sua condição de habitação”.

Questionada sobre as principais ameaças ao sector imobiliário, Suzanne Watkinson referiu que a instabilidade económica, aliada à incerteza laboral, são as maiores condicionantes. “O contexto pandémico coloca os possíveis compradores relutantes em avançar no mercado imobiliário. A maioria das compras locais registadas pela Ambiente Properties estão relacionadas com imóveis de uma ou duas assoalhadas, ou mesmo estúdios”, prosseguiu.

Sobre o papel de Hengqin relativamente ao sector imobiliário, Suzanne Watkinson acredita que o foco da ilha da Montanha será mais para “apoiar a diversificação económica de Macau”, e não tanto para áreas residenciais. “Quando olhamos para a outra margem e vemos todas estas torres impressionantes a nascer da noite para o dia constatamos que irá haver um grande foco em escritórios. Esta é uma excelente altura para investir na aquisição de escritórios ou lojas para comércio em Hengqin, mas consideramos que ainda não é o momento ideal para investir no mercado residencial”, sublinhou Suzanne Watkinson, aguardando por melhorias em relação a “questões de acessibilidade e fronteiriças”.

