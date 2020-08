Uma inundação que provocou uma romaria e fez um ferido, graças a uma caixa de cartão

Num sábado de sol, a Polícia Judiciária realizou um simulacro para uma situação de inundação junto à Rua da Felicidade. Foram 40 minutos de simulacro em que uma dezena de idosos foi, em peregrinação, levada para um dos centros de acolhimento existentes para estes casos. Uma caixa de cartão provocou um ferido ligeiro, o único da tarde.

Texto: André Vinagre

Fotografias: Eduardo Martins

Há 140 agentes e outros 20 observadores no auditório do edifício da Polícia Judiciária (PJ). Os primeiros estão com coletes cor-de-laranja, e os segundos de colete amarelo. Ambos os grupos ouvem a explicação de Sit Chong Meng, director da PJ, que agendou para a tarde de sábado um simulacro de ‘storm surge’ em situação de tufão. Os agentes da PJ vão até à zona da Rua da Felicidade fingir que o nível da água subiu e vão ajudar os moradores da zona a procurarem abrigo, explica Meng.

É, então, dito que os agentes vão experimentar uma aplicação nova, criada em 2019 pela PJ e que tem estado em testes até agora. “E agora o sistema está seguro e estável”, diz, explicando que este serve para “saber todas as informações” relativas a cada operação de resgate. “Com isto, o comando geral sabe onde e quando é que cada pessoa pediu ajuda”, detalha o director da PJ. Esta aplicação, exclusiva para o uso dos agentes, inclui todos os dados organizados de moradores, lojistas e pessoas que precisam de ajuda das referidas zonas para a evacuação. Cada agente tem um telemóvel munido da dita aplicação preso ao pulso.

Os 140 agentes descem para a entrada do edifício da PJ e começa o exercício, cinco minutos antes das 15 horas. Dividem-se em três grupos, cada um com um líder que vai fazendo ‘scan’ na aplicação de cada agente, um processo que demora cerca de cinco segundos por ‘scan’. “A isto chama-se ‘entrar no grupo’”, dizem. Só depois é que correm todos para as carrinhas.

Neste sábado ensolarado, as imediações da Rua da Felicidade vêem um simulacro para uma situação de inundação. À frente da Associação dos Moradores do Bairro da Felicidade, Sit Chong Meng posa para a fotografia ao lado de outros responsáveis da PJ. Os moradores estão encostados à ombreira da porta, relaxados e à espera da deixa para o que vai acontecer a seguir.

Um dos responsáveis da PJ, que vai assumindo o papel de mestre de cerimónias, vai explicando à imprensa que o exercício é de “coordenação entre agentes e moradores”. Antes de começar a ser simulada a inundação, já é dito que vai acontecer uma evacuação e que esta vai ser “ordeira”. Há ainda tempo para ser apresentado o novo capacete, que é estreado pela cabeça dos agentes. É de plástico, pesa 490 gramas e consegue aguentar choques de cinco quilos, notam os responsáveis, com orgulho.

UMA CAIXA NO CAMINHO

Agora sim, é tempo de acção: Vê-se um jovem de colete amarelo a correr, com movimentos carregados de dramatismo. Nisto, tropeça numa caixa de papelão que está ali desde o início e atira-se para o chão, numa simulação que inclui uma ferida no joelho direito. São os moradores da zona que prestam a ajuda inicial e pedem ajuda às autoridades, sem pressas e sem os nervosismos que a situação poderia provocar, caso fosse real. Depois de os moradores terem feito a chamada para a estrutura da Protecção Civil, não passam mais de dez segundos até aparecerem dois agentes da PJ responsáveis por prestar apoio naquela zona em caso de inundação provocada por tufão.

Verificam a condição do ferido, limpam a ferida imaginária e enrolam a perna do jovem em compressas e ligaduras brancas. Um deles liga para o centro de comando, pedindo que envie uma viatura de socorro para levar o ferido para o centro de acolhimento de emergência. Os dois agentes levam-no em braços para o carro médico que aparece instantaneamente.

A “EVACUAÇÃO ORDEIRA”

Este foi o primeiro exercício, segue-se o segundo, o tal da “evacuação ordeira”. Os oficiais começam a bater às portas das casas que estão junto à Associação de Moradores do Bairro da Felicidade para que os residentes vão saindo de casa devido à subida do nível da água. Aqueles que já estavam a par daquilo que ia acontecer vão saindo, deixando tudo para trás sem preocupações e com um sorriso na cara.

Todos cooperam. Está a ser efectivamente uma evacuação ordeira. Nesta rua há, porém, quem não participe no simulacro. Numa das casas, vê-se um grupo de idosos a olhar por cima das peças de Mahjong, com curiosidade, para o frenesim que se desenrola na rua. Há também funcionários de restaurantes que vão olhando para a rua sob a confusão de estarem a ver um grupo de senhoras idosas ser escoltadas por homens de colete laranja e jornalistas, que vão acompanhando a situação. Os agentes da PJ vão abordando os curiosos para os informarem de que tudo não passa de um simulacro de ‘storm surge’.

As idosas vão, em peregrinação, até ao ponto de aglomeração, que, neste caso fica depois da Praça de Ponte e Horta, já na Rua do Almirante Sérgio. O grupo que foi retirado das suas casas fica, então, à frente de uma loja de produtos electrónicos, que é o local designado para depois serem levados para o centro de acolhimento de emergência. Passaram-se menos de 40 minutos desde o início do simulacro. Algumas das moradoras que participaram no exercício despedem-se e fazem o caminho de regresso às suas casas; há outros que entram numa carrinha da PJ para serem transportados de volta a casa. Uma das senhoras que voltou para trás fala aos jornalistas, diz que o simulacro “foi um sucesso”.

_________________

Um simulacro para melhorar as soluções de prevenção e resposta a desastres

Antes do início do simulacro, Sit Chong Meng falou aos jornalistas para explicar que o exercício iria servir para que os agentes pudessem ter “melhor capacidade de resposta a emergências”. “Também queremos que os cidadãos e moradores possam conhecer melhor este plano de evacuação”, acrescentou o director da Polícia Judiciária (PJ), ressalvando que os agentes da PJ frequentemente se deslocam às zonas mais afectadas pelas inundações para sensibilizar e informar os cidadãos. “Enviamos constantemente o nosso pessoal a diversas zonas para informar a população e os lojistas no âmbito das novidades da protecção civil, como também visitamos as associações para ouvir as suas opiniões”, referiu. Sit Chong Meng explicou que o exercício serviria para “racionalizar e optimizar os procedimentos de trabalho para aumentar a capacidade de coordenação e acção conjunta entre as unidades da PJ e com as associações comunitárias”, para “garantir que, em situações de ‘storm surge’, sejam capazes de prestar ajuda à população na evacuação da população de forma segura e ordenada. O responsável indicou que, no futuro, serão realizadas mais campanhas de sensibilização sobre os trabalhos de evacuação em situação de inundação.

A.V.