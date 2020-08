Sulu Sou quer medidas mais apertadas no combate ao contrabando 

O deputado Sulu Sou está preocupado com o alívio das medidas de controlo nas fronteiras de Macau, nomeadamente na zona norte do território, e com a falta de eficiência dos Serviços de Alfândega no combate ao contrabando. Numa interpelação enviada ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau exigiu a implementação de medidas de controlo ao contrabando de bebidas alcoólicas, tabaco, drogas, produtos de saúde e produtos electrónicos.

“O caos na zona norte da cidade não apresentou melhorias”, referiu o deputado, assinalando que mais de 2.000 pessoas estiveram envolvidas em casos de contrabando de produtos nos primeiros sete meses do ano. “Porque é que a lei continua a ser desrespeitada, quais são as razões para esta situação?”, questionou o democrata, acrescentando que é necessário reforçar a cooperação e troca de informações com as autoridades de Zhuhai para desmantelar as redes de contrabando que operam entre os dois territórios.

No documento enviado ao Governo, Sulu Sou assinalou também que nos primeiros sete meses do ano houve um total de 309 denúncias relacionadas com contrabando de tabaco e de outros produtos, e que os números continuam elevados apesar das restrições nas fronteiras. “Gostaria de perguntar às autoridades como poderemos fortalecer o contacto com a comunidade para que sejam fornecidas mais informações sobre as redes de contrabando e para que os próprios cidadãos estejam mais alerta para o problema. As autoridades vão trabalhar junto de organizações locais para que haja um melhoramento do policiamento e uma maior sensibilização da comunidade para o problema das actividades comerciais paralelas?”, questionou Sulu Sou.

O deputado reiterou ainda que muitas destas actividades podem estar ligadas a uma série de empresas destinadas ao contrabando de Macau para a China continental.