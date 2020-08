Serviços de Saúde terminam rastreio a trabalhadores de casino no dia 24 

A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou, anunciou na sexta-feira que todos os trabalhadores da linha da frente dos casinos devem realizar o teste de ácido nucleico até 24 de Agosto. “Ontem [quinta-feira] começámos a enviar os trabalhadores dos casinos para fazerem testes de ácido nucleico. Cerca de 2.300 trabalhadores fizeram o teste [na quinta-feira]. Dentro de 10 dias esperamos concluir o teste de ácido nucleico para todos os trabalhadores da linha da frente dos casinos. Contamos fazer uma média de 3.000 testes diários até 24 de Agosto, esse é o nosso plano”, indicou a representante dos Serviços de Saúde.

Recorde-se que no final do mês passado, mais de 25 mil funcionários da Sands e da SJM tinham feito testes de ácido nucleico. O Governo espera assim rastrear todos os trabalhadores da linha da frente dos casinos antes do possível regresso dos turistas com visto individual da província de Guangdong a partir de 26 de Agosto.

Apesar do regresso dos vistos individuais para quem chega de Zhuhai desde o dia 12 de Agosto, as autoridades não registaram um aumento significativo nas fronteiras. “Temos monitorizado os dados dos últimos dias. Desde dia 12, depois de começar a emissão de vistos individuais para os residentes de Zhuhai virem a Macau, na verdade, não se registou um aumento muito grande: na quarta-feira registaram-se 212 mil [movimentos] e ontem [quinta-feira] foram 226 mil. Se compararmos com o número mais alto – 230 mil – não houve um aumento muito grande, mas vamos observar, no futuro, se vai haver uma tendência de subida, e também vamos enviar mais pessoal para as fronteiras”, disse Ma Chio Hong, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública.