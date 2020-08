Nova lei reforça competências da PJ e protege identidade de agentes efectivos

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terminaram a discussão na especialidade da proposta de lei que vai reforçar as competências da Polícia Judiciária (PJ) nas investigações relacionadas com crimes de cibersegurança e de segurança nacional. No parecer assinado na sexta-feira, os deputados entendem que as ameaças à segurança do Estado justificam alterações na PJ, nomeadamente a isenção de publicação em Boletim Oficial das informações relativas aos agentes efectivos. “Há alguns anos, no interior da China, ocorreram sucessivamente vários casos relevantes que puseram em causa a segurança do Estado. Sendo uma região administrativa especial da República Popular da China, Macau tem a obrigação de salvaguardar a segurança do Estado”, pode ler-se no parecer dos deputados em relação à proposta de lei intitulada “Regime das carreiras especiais da Polícia Judiciária”.

O diploma está agora pronto para ser votado na especialidade depois de algumas alterações, como a definição de regras mais claras para os agentes secretos. Na proposta original, o Governo defendia a necessidade de, em casos excepcionais, não ser publicado em Boletim Oficial actos relativos a trabalhadores da Polícia Judiciária, como a nomeação dos agentes. Os deputados da Comissão pediram ao Executivo mais clareza na lei sobre o pessoal abrangido e as condições necessárias para a dispensa de divulgação da identidade dos agentes contratados. No documento pode ler-se que os resultados do primeiro concurso de acesso para estágio têm de ser publicados em Boletim Oficial, e que a isenção de publicação aplica-se aos trabalhadores “efectivos da PJ” quando há questões “devidamente fundamentadas” de segurança ou de desempenho de funções especiais. “Propõe-se que, em casos excepcionais devidamente fundamentados, seja dispensada a publicação no Boletim Oficial da RAEM dos actos relativos à formação, estágio, provimento e quaisquer alterações da situação jurídico-funcional do pessoal das carreiras especiais que também exerce trabalho confidencial e altamente sensível”, referem os deputados no parecer.

Em relação às futuras unidades da PJ relacionadas com a segurança nacional, o Governo recuou na intenção de criar uma divisão com a qualidade de polícia criminal. Segundo o parecer, alguns deputados “entendem não ser necessário” dar ao chefe da Divisão Geral de Assuntos Relativos à Segurança do Estado poderes para fazer buscas, detenções em flagrante delito ou pedir a aplicação de medidas de coacção.

A nova lei prevê ainda também um reforço das competências da PJ para “investigar os crimes contra a segurança do Estado e os relacionados com a cibersegurança”, nomeadamente o acesso a informações de identificação civil e criminal, ou de “interesse criminal”, contida nos ficheiros da Administração, entidades públicas e concessionários.