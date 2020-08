Ho Iat Seng ouviu elogios de Pequim e comprometeu-se com a “diversificação económica” de Macau

O Chefe do Executivo ouviu elogios em Pequim do director da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, e do presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, Hao Peng. Ho Iat Seng prometeu esforços na diversificação da economia, assim como condições para uma zona de cooperação entre Guangdong e Macau em Hengqin.

A promoção da diversificação da economia de Macau e a criação de uma zona de cooperação aprofundada com Guangdong na Ilha da Montanha foram alguns dos temas abordados na reunião de ontem entre o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o director da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng.

Durante o encontro, He Lifeng elogiou o facto de Macau “não ter casos comunitários de propagação de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus” e enalteceu o trabalho do Governo da RAEM e a solidariedade dos residentes de Macau. “Sob a liderança do Chefe do Executivo, logo após o surgimento da epidemia, Macau adoptou medidas de apoio, permitindo retomar gradualmente a economia”, disse He Lifeng.

O mesmo responsável referiu também que “o Presidente Xi Jinping está muito atento ao desenvolvimento socioeconómico da RAEM”, e que a Ilha de Hengqin é fundamental para o “objectivo de diversificação adequada da economia de Macau”. He Lifeng salientou ainda que “a comissão dá extrema importância a este assunto e que pretende não só promover os diversos trabalhos de forma pragmática, como também garantir uma exploração positiva de Henqgin através da cooperação entre Zhuhai e Macau, e assim contribuir para um desenvolvimento, a longo prazo, da cidade, introduzindo um dinamismo na abertura de um novo capítulo”.

Ho Iat Seng, em seguida, agradeceu “as opiniões orientadoras” partilhadas sobre o futuro desenvolvimento da Grande Baia, Guangdong, Hong Kong e Macau, e acrescentou que, nos últimos dias, “obteve respostas positivas e apoios nos encontros com as várias comissões sobre a cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”. O líder da comitiva de Macau assumiu que “esta epidemia evidenciou ser uma desvantagem Macau ter apenas uma indústria”, razão pela qual a diversificação adequada da economia será “uma decisão firme e um objectivo traçado pelo Governo da RAEM”. O Chefe do Executivo comprometeu-se a desenvolver “uma campanha de sensibilização junto da população, das associações cívicas e empresas” no sentido de “garantir que estejam bem informados sobre o trabalho na zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Ontem, Ho Iat Seng reuniu-se também com o secretário do comité do partido e presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, Hao Peng, com quem trocou opiniões sobre a importância das empresas estatais e centrais na “promoção do desenvolvimento da economia de Macau, e do impulso conjunto na construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Na visita matinal da delegação de Macau à Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, Ho Iat Seng referiu que as empresas de capitais chineses em Macau “têm sempre prestado um forte apoio, especialmente, no combate a catástrofes e epidemias, demostrando, claramente, estarem na primeira linha ao lado da população [de Macau]”. Em relação à diversificação da economia de Macau para o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ho Iat Seng disse esperar “que os respectivos planos possam vir a ser concretizados em todos os aspectos”, destacando a “importância do apoio da Comissão no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e em outras áreas relacionadas com obras públicas”.

Por sua vez, Hao Peng expressou a sua admiração por Macau nos resultados conquistados na luta contra a epidemia, indicando que “a Comissão apoia firmemente o desenvolvimento da cidade, a salvaguarda da prosperidade e a estabilidade local no sucesso da implementação estável e contínua do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. “As empresas estatais e centrais vão continuar a apoiar e a colaborar com as autoridades da RAEM, especialmente no fornecimento de materiais, equipamento médico, entre outros”, disse Hao Peng, acrescentando que a China irá também “colaborar na área dos serviços públicos, construção de infra-estruturas e melhoria da qualidade da vida da população de Macau”, bem como, dar apoio na cooperação entre a província de Guangdong e Macau para o desenvolvimento em Hengqin.

O presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado disse ainda que Macau deve ser aproveitado enquanto plataforma para impulsionar ainda mais “a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.