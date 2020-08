Governo aproveita terrenos para construir parque temático na Taipa

O Instituto para os Assuntos Municipais vai utilizar quatro terrenos não aproveitados na Taipa para construir um parque de pneus. Com o intuito de aumentar os espaços de lazer na cidade e promover a protecção ambiental, o projecto, ainda sem data definida, vai contar com oito zonas funcionais para actividades recreativas e desportivas. O processo de reaproveitamento dos pneus será feito em cooperação com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo anunciou, na sexta-feira passada, planos para a transformação de quatro terrenos não aproveitados, com cerca de 19 mil metros quadrados, em oito espaços de lazer e de protecção ambiental, cujo elemento principal será feito através do aproveitamento de pneus. “O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) planeia utilizar os quatro terrenos não aproveitados no centro da Taipa, com uma área total de cerca de 19 mil metros quadrados, para promover a conservação ambiental, construindo, com o uso de pneus como elementos principais da concepção, um grande número de instalações de lazer, recreação e desporto, criando um parque de pneus adequado para homens, mulheres, idosos e crianças”, indicou o IAM em comunicado.

O parque de pneus projectado pelo IAM terá a designação de “Paraíso de Pneus” e vai situar-se num terreno que tem, a norte, a Avenida de Kwong Tung; a leste, a Rua de Bragança; a sul, a Rua de Chaves; e a oeste, o Edifício Nam San, “complementando-se mutuamente, em termos funcionais, com o Jardim Cidade das Flores e o Parque Central da Taipa”, refere o IAM.

Segundo a informação veiculada pelo Governo, os pneus vão ser um “elemento de concepção a conectar os espaços Paraíso de Pneus, Relvado para Pais e Filhos, Colina da Alegria, Mundo de Água e Areia, Área de Skate, Campo da Alegria, Pista de Corrida e Pista de Trotinetes Infantil ao redor do parque, entre outras áreas funcionais”. Os pneus utilizados serão de diferentes tamanhos e formatos para “criar um espaço de diversão interessante, colorido e seguro, incluindo: um conjunto de subida, uma ponte suspensa, casinha, piscina de pneus, labirinto de aptidão física, entre outros”.

As áreas “Relvado para Pais e Filhos” e “Colina da Alegria” são destinados à família enquanto “espaço multifuncional próximo da natureza”. Na zona, serão instalados, através de montagem de pneus, dispositivos artísticos, tais como, “bonecos, casinhas, árvores de pneus, baloiços de pneus e outros, incluindo esculturas em forma de animais, com funções decorativas, mas servindo também para trepar”.

Na secção “Mundo de Água e Areia”, destinado a crianças e jovens, será construída “uma grande piscina de areia e uma pirâmide em forma de espiral com fluxo de água, e na inferior será uma combinação entre os pneus e a piscina de areia, usando dois escorregas de pedra de grande dimensão e uma rampa de pneus para fazer a ligação”.

O projecto contempla ainda a construção de uma área destinada ao skateboarding com zonas específicas para iniciantes e praticantes de nível médio. No “Campo da Alegria” serão instalados um campo de futebol, um de basquetebol, um de voleibol e um de badmínton, “equipados nas suas zonas circundantes com instalações para manutenção física”. A “Pista de Corrida” e a “Pista de Trotinetes Infantil” ao redor do parque vão ter um comprimento total de 660 metros e de 655 metros, respectivamente.

Em relação às áreas verdes do parque, o IAM assegurou que serão plantados arbustos e conservadas as árvores originais. Serão ainda instalados quiosques, máquinas de venda automática, esplanadas, salas de amamentação e sanitários.

De acordo com o comunicado, o IAM e a DSPA vão cooperar na “selecção de pneus reciclados” e na “limpeza, desinfecção, remoção de objectos diversos, polimento e perfuração na parte inferior dos pneus para evitar a acumulação de água”. Ao mesmo tempo, após a conclusão do parque, o IAM vai realizar inspecções periódicas de manutenção e substituição de pneus, para assegurar a higiene e segurança.