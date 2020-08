Pereira Coutinho exige reforço de políticas de prevenção contra corrupção

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), José Pereira Coutinho pediu ontem esclarecimentos ao Executivo sobre a implementação de políticas de prevenção da corrupção no âmbito da Governação Pública.

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado reiterou a necessidade de aplicação de políticas públicas de “transparência” e de mecanismos de “accountability” e perguntou sobre a obrigatoriedade de criação de códigos de ética e de integridade destinados aos funcionários públicos.

“O Governo da RAEM irá implementar ou reforçar as políticas preventivas da corrupção no âmbito da Governação Pública, como sejam a obrigatoriedade de utilização sistemática de avaliações de risco de corrupção nos contratos públicos e a avaliação sistemática de eventuais conflitos de interesses, ou outras medidas?”, questionou Pereira Coutinho.

Outra das dúvidas do deputado foi sobre os planos do Governo para a prevenção dos riscos de gestão para as entidades públicas e para as empresas privadas de maior dimensão. “Irá ser ponderada a obrigatoriedade de criação de códigos de ética e de integridade destinados aos funcionários públicos e, bem assim planos de prevenção dos riscos da corrupção e infração conexas, de prevenção de riscos de gestão para as entidades públicas e para as empresas privadas de maior dimensão?”, pergunta-se no documento enviado ao Governo.

A terminar, Pereira Coutinho questionou ainda a criação de um estatuto de protecção de denunciantes. “No âmbito da repressão penal está o Governo disposto a, por exemplo, estudar a criação de um estatuto de proteção de denunciantes, alargar os mecanismos de direito premial no direito penal e a punir o recebimento indevido de vantagem dos intervenientes?”

E.S.