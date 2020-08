Imobiliário resiste e encontra novos desafios em tempos de pandemia

A economia, em termos globais, sofreu um grande impacto com a pandemia da covid-19, e Macau não foi excepção. O sector do comércio a retalho e da hotelaria foram dos que mais sofreram, mas em termos residenciais e de rendas o impacto foi relativamente baixo, pelo menos em comparação com outros sectores. Essa foi a opinião generalizada dos especialistas que integraram a conferência “Real Estate in Macau: Time of Uncertainty?”, que ontem decorreu na Fundação Rui Cunha.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Os desafios do sector imobiliário em Macau em tempos de covid-19 foi o tema em destaque da conferência “Real Estate in Macau: Time of Uncertainty?”, que ontem decorreu na Fundação Rui Cunha. O painel de convidados contou com três especialistas imobiliários, Alex Cheng, director geral da Ambient Properties, Mark Wong, director da JLL, e Nestor Ng, presidente da Anzac, que analisaram a evolução do mercado no território.

“A economia, em termos globais, sofreu um grande impacto com a pandemia da covid-19, e Macau também sentiu esse impacto”, começou por dizer Mark Wong. No entender do director da JLL, os sectores do comércio a retalho e da hotelaria foram quem mais sentiu o impacto do novo coronavírus em Macau, enquanto outras áreas conseguiram ser mais “resilientes”. Em termos residenciais e de rendas, o impacto “foi relativamente baixo”, pelo menos em comparação com outros sectores, apontou o especialista. “Nos arrendamentos de escritórios, a flutuação foi apenas de cerca de 2%, mas no sector a retalho, que foi o que sofreu um impacto maior, essa flutuação chegou aos 20%”, referiu.

Nestor Ng concordou com a opinião de Mark Wong em relação ao impacto no mercado, mas acrescentou que houve algumas melhorias nos últimos meses. “A partir de Abril parece que houve algum regresso à normalidade no mercado local. Nós vemos que ainda há procura, sobretudo para aqueles que compram uma habitação pela primeira vez. Que outro tipo de investimentos podem ser feitos nesta altura? Na bolsa? É muito volátil. Por isso, as pessoas voltam a olhar para o mercado local, e se houver oportunidade, avançam para fazer negócio, e não só aqueles que compram a primeira casa”, disse o presidente da Anzac. No entender de Nestor Ng, a pandemia veio, de certa forma, abrir uma nova perspectiva no mercado imobiliário. “Se calhar, com a família toda em casa, o marido apercebe-se que talvez precise de mais uma casa-de-banho, por exemplo. Do ponto de vista da pandemia, houve alguma mudança em relação às necessidades habitacionais, e por isso procuram outras opções. Havia muita procura de pessoas de fora de Macau, mas no último mês temos notado muitos locais à procura de algo novo, como procurar uma casa com três quartos em vez de dois, e estas são algumas alterações que temos visto no mercado”, apontou.

Questionado sobre os actuais desafios do sector e se os tempos de pandemia são bons para investir, Alex Cheng, director geral da Ambient Properties, sublinhou que é preciso “olhar para o mercado como um todo”, observando os vários factores que influenciam a economia que, por sua vez, vai influenciar o valor do imobiliário, que flutua consoante a oferta e a procura. “Durante o período da pandemia, o Governo introduziu algumas medidas para estabilizar o mercado, e uma em particular tem a ver com o sector imobiliário, no qual os proprietários estão isentos de pagamentos de hipoteca durante algum tempo, pagando apenas os juros. Isto ajuda muito os proprietários de uma habitação, sobretudo aqueles que perderam o emprego nesta altura”, referiu o especialista.

Os desafios de Hengqin do ponto de vista imobiliário foram também analisados por Alex Cheng, que considera que a ilha da Montanha pode vir a ser importante para o desenvolvimento da economia de Macau. “Se alguém conseguir lá um escritório deve mantê-lo por muito tempo. Actualmente, há cerca de oito mil pessoas a viver lá, por isso não espero uma grande actividade comercial nessa zona. Quando estiverem terminadas algumas infra-estruturas de transportes, mais pessoas irão visitar, e haverá mais actividade comercial, e isso acho que será positivo”, apontou o director geral da Ambient Properties.

A conferência “Real Estate in Macau: Time of Uncertainty?” está inserida no ciclo Business Series da MBtv, tendo a sessão de ontem sido moderada por Paulo Azevedo e José Carlos Matias.