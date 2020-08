Contratos com empresas de autocarros renovados por seis anos

Os contratos com a Transmac e com a TCM vão ser renovados por seis anos, adiantou ontem Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas. A assistência financeira terá um tecto máximo de 600 milhões de patacas nos primeiros três anos.

Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, adiantou ontem que os contratos com as duas empresas de autocarros, a Transmac e a TCM, serão renovados por um período de seis anos. À saída de uma reunião com os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, o secretário disse ainda que irá haver um limite máximo de 600 milhões de patacas para a assistência financeira durante os primeiros três anos. Os novos contratos deverão ser assinados em Setembro, noticiou a Rádio Macau.

Apesar do anúncio da renovação dos contratos, Raimundo do Rosário disse que “muita coisa vai acontecer nestes seis anos e poder-se-á introduzir alterações talvez significativas nos autocarros”, apontando para o metro ligeiro: “Tem a Linha da Taipa e, como já foi dito, a ligação à Barra será em 2023. Também foi anunciado o concurso público para a Linha de Seac Pai Van e, no próximo mês, vai acontecer a consulta pública para a Linha Leste”.

O Governo vai alterar a fórmula de cálculo do apoio às empresas. A assistência financeira será, no total, de mil milhões de patacas. Citado pela Rádio Macau, Raimundo do Rosário explicou: “Desses mil milhões, 300 e tal milhões são encarados como um encargo social porque são relativos a estudantes, a deficientes e a idosos. Como sabem, eles todos têm um tratamento especial [nas tarifas] e, portanto, no futuro, essa parte será assegurada pelo Governo da RAEM como um encargo social. Enquanto os restantes 600 milhões serão a assistência financeira propriamente dita. Este valor fica fixado com um tecto máximo”. Os 600 milhões de patacas como limite máximo de assistência financeira foram definidos com base no número de passageiros das duas empresas no ano passado, 200 milhões.

O Governo também vai obrigar as empresas a substituir a frota por veículos ecológicos. A maioria dos actuais 900 autocarros deverão ser amigos do ambiente dentro de sensivelmente quatro anos. Se as empresas tiverem de adquirir autocarros pequenos e médios novos, terão de escolher veículos amigos do ambiente.

Os novos contratos irão dispor também que a TCM e a Transmac podem continuar a alugar veículos a outras empresas, mas não podem colocá-los à disposição como pretenderem. Os autocarros usados para serviço privado terão de ter cor e motoristas diferentes. Com os novos contratos, todas as receitas provenientes da prestação de serviço privado ou de publicidade serão incluídas na mesma contabilidade, finda a qual as empresas terão de pagar uma retribuição à RAEM.

Ella Lei, presidente da comissão com a qual o secretário se reuniu, acrescentou depois que as empresas podem propor uma actualização das tarifas todos os anos, e ainda pedir terrenos mas apenas para uso exclusivo dos autocarros públicos. Contudo, segundo Ella Lei, citada pela Rádio Macau, os deputados não manifestaram se estão ou não satisfeitos com as cláusulas dos novos contratos.