“China está a pagar uma coisa que muita gente considera imperdoável, o ter crescido tanto e tão bem”

À margem de uma conferência sobre a carreira diplomática de Eça de Queirós, no âmbito dos 120 anos da morte do escritor português, o primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau, Carlos Frota, lamentou a falta de diálogo entre Ocidente e Oriente. O ex-diplomata teceu ainda algumas críticas à forma como a China tem sido tratada por outras potências em plena guerra comercial com os EUA.

A diplomacia constrói-se no respeito pela diferença e o actual panorama das relações internacionais não tem sido favorável à China devido ao “momento muito particular” dos EUA, considerou ontem Carlos Frota, antigo cônsul-geral de Portugal em Macau, antes de uma conferência sobre o percurso diplomático de Eça de Queirós em Cuba, Inglaterra e França. O antigo embaixador de Portugal na Coreia do Sul assinalou a postura de Eça de Queirós na defesa dos direitos dos trabalhadores chineses em Cuba e criticou os recentes ataques à China por parte dos EUA e dos seus aliados.

“A carreira diplomática é uma escola permanente de diferença pela diferença e Eça [de Queirós] viu isso porque cheirou um bocadinho da realidade chinesa e da realidade do extremo oriental e percebeu que havia domínios que nunca se poderiam colocar em termos de superioridade ou de inferioridade de uma civilização sobre a outra”, disse Carlos Frota, acrescentando que a experiência diplomática de Eça de Queirós foi transposta para a dimensão literária do escritor.

“Havia respeito e o que Eça deplorou, e surge na sua obra, é a falta de diálogo entre os dois lados e essa falta de diálogo podemos dizer que é uma questão actual. Ainda hoje, precisamos de nos conhecer melhor, ocidentais e orientais para podermos ter um diálogo de que o mundo precisa, nomeadamente nesta questão agora da guerra comercial entre EUA e China. São países que representam não apenas interesses diferentes, mas pontos de vista diferentes sobre o mundo. E a única convergência que se pode desejar é aquela que resulta de uma compreensão recíproca, pois é no respeito pela visão subjectiva do outro que se constroem pontes”, referiu o primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau.

Questionado sobre a actual situação de Hong Kong e a forma como a comunidade internacional tem criticado a China pela imposição da Lei de Segurança Nacional no território vizinho, Carlos Frota indicou ser necessário “olhar para outros horizontes para ver que interesses é que se escondem” nesta matéria. “A China tem Hong Kong como uma das suas partes integrantes. Hong Kong não é território estranho à China. E na formulação ‘Um País, Dois Sistemas’, esquece-se muitas vezes, a pretexto de exaltar os dois sistemas, que a primeira formulação da ideia é um país”, começou por dizer o ex-diplomata sobre o assunto.

Assumindo que fazer um balanço entre as duas dimensões será sempre “difícil”, Carlos Frota frisou, no entanto, que o momento internacional “é de desconfiar”, tanto na “interferência nos assuntos da China” como no “momento muito particular” dos EUA. “Temos que olhar para outros horizontes para ver que interesses é que se escondem para compreendermos o que está em causa verdadeiramente em Hong Kong. Há, naturalmente, aspectos internos de grupos ou de pessoas que pretendem uma outra expressão do segundo sistema, mas há também outras coisas. E é preciso que não estejamos exclusivamente focados apenas na lógica do segundo sistema e da luta ou da rivalidade que se gera no interior do segundo sistema. Temos que saber o que é que está por detrás disto para tentar compreender o quadro global. Não nos podemos esquecer que os EUA vivem um momento muito particular e que a Europa está à procura do seu espaço estratégico como sempre acontece”, referiu o professor da Universidade de São José antes de elogiar a afirmação da China no panorama internacional nos últimos anos.

“A China está a pagar uma coisa que muita gente considera imperdoável, o ter crescido tanto e o ter crescido tão bem. E o ter-se afirmado em tão poucas décadas no grande país que é. Ninguém me obriga a dizer isto, não sou pago por ninguém por dizer isto, mas a China está a pagar um preço alto lá fora. E é preciso termos um bocado a noção de que isso também faz parte desse problema”, concluiu Carlos Frota.

Eça de Queirós ficou sensibilizado com a situação de milhares de chineses em Cuba

Sobre a ligação do escritor português a Macau, Carlos Frota contou como Eça de Queirós ficou sensibilizado com a situação de 100 mil trabalhadores chineses em Cuba e como procurou ajudá-los, uma vez que tinham passado por Macau antes de rumar ao Atlântico. “Ele encontrou 100 mil trabalhadores chineses numa situação terrível pois estavam a ser explorados em condições de quase escravatura pelos fazendeiros de Cuba”, disse o ex-diplomata antes de elogiar a sagacidade de Eça de Queirós.

“Uma vez que eles [cules] tinham passado por Macau, Eça assumiu, e bem, que estavam sob jurisdição portuguesa pois Portugal era país administrante de Macau. E, portanto, quis ter uma atitude tutelar relativamente a essa gente que vivia numa situação de total dependência relativamente aos fazendeiros, que não respeitavam os contratos, que não respeitavam as condições mínimas de alojamento, alimentação, número de horas de trabalho, e, sobretudo, impediam-nos de regressarem à China”, contou o professor universitário.

Segundo Carlos Frota, Eça de Queirós tentou proteger os trabalhadores chineses dos fazendeiros locais através do registo no Consulado de Portugal. “Quis registar essa gente toda no Consulado de Portugal e controlar os contratos. Para além disso tentou validar tudo isso com a chancela do Consulado português, mas encontrou as maiores resistências. O que fica dessa sua acção foi ele não se ter resignado a ficar parado perante uma situação de clara injustiça e de ter manifestado tudo isso junto das autoridades da ilha e junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal”.