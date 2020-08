Air Macau reajusta voos para Seul a pensar nos estudantes

A Air Macau vai alterar os horários de três voos em Setembro (dias 4, 14 e 25) com destino a Seul, para faciliar as ligações aos estudantes de Macau que retomam os estudos no estrangeiro. A maioria parte para Londres, mas há também quem viaje para Paris e para o Dubai, e daí para Lisboa.

“Os voos tinham partida às 08:15 e passam para as 06:05, para facilitar as ligações de Macau para Seul e, a partir daí, poderem fazer as conexões com as companhias aéreas que sejam mais convenientes para os respectivos destinos”, disse Winston Ma, director da Air Macau para o Sul da China, ouvido pela Rádio Macau.

Apesar da Air Macau não operar em code-share com outras transportadoras aéreas, é possível combinar a emissão de dois dois bilhetes e assim a bagagem seguir directamente para o destino final, explicou o mesmo responsável. Além da Air Macau, os estudantes ou outros interessados em sair de Macau com destino à Europa podem também utilizar voos da Eva Air, de Taipé para Londres nos dias 26 de Agosto, 9 e 23 de Setembro, e para Paris nos dias 28 de Agosto e 4 de Setembro.

Entretanto, a Air Macau anunciou ontem em conferência de imprensa a retoma gradual de nove voos regulares para o interior da China, com descontos na compra de bilhetes de avião já a partir deste fim-de-semana. Os destinos escolhidos são Pequim, Xangai, Chengdu, Nanjing, Nangning, Xiamen, Changzhou, Shantou e Hangzhou. “Macau e o interior da China são provavelmente os sítios mais seguros em todo o mundo” nesta fase da pandemia, considerou Winston Ma.