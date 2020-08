Governo não fecha casinos caso haja novos casos 

Os casinos não serão encerrados caso surjam novos casos de infecção por Covid-19 na cidade, asseguraram os Serviços de Saúde em conferência de imprensa. Já a emissão de vistos turísticos em Zhuhai não teve grande impacto no número de visitantes de Macau no primeiro dia após o alívio das medidas de restrição nas fronteiras, informou o representante do CPSP.

Eduardo Santiago

As autoridades de Macau não equacionam o encerramento dos casinos caso surjam novos casos de infecção no território, afirmou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, na conferência de imprensa de actualização dos dados do novo coronavírus. A representante dos Serviços de Saúde assegurou também que as medidas de prevenção e controlo implementadas nos casinos devem manter-se até que haja uma vacina.

“Caso haja um novo caso de infecção em Macau iremos aplicar medidas mais rigorosas. Veremos se é preciso aplicar mais medidas, pois se houver contaminação em determinadas zonas da cidade temos de definir essa zona como sendo de médio e alto risco. Mas isso não significa que vamos fechar os casinos caso surja um caso em Macau. Temos de avaliar o grau de influência que pode ter em Macau”, disse Leong Iek Hou.

Macau não regista casos importados há 47 dias, num total de 136 dias consecutivos sem infecções na comunidade. Apesar da situação estável, as autoridades não vão levantar as medidas de prevenção dentro dos casinos. “Em relação às medidas aplicadas nos casinos, vamos manter essas medidas. A situação epidémica não abrandou em vários locais do mundo, e apesar de Macau estar estável não podemos dizer que estamos com risco zero. Vamos manter as medidas aplicadas, nomeadamente o distanciamento social. Quando houver vacinas vamos ver se podemos alterar as medidas de distanciamento social”, frisou Leong Iek Hou.

Com a emissão dos vistos de turismo na cidade de Zhuhai, as autoridades de Macau esperam o regresso gradual de visitantes. “Hoje [ontem] é o primeiro dia depois do alívio das medidas e não verificámos uma mudança notável. Estimamos que o número de entradas e saídas irá aumentar, e temos confiança em fazer bem os trabalhos nos postos fronteiriços”, indicou o representante do Corpo da Polícia de Segurança Pública (CPSP), Ma Chi Hong, assinalando que houve uma descida de 6,3% no número de entradas após a emissão dos vistos individuais de turismo na cidade vizinha. “Quando olhamos para os dados a partir da meia-noite até às 16h00 de hoje [ontem], constatamos que o número total de entradas foi de 70 mil, com uma descida de 6,3% em comparação com ontem [segunda-feira]. Em relação às saídas foi de 60 mil”.

Sobre a realização de testes de ácido nucleico aos trabalhadores dos sectores de contacto com o público, Leong Iek Hou disse que os Serviços de Saúde vão continuar os rastreios em motoristas de transportes públicos, trabalhadores de casinos e trabalhadores da restauração. “A partir de amanhã [hoje] vamos fazer testes às pessoas que ainda não fizeram o teste, e também iremos ajustar o número de pessoas sujeitas a testes de ácido nucleico diário consoante a situação real, como, por exemplo, os trabalhadores da restauração e dos transportes públicos”, indicou a especialista, revelando que as autoridades de saúde estão a elaborar as listas deste tipo de trabalhadores em colaboração com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). “Vamos começar com a realização dos testes de ácido nucleico aos trabalhadores da linha da frente do sector do jogo que ainda não fizeram. São cerca de 50 mil a 60 mil, e uma parte já fez. Em breve, o resto também fará. Os taxistas estão incluídos na lista dos motoristas dos transportes públicos”, explicou Leong Iek Hou.

Sobre as duas crianças que trincaram a ponta da zaragatoa durante a recolha de amostras para o teste de ácido nucleico, Leong Iek Hou assegurou que ambas já receberam tratamento e que “estão estáveis”. “Fizemos raio-x e não verificámos nenhum objecto estranho no corpo. Estão estáveis e sem complicações. Em relação ao bebé de nove meses, verificámos nas suas fezes um objecto estranho, mas não consideramos que tenha havido erro médico no procedimento”, considerou Leong Iek Hou.