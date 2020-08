Em Macau, a olhar para micróbios, astros e bolor

Estão em Macau desde Agosto de 2019 e têm estado a olhar para os astros, a estudar os micróbios em ambientes inóspitos e a apreciar o bolor. André Antunes e Marta Simões são investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e querem fazer de Macau o “ponto focal” da astrobiologia em toda a China.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Foi a olhar para o diplodoco do átrio do Museu de História Natural de Londres que André Antunes se começou a interessar por Ciência e Biologia. Era no museu que esperava pelo pai, que estava a tirar um Doutoramento em Engenharia Electrotécnica. Hoje, André Antunes é investigador na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e líder da unidade de astrobiologia do State Key Lab da instituição.

“Durante grande parte da infância e pré-adolescência, eu cismava que o que eu queria ser era astrónomo, era uma área que me interessava muito. Tinha aquela fixação que era a área em que eu queria trabalhar no futuro”, conta ao PONTO FINAL. Depois, deu-se uma viragem para a área da Biologia. Tirou o curso de Biologia na Universidade de Coimbra e, no segundo ano do curso, descobriu os extremófilos: “Micróbios que vivem em condições extremas, em ambientes de fundo de mar, nascentes hidrotermais”.

MICRÓBIOS EM AMBIENTES “EXTRATERRESTRES”

“Achei o assunto espectacular”, lembra. Porquê? “Para mim era uma coisa exótica, diferente”. “O tipo de micróbios que se via e o tipo de formas de vida que se viam nestes ambientes era completamente diferente daquilo que se conhecia. Por isso acabava por ser um ambiente quase extraterrestre, de tão exótico que era”, descreve.

A paixão foi crescendo e André Antunes foi investigando estes micróbios que sobrevivem e prosperam em condições inóspitas. Depois da licenciatura, usou o estágio para desenvolver o tema e acabou por descobrir uma nova espécie de bactéria. Segue-se um doutoramento em Microbiologia na Alemanha, onde investigou um ambiente “muito diferente”, localizado no fundo do Mar Vermelho: “Um tipo de ambiente único e que tem uma salinidade muito elevada, temperatura elevada, pressão elevada, toda uma combinação de características que são muito interessantes”. Um trabalho “muito enriquecedor”, que resultou na descoberta de novas espécies a habitar o Mar Vermelho.

De volta a Portugal, deu continuidade à investigação num pós-doutoramento na Universidade de Coimbra e, mais tarde, a vontade de ensinar levou-o a Cabo Verde e, na cidade da Praia, deu aulas na Universidade Jean Piaget. “Adorei, a experiência foi espectacular”, considera. Contudo, depois de dois anos, percebeu que Cabo Verde o limitava “do ponto de vista da investigação científica”. “A minha ideia foi sempre conjugar as duas coisas, a área do ensino, a docência universitária com a investigação”, refere.

“Subitamente, recebi um convite para ir para a Arábia Saudita, para uma nova universidade que estava a ser criada, num centro de investigação do Mar Vermelho”, recorda. A King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) “é uma universidade de topo a nível mundial, um projecto do antigo Rei da Arábia Saudita, de criar um centro de investigação para potenciar e encontrar formas alternativas de desenvolvimento para a Arábia Saudita”. Três anos na KAUST e André Antunes salta de novo para Portugal, desta vez para Braga, onde esteve como gestor de um projecto europeu, de grande escala, que visava criar uma rede de colecções de cultura a nível europeu. No Minho, conhece Marta Simões.

Depois de casarem, procuraram uma experiência no estrangeiro onde pudessem estar os dois. “Acabámos por ir para a Arábia Saudita. Para mim era a segunda vez, a Marta foi pela primeira vez”, assinala. Desta vez, André Antunes esteve como consultor, ligado à análise de dados.

BREXIT EM DIRECÇÃO A MACAU

Da Arábia Saudita salta para o Reino Unido. Consegue uma posição como professor na Universidade de Edge Hill, nos arredores de Liverpool. Na Edge Hill, André Antunes leccionou durante três anos e, “com o avizinhar do Brexit e com a mudança de circunstâncias no Reino Unido, que se adivinhava, quer do ponto de vista do ensino superior, quer do ponto de vista de investigação”, decidiram voltar a emigrar.

O casal deliberou para onde seguir viagem e a escolha recaiu na China. “A Marta disse na hora: ‘China’. Gosta muito da Ásia no geral e da China em particular, da cultura chinesa, da língua, da comida”, refere, lembrando: “Espreitei o que havia em Macau. Vi que tinha acabado de abrir o State Key Lab, onde estamos agora a trabalhar, enviei um email a perguntar se tinham posições abertas e perguntei se tinham alguém a trabalhar na área da astrobiologia, ou se, eventualmente na actual vaga de contratações, era uma área que estavam a ponderar. Fui contratado em duas semanas e mudámo-nos para cá”.

No final de Agosto de 2019, o casal chegava a Macau. A adaptação não deu problemas: “É um grande benefício sentir que Macau, apesar de chinês, continua a ser um cantinho de Portugal também. Ir ao supermercado e encontrar água do Luso e Super Bock, é uma vantagem muito grande”.

Ao nível da investigação científica, encontrou trabalho por fazer. “Aquilo que se nota em Macau é que de facto não há uma grande tradição no ensino superior de investigação, mas nota-se um investimento muito grande nessa área”, diz André Antunes, frisando que “Macau, historicamente, não tem grande tradição, mas está a dar passos largos para ser uma referência ao nível da investigação”.

MACAU COMO CAPITAL DA ASTROBIOLOGIA NA CHINA

“Nós estamos numa posição excelente aqui em Macau pelo facto de a astrobiologia ser uma área relativamente jovem, e por haver algumas actividades de astrobiologia dispersas na China, mas nada devidamente coordenado ou centralizado”, diz. O objectivo passa por fazer de Macau o “ponto focal” das actividades da astrobiologia na China. “A ideia é termos aqui uma referência”, afirma.

A unidade de astrobiologia está à espera da instalação de um novo laboratório na MUST, que deverá estar pronto no próximo mês. O laboratório será usado para a equipa estudar ambientes no planeta Terra com condições “parecidas às encontradas em Marte”. “Locais em que há alguma probabilidade de existir vida, locais relevantes para a astrobiologia e futuras missões espaciais”, detalha, explicando: “O nosso objectivo é recolher amostras deste tipo de locais, para conseguir ter melhor percepção de quais é que são os limites da vida, quais as adaptações, que tipo de adaptações é que os micróbios têm para prosperarem neste tipo de ambientes para compreendermos melhor aquilo que poderá ser possível noutros planetas”.

A equipa tem ainda um projecto, já submetido à Administração Espacial Chinesa, com vista a enviar micróbios para o espaço para “conseguirmos testar a capacidade de micróbios que são isolados neste tipo de ambiente para sobreviverem a toda uma série de condições que existem no espaço”.

“OS FUNGOS SÃO UM ESPECTÁCULO”

Marta Simões trabalha, essencialmente, com fungos filamentosos, ou seja, com bolor. A investigadora licenciou-se em Engenharia Biotecnológica, em Lisboa, e começou a trabalhar em síntese química, na Faculdade de Farmácia de Lisboa. “Comecei a trabalhar na parte química e eu gostava muito, mas quando cheguei à parte da microbiologia, rendi-me completamente. É isto”, conta.

Depois, fez mestrado em Microbiologia e foi para Braga, trabalhar com microbacteriófagos. “Até então, fungos era uma coisa que eu via como algo que não era interessante, cada vez que eu tinha fungos no meu trabalho implicava que havia contaminações, implicava que estava o trabalho estragado”, diz. Mas depois, surgiu o interesse pelo bolor: “Quando cheguei a Braga, rendi-me. Os fungos são um espectáculo”. E explica: “A diversidade que existe em termos morfológicos é surpreendente. As cores, as formas, aquilo que se encontra dentro do mundo da micologia em termos de fungos filamentosos é maravilhoso”.

Em Braga, fez doutoramento na área da Micologia e foi “curadora da colecção de cultura de fungos”. Curadora? “É o mesmo do que na arte, com a diferença de que, em vez de ter obras de arte, tinha amostras de fungos. Fazer curadoria é fazer toda a gestão de manutenção, preservação, caracterização, entrega a quem possa precisar e a quem peça amostras”.

ARÁBIA SAUDITA? “CLARO QUE QUERO”

Aí, conheceu André Antunes e seguiu-o para a Arábia Saudita. “Eu sou cientista, sou curiosa, não tem como eu dizer não. Um coisa nova, que eu nunca experimentei e onde eu nunca fui? Claro que quero”. No país, fez investigação em pós-doutoramento, também no KAUST, onde fazia essencialmente produção de dados. Além disso, fez a implementação do laboratório para criação de dados para depois serem tratados e trabalhados por toda a equipa do centro.

Seguiu-se o Reino Unido, onde trabalhou como técnica de laboratório e fez a implementação de três laboratórios. Mais tarde, começou a dar aulas na universidade britânica. “Estreei-me com uma aula para 70 alunos e pensei: ‘Se esta correr bem, daqui para a frente não há-de ser nada’. Correu bem, e a partir dali foi óptimo, maravilhoso”, lembra.

O receio do Brexit fez o casal mudar-se para Macau. Na MUST, Marta Simões trabalha com André Antunes, faz a recolha de amostras e isolamento, caracterização dos fungos. O casal não pensa sair de Macau tão cedo. Até porque “Macau é o melhor de dois mundos, porque tem a China e tem Portugal”.