Coutinho acusa agências de viagens de aumento de preços em voo da EVA Air para estudantes

A companhia aérea EVA Air cancelou um voo entre Macau e Taipé alegando que a venda de bilhetes só pode ser concretizada através de agências de turismo, depois de pelo menos uma dezena de estudantes ter pago a reserva e recebido o bilhete digital com a respectiva factura. O deputado Pereira Coutinho recebeu as queixas dos alunos e criticou as agências de viagem pelo aumento de preços dos bilhetes em plena pandemia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Cerca de uma dezena de estudantes de Macau comprou bilhete de avião no início de Agosto com destino a Paris, mas o voo da EVA Air para Taipé foi cancelado, com a companhia aérea de Taiwan a justificar que a venda de bilhetes só poderia ser feita através das agências de viagem. As queixas dos alunos foram apresentadas ao deputado Pereira Coutinho, que criticou os elevados preços praticados pelas agências de viagem de Macau.

“Cerca de 10 alunos fizeram uma reserva online para um voo da EVA Air no próximo dia 18 de Setembro. A companhia aérea aceitou o pagamento por MasterCard e fez a transação. Passados poucos dias, a EVA Air enviou um e-mail a informá-los que o voo tinha sido cancelado, e que se quisessem comprar bilhetes tinham de ir às agências de viagens. O que está a acontecer é que o valor das agências de viagens é três vezes superior ao preço que os alunos tinham pago directamente à companhia aérea”, começou por dizer Pereira Coutinho ao PONTO FINAL.

Uma das pessoas que perdeu o voo para Taipé disse ao PONTO FINAL que a companhia aérea garantiu o reembolso da viagem, mas não poupou críticas à diferença de preços entre a EVA Air e as agências de viagem. “Há dois voos no dia 18 de Setembro de Macau para Taipé, um é às 13h15, que chega a Taipé às 15h00. E o meu voo era às 20h20, com chegada às 22h15. Já o voo para Paris era às 23h40, com chegada às 07h30 da manhã do dia seguinte. Entrei em contacto com a EVA Air para saber a razão para o cancelamento, mas a companhia aérea disse-me apenas que só podia comprar os bilhetes nas agências de viagens, e que podia pedir o reembolso porque neste momento os voos são todos incertos. Não compreendo é porque aceitaram o pagamento de 4.000 patacas e agora obrigam-me a comprar através de agências de viagens pelo triplo do preço (cerca de 14 mil patacas)”, queixou-se um estudante da Universidade Católica de Lisboa, que não quis ser identificado.

Na opinião do deputado Pereira Coutinho, o Governo tem de justificar-se. “Os estudantes queixaram-se ao Gabinete de Crises, que chutou a bola para a Direcção dos Serviços de Turismo, que por sua vez passou a bola para o Conselho dos Consumidores. O Conselho de Consumidores rematou para a Secretaria da Economia e Finanças”, frisou o deputado, acrescentando que o comportamento das agências de viagem “roça a criminalidade”.

“Os bilhetes estão a ser açambarcados e esse açambarcamento é punível nos termos legais pela Lei 6/96, que se encontra em vigor, e que é da competência da Direcção dos Serviços de Economia. As agências de viagens estão a aproveitar esta pandemia, aproveitam esta situação de haver poucos bilhetes para elevar os preços. Isto roça a criminalidade. É crime se for açambarcamento”, considerou Pereira Coutinho, acrescentando que esta situação deve ser clarificada pelo Governo, nomeadamente sobre a possível existência de um protocolo de colaboração com as agências de viagens nestes casos.

Contactada pelo PONTO FINAL, uma fonte oficial da Direcção dos Serviços de Turismo assegurou que “não há nenhum protocolo entre a EVA Air/Air Macau e o Governo para que a venda dos bilhetes Macau-Paris/Londres sejam vendidos exclusivamente pelas agências de viagens”.

O PONTO FINAL procurou entrar em contacto com a EVA Air e a Autoridade de Aviação Civil de Macau, mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.