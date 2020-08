Cidadão taiwanês detido por suspeita de traficar droga através dos correios

A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem um homem de 39 anos pelo crime de tráfico de droga depois de ter apreendido 12,56 gramas de metanfetamina na posse do suspeito. De acordo com a informação veiculada pelas autoridades, o cidadão taiwanês operava com uma rede de tráfico de droga de Hong Kong que utilizava os serviços dos correios para introduzir estupefacientes no território. O suspeito recebeu uma encomenda com droga com o intuito de a distribuir em Macau, segundo a PJ.

“Durante muito tempo, o arguido residiu em Shenzhen, mas veio para Macau no último sábado, a 8 de Agosto, onde ficou hospedado num hotel do centro da cidade. A 11 de Agosto, o arguido recolheu uma encomenda em Macau. Conforme as informações recolhidas, a PJ identificou o arguido e interceptou-o hoje [ontem] pelas duas horas da tarde. Na sua posse encontrámos 12 pacotes de metanfetaminas, com um total de 12,56 gramas, escondidos numa cigarreira. O valor da droga no mercado negro seria de 42 mil patacas”, indicou um porta-voz da PJ.

Segundo a PJ, o arguido seguia instruções de Hong Kong e deixava os estupefacientes em determinados locais. Depois, tirava fotografias e enviava-as aos compradores. “Desta forma não era necessário entregar presencialmente as drogas e o dinheiro, sendo que os métodos de entrega seriam ocultados. O arguido terá admitido traficar as drogas e confessou que receberia 200 patacas de remuneração por cada embalagem de drogas vendida. Até à sua detenção já tinha vendido três pacotes”, referiu o porta-voz da polícia.

Durante a investigação, a PJ também encontrou um fogão eléctrico no quarto do hotel onde estava hospedado o arguido. As autoridades acreditam que as drogas teriam sido cobertas por papel de alumínio e escondidas no fogão eléctrico para evitar a detecção por raios-X.

A PJ está também a investigar um caso suspeito de suicídio na zona da Areia Preta. Na madrugada de segunda-feira, o Núcleo de Denúncias da PJ recebeu um aviso do Corpo de Bombeiros de que o corpo de um homem tinha sido encontrado no pátio do terceiro andar de um prédio na Rua da Pérola Oriental. “Por volta das cinco da manhã, um residente do prédio ouviu um estrondo, e quando foi verificar o que tinha acontecido deparou-se com o corpo de um homem com várias fracturas e feridas abertas. Suspeita-se que o homem tenha caído de uma altura elevada. Já contactámos com a mulher do falecido. A vítima é um homem de 39 anos que vivia num apartamento do prédio onde ocorreu o incidente com a mulher. Encontrámos um bilhete de suicídio no apartamento, há suspeita de que o falecido tenha cometido suicídio por problemas de dívidas”, disse um porta-voz da PJ.