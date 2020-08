António Júlio Duarte: A fotografia como curiosidade

António Júlio Duarte (Lisboa, 1965) formou-se na AR.CO, em Lisboa, e no Royal College of Arts, em Londres. Tem fotografado em vários lugares do mundo, quase sempre com um olhar onde se cruzam a fotografia documental e a de autor. Uma parte do seu trabalho tem-se focado no Extremo Oriente, com passagens por Macau, pela China Continental ou pelo Japão, entre outros lugares. Para além de inúmeras exposições, em Portugal e no Estrangeiro, publicou vários livros, entre eles Oriente Ocidente (East West), White Noise, com fotografias feitas em casinos de Macau, um dos livros seleccionados como melhor livro de fotografia de 2011 ano pela revista norte americana Photo Eye e nomeado para melhor livro de fotografia internacional do Photoespaña 2011, e The Candidate, que acompanhou a última campanha eleitoral de Chui Sai On para as eleições de Macau.

Sara Figueiredo Costa

O teu trabalho assume o registo daquilo a que chamamos “fotografia de rua”, com traços documentais, mas ao mesmo tempo com uma marca profundamente subjectiva, autoral. O que é que te leva a fotografar deste modo?

Interessa-me a fotografia documental, essa relação com o real, seja lá o que isso for. O meu trabalho é sempre sobre qualquer coisa que me é externa, é sempre sobre o outro, sobre o lugar. Progressivamente, acho que cada vez me tenho afastado mais desse lado documental, no sentido literal da palavra – produzir documentos, objectivos, neutros, até porque sabemos que isso não existe, mas é uma das percepções do “documento” – e cada vez é menos isso, é mais usar tudo isso para um registo mais pessoal, subjectivo, um comentário sobre qualquer coisa. Isso faz com que me sinta um bocado numa espécie de limbo, sem saber o que é esta fotografia que eu faço. É um lugar que me agrada, esse limbo, ainda que mesmo para mim seja difícil de o resolver, saber onde me situo. Gosto de estar nesse sítio onde tenho de estar sempre a questionar o que faço, porque o faço, que utilidade têm as imagens que faço, se é que têm de ter alguma.

A cidade é um tema muito presente na tua fotografia, mostrando a complexidade desse lugar, que por vezes só conhecemos superficialmente. O que te interessa nas camadas menos visíveis da cidade?

Interessa-me como é que uma cidade é uma coisa feita de tantas camadas, tantas cidades paralelas, como é que tudo isto coexiste. A fotografia é boa para isso, porque é um pretexto, uma justificação para acederes a qualquer coisa, para satisfazeres a tua curiosidade. Às vezes, é mais uma justificação.

Sem essa justificação de fotografar seria difícil conhecer certos lugares?

Sim, a fotografia serve como justificação para poderes estar num sítio que não é o teu, para te poderes deslocar de uma cidade para outra. Sempre me interessaram mais as pessoas, a forma como habitam o espaço, quais são as actividades da cidade, mas agora o interesse tem-se alargado. É uma ideia geral de cidade, não é assim tão importante para mim onde é que as fotografias são feitas.

A propósito de Oriente/Ocidente, um livro feito em diferentes geografias daquilo a que chamamos Oriente, disseste numa entrevista que o que te interessava ao fotografar naqueles lugares era, quase contraditoriamente, perceber que podias fazer aquelas fotografias noutro lugar qualquer.

Tenho necessidade de me deslocar para fora do sítio onde vivo, tenho essa curiosidade, mas não para trabalhar sobre… Embora trabalhe muitas vezes sobre coisas que só seriam possíveis nesses lugares, porque só existem naquele sítio, ou o espaço só é habitado daquela maneira naquele sítio, isso para mim não é muito relevante, não quero que aquilo seja um retrato fiel desse espaço concreto. É onde as condições se reúnem para eu poder fazer isso e onde a minha disponibilidade mental está mais pronta. Tudo isto é, no fundo, uma curiosidade.

Como começa a tua relação com Macau?

Em 1990, fruto de várias circunstâncias, tive oportunidade de passar algum tempo a viajar e eu queria ir para a Ásia, para o Extremo Oriente. Tinha pessoas conhecidas em Macau e, para um primeiro contacto, era uma situação que me era mais confortável. De Macau, fui para a Tailândia e para vários outros sítios, foi uma espécie de porta de entrada. E estive umas semanas em Macau, onde era tudo muito estranho, na altura, vindo de Lisboa. Depois continuei a desenvolver trabalho e em 1995 fiz o Oriente/ Ocidente, o livro e a exposição, que esteve em Macau, na Fundação Oriente, e depois em Pequim, com o apoio da Fundação Oriente. Como toda a gente, acho que tenho uma relação estranha com Macau… Não é uma coisa que eu consiga explicar de uma forma racional, mas consigo sempre pensar em trabalhar em Macau. Talvez pelas características do território, é uma espécie de atelier para mim. Às vezes detesto aquilo e digo que nunca mais volto, mas a verdade é que estou sempre a regressar para fazer qualquer coisa, é cíclico.

No livro White Noise é notória a ausência de pessoas, apesar de as fotografias serem feitas nos casinos de Macau, espaços habitualmente com muita gente. O que motivou esta escolha de não registar pessoas?

Estive em Macau em agosto passado, apenas um dia, e já lá não ia desde 2015 e antes disso desde 2011, quando acabei o White Noise. Nessa altura, em 2010, 2011, os casinos não estavam tão cheios. Agora, quando entrei no [Casino] Lisboa, estava cheio de gente. Fiz o White Noise numa espécie de limbo, os casinos já estavam quase todos abertos, mas o espaço não era tão ocupado. Além disso, as fotografias foram feitas nas horas mortas da noite. Saía para fotografar por volta da meia-noite e regressava a casa pelas cinco ou seis da manhã, e nesse período, as salas não estão tão cheias, não há excursões, há menos gente.

E nunca tiveste vontade de fotografar gente?

O trabalho não se definiu assim, até porque nas salas de jogo propriamente ditas, é expressamente proibido fotografar. E o trabalho era mais sobre como é que eu circulava naqueles espaços, como é que me relacionava com um espaço estranho, no bom sentido, o que é que o espaço, os materiais, a ostentação me diziam. O White Noise é talvez dos meus trabalhos mais pessoais.

No The Candidate, que acompanha a campanha de Chui Sai On para chefe do executivo, a característica que primeiro se nota nas imagens é a ausência de fotografias frontais do candidato.

Quis que o trabalho fosse particular, sobre essa coisa única que era a campanha, mas quis que se tornasse mais genérico, e daí muitas das imagens serem sobre os próprios fotógrafos, portanto quis que saísse um bocado desse registo mais habitual. Não quis que o trabalho fosse muito marcado pelo rosto do candidato, quis que ficasse ali… só tem uma leitura eficaz, ou um interesse, na órbita de Macau, mas por outro quis que o trabalho descolasse disso, que fosse um candidato genérico.

Tendo em conta que trabalhas muitas vezes na rua, numa proximidade grande com as pessoas, às vezes em sítios muito cheios, que interferência tem tido esta fase da pandemia no teu trabalho?

Muita. Para mim, tem sido uma altura de pausa. Não queria ter, enquanto fotógrafo, uma resposta imediata a isto, portanto foi uma pausa, um tempo para pensar no que vou fazer a seguir a isto.

E já sabes?

Não. Tem sido um tempo estranho, por saber que muito provavelmente não vou poder, nem querer, viajar. E não apenas por razões de saúde, também por pensar que não sei o que faz sentido fazer depois disto. Tem sido um tempo de reflexão, não vi nenhum interesse para mim em ir fotografar ruas vazias e pessoas de máscara. Há pessoas que estarão a fazê-lo, e bem, porque é preciso produzir documentos sobre isto, mas eu não os quis fazer. Fotografo todos os dias, e de um modo diferente, porque estou limitado em termos de espaço, agora, mas acho que vou precisar de tempo para perceber, não acho que faça sentido trabalhar a frio sobre isso.

Parte considerável do teu trabalho é conhecida através dos livros. Como é o processo de criação desses livros? Fotografas com uma ideia de livro em mente ou os livros nascem depois, a partir de lógicas que encontras no material que tens?

Esta falta de premeditação, este estar receptivo ao que acontece, tudo isso faz com que eu não tenha propriamente um método. Vou trabalhando, a certa altura tenho de parar e aí tento perceber se as imagens que tenho fazem sentido. O livro, ou a exposição, é uma coisa que vem sempre depois, é uma maneira de parar e organizar as coisas, e de pensar. Faço muito essa parte de reflexão, de perceber o que é o trabalho, depois de fotografar. Aí começo a pôr as imagens ao lado umas das outras, a procurar sentidos, a editar, e isso é uma das coisas que mais me agrada no trabalho fotográfico. São sempre duas fases. Fotografar é uma coisa muito intuitiva, reactiva, nunca tenho ideia do que vou fazer depois.

Continuas a fotografar em película?

Sim. O facto de usar película não tem a ver com achar que é melhor do que o digital… para mim são linguagens diferentes, com ritmos diferentes. A película tem muito a ver com o meu processo de trabalho, com uma certa lentidão. E eu gosto disso, desses compassos em que não vejo o trabalho, da existência de qualquer coisa táctil. Acima de tudo, gosto dessa disciplina da película, do número de fotogramas que tens por filme, das limitações que isso te traz, do não ver o trabalho enquanto estou a fotografar, o que me obriga a criar memórias visuais sobre isso. E gosto desse diálogo que crio com o trabalho, afastando-me um pouco do que fiz, discutindo comigo próprio. Idealmente, entre fotografar e começar a escolher as imagens, quanto mais tempo passar, melhor.