Wong Sio Chak alega que proibição da vigília do 4 de Junho decorreu dentro da legalidade 

O deputado Sulu Sou tinha defendido, em interpelação remetida ao Executivo, que o recurso à “prevenção da epidemia”, na proibição da vigília do 4 de Junho, carecia “de fundamentos de facto e de Direito, prejudicando o direito e a liberdade da população no que respeita à reunião e à expressão pública das suas opiniões”. Na resposta do gabinete de Wong Sio Chak, ontem enviada pelo deputado às redacções, o secretário considera que as autoridades “cumpriram as suas atribuições legais e aplicaram firmemente a lei”.

Sílvia Gonçalves*

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou havia remetido ao Governo, a 25 de Maio, uma interpelação escrita em que contestava a proibição de realização da vigília de 4 de Junho, em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, alegando que o recurso à “prevenção da epidemia” para impedir a vigília “carece de fundamentos de facto e de Direito, prejudicando o direito e a liberdade da população”. A resposta, do gabinete do secretário para a Segurança, datada de 29 de Julho, foi ontem enviada pelo deputado às redacções. Nesta, Wong Sio Chak alega que as autoridades “cumpriram as suas atribuições legais e aplicaram firmemente a lei e as instruções da autoridade sanitária”, assegurando que não existe “margem para discricionariedade”.

“O IAM reviu repentinamente as regras de apreciação e autorização dos pedidos de empréstimo de recintos para a realização de actividades, sem ter efectuado uma consulta nem divulgado as regras revistas, impedindo assim a exposição de fotografia do movimento de 4 de Junho, e alegou que só ia autorizar actividades de interesse público”, no entanto, escreveu Sulu Sou na interpelação de 25 de Maio, “quer o artigo 95º da Lei Básica quer o artigo 2º da Lei nº9/2018, Criação do IAM, dispõem expressamente que este é incumbido pelo Governo de prestar serviços à população, não se limitando os mesmos à cultura, recreio e salubridade pública”.

Considerou o deputado que “o IAM alterou as regras, ultrapassando as disposições legais, e concedeu a si próprio o poder discricionário de ajuizar se uma actividade era de interesse público, prejudicando gravemente o direito e a liberdade da população no que respeita à utilização de recintos e espaços públicos”. Na resposta do gabinete de Wong Sio Chak é referido que o IAM, “em resposta à situação epidémica em Macau e considerando que o empréstimo de recintos envolve concentração de pessoas, necessita e é obrigado a cumprir as recomendações e instruções técnicas da autoridade sanitária, e a rever todos os pedidos de empréstimo de recintos, a fim de atender às recomendações e instruções sobre ‘evitar a concentração de pessoas’ e ‘evitar ficar em lugares lotados’”.

ARGUMENTO PARA PROIBIR A VIGÍLIA “CARECE DE FUNDAMENTOS DE FACTO E DE DIREITO”

O deputado havia referido que o CPSP, depois de consultar os Serviços de Saúde, emitiu o despacho de não permissão da vigília usando como fundamento a “prevenção da epidemia”. Assinalou o democrata que o artigo 27º da Lei Básica consagra as liberdades de expressão, reunião e manifestação, e que a Lei 2/93/M prevê que não sejam permitidas reuniões ou manifestações para fins contrários à lei: “e o Governo nunca promulgou qualquer ordem no sentido de restringir ou proibir a concentração de pessoas”. Considera por isso o democrata que o argumento usado pelas forças de segurança para impedir a vigília, “carece de fundamentos de facto e de Direito, prejudicando o direito e a liberdade da população no que respeita à reunião e à expressão pública das suas opiniões”.

Numa última questão, assinalando que a RAEM e a RAEHK são os únicos locais na China “onde se pode discutir publicamente o 4 de Junho”, o democrata considerou que a posição adoptada pelo Executivo constitui “um termómetro para avaliar a implementação do princípio ‘um país, dois sistemas’”, e que “a população receia que as gentes de Macau percam o direito e a liberdade de comemorar publicamente o 4 de Junho e de exigir a reabilitação do movimento do 4 de Junho”. Sulu Sou questionou, por fim: “afastando a alegada necessidade de prevenção da epidemia, o Governo pode prometer que as gentes de Macau vão continuar a gozar do direito e liberdade de realizar, nos termos da lei e de forma pública, actividades relacionadas com o 4 de Junho? De que medidas dispõe o Governo para que os diversos direitos humanos e liberdades consagrados na Lei Básica e nas convenções internacionais aplicadas em Macau não sejam prejudicados?”.

Em resposta à segunda e terceira questões colocadas pelo deputado, o gabinete de Wong Sio Chak “reitera que a polícia respeita e defende sempre o exercício legítimo, pelos residentes, dos direitos garantidos pela lei. Para cada notificação de uma assembleia ou manifestação, a polícia trata disso de acordo com as leis e regulamentos relevantes, analisando a sua legalidade segundo as circunstâncias concretas”. Assinala o gabinete que, caso o objectivo da manifestação se enquadre nas circunstâncias previstas na Lei nº2/93/M, “a polícia deve tomar uma decisão sobre que actividades não são permitidas por lei, não existindo margem para discricionariedade”.

Referindo-se à proibição da vigília do 4 de Junho, alega o gabinete de Wong Sio Chak que “os departamentos relevantes cumpriram as suas atribuições legais e aplicaram firmemente a lei e as instruções da autoridade sanitária, tanto a autoridade como os procedimentos estavam em conformidade com as leis relevantes”, tendo o tribunal que se pronunciou sobre os recursos interpostos afirmado “a decisão e a fundamentação da polícia quanto aos casos”.

*Com Ka Kio Mok