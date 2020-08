Um bilhete mágico para o mundo

O trabalho de David Hartung como fotógrafo independente levou-o por toda a Ásia durante 25 anos. Desde 2008, fez de Macau a sua casa.

Texto: Mark Phillips

Nos últimos anos, vários fotógrafos internacionais viram-se atraídos por Macau, devido ao facto da florescente indústria do jogo oferecer oportunidades únicas de trabalho. Um desses fotógrafos é David Hartung, que chegou aqui em 2007 no exacto momento em que a Cotai Strip estava a começar a descolar.

“Eu morava em Xangai em 2006 e comecei a fazer alguns trabalhos para uma revista chamada Destination PRD. Vim para Macau logo depois da inauguração do Sands e quando o The Venetian estava prestes a abrir; olhando em volta, lembro-me de pensar: ‘algo está realmente a acontecer aqui’”, recorda David. “Mudei-me oficialmente para Macau em 2008 para trabalhar a tempo inteiro na revista Destination Macau e estou aqui desde então”.

“Inicialmente, sentia-me realmente motivado por todas as coisas novas que estavam a acontecer. Por um lado, a velha influência portuguesa e, por outro, todos os novos elementos que surgiam com os casinos e a construção. Adoro fazer fotografia industrial, fotografia de construção e fotografia documental, e Macau tinha tudo isso numa área muito pequena”.

Em 2011, David publicou um livro de imagens a preto e branco intitulado “Macau: Work in Progress”, documentando as rápidas mudanças que estavam a acontecer na cidade naquela época. No entanto, a sua passagem por Macau quase acabou logo após a sua chegada, devido à crise financeira.

“Nunca pensei que ficaria aqui por muito tempo e quando a crise financeira nos atingiu, pensei que tinha acabado. Mas comecei a dar aulas em Zhuhai e então apareceu a revista ‘Tasting Kitchen’, e isso tornou-se um projecto totalmente novo para mim. E tem-se revelado uma óptima opção, pois é lá que tenho vivido alguns dos melhores momentos, do ponto de vista fotográfico. A TK tem-me levado ao redor do mundo. Tem sido fantástico”.

Essa nova direcção na carreira de David Hartung com a revista Tasting Kitchen (TK) passava, obviamente, pela fotografia gastronómica, uma área onde ainda não se havia aventurado antes.

“Como fotógrafo freelancer, fazia de tudo, histórias de viagens, perfis de pessoas e notícias… e a gastronomia sempre fez parte das minhas histórias de viagens, mas nunca realmente pensei que seria um fotógrafo especializado nessa área. Ainda assim, não passei a classificar-me como fotógrafo de gastronomia no meu website, mas comecei a abraçar esse tipo de fotografia cada vez mais, e os chefs de cozinha responderam muito bem. Passou a ser o complemento perfeito para a minha carreira”.

David começou a interessar-se por fotografia na escola secundária, quando um amigo o convidou a vê-lo revelar película num quarto escuro. “Expôs um pedaço de papel, em negativo, e pude ver uma nova imagem aparecer, como uma flor a desabrochar bem à frente dos meus olhos, como magia. E pensei, isto é muito, muito especial”, lembra.

O interesse ficou, mas faltava-lhe uma câmara. Pensou então numa forma inovadora de angariar o dinheiro de que precisava.

“Eu era de uma comunidade rural, então decidi criar um cordeiro e levá-lo à feira da região, para o vender num leilão. Ganhei dinheiro suficiente para comprar uma Canon TX nova, que era a câmara 35mm mais básica disponível, por… 150 dólares!”

Fez um curso de Verão numa faculdade local e teve contacto com todos os tipos de fotografia, mas foi o fotojornalismo que mais o entusiasmou. De seguida, viajou por toda a Ásia em meados da década de 1980, incluindo China, Taiwan e Coreia do Sul.

“Eu via a câmara como um bilhete mágico… essa pequena máquina que poderia levar-me onde eu quisesse e que, possivelmente, me permitiria ganhar a vida com ela. Descobri que gostava muito de tirar fotos de pessoas e que gostava também muito de as conhecer. É essa interacção que me interessa: eu encontro pessoas e aprendo com elas. Adoro conversar e tentar captar algo sobre elas que possa de alguma forma aparecer na fotografia. É isso que me faz amar tanto este trabalho”.

Depois de regressar à Califórnia e aí trabalhar para um jornal durante cinco anos, viajou de novo para Taiwan em 1995 e foi então que realmente começou a sua carreira como fotógrafo freelance, fazendo trabalhos para publicações como a Time, Newsweek, Forbes e Business Week.

Agora, após 25 anos de uma carreira bem sucedida em toda a Ásia, está de volta à sua casa em Napa Valley, na Califórnia, e incapaz de regressar a Macau devido à situação da Covid-19.

“Estou numa situação em que não consigo ter trabalho. É simplesmente impossível. Agora sou, essencialmente, um fotógrafo de gastronomia, mas os restaurantes estão fechados e, mesmo que abram, não vão gastar dinheiro com fotografia. Portanto, nesta fase é um jogo de paciência. Um fotógrafo freelance às vezes voa alto, tanto é o trabalho que tem; outras vezes, é como se estivesse no fundo de um poço. Este é o poço mais profundo em que já estive em toda a minha carreira”.

David está confiante de que as coisas irão regressar a algum tipo de normalidade eventualmente, embora antecipe também que a indústria da fotografia comercial vá mudar de maneira significativa.

“Os clientes estão a dar muito mais atenção aos influenciadores de opinião – ou KOLs (Key Opinion Leaders). Quando se trata de KOL e das suas competências fotográficas, alguns são bons, raramente são excelentes, mas toda a gente quer que as coisas sejam feitas muito rapidamente. Já quem tira fotografias que exigem algum tempo para serem apreciadas, … ninguém vai dar muita atenção a isso”, observa.

“Um dos grandes fotógrafos documentais foi Walker Evans, que viveu durante a era da grande depressão nas décadas de 1930 e 40. As suas fotografias são realmente enfadonhas, apenas edifícios e placas. Ora, esse tipo de fotografia hoje não recebe muitos ‘likes’ no Instagram. Uma rapariga bonita de biquini tem mais seguidores do que alguém que está a fazer um fotojornalismo sério no Afeganistão. As pessoas não querem coisas tão sérias”, comenta.

A tecnologia também teve um grande impacto na fotografia nos últimos anos, e David reconhece que às vezes ainda trabalha “à moda antiga”. “Sou um pouco diferente dos fotógrafos mais jovens, porque ainda uso um medidor de luz.” Em contrapartida, abraçou totalmente a era digital.

“Alguns fotógrafos dizem que gostam mais de filme do que de digital. Eu adoro o digital e todas as coisas que me permite fazer. Com o digital, sinto que cresci muito como fotógrafo. Ainda faço muito preto e branco no digital e tenho muito controlo sobre a tonalidade dessa imagem na câmara escura digital, o que seria muito difícil de conseguir numa sala escura tradicional a preto e branco. ”E posso concentrar-me no que está a acontecer com a pessoa à minha frente, em vez de me preocupar com a cor do gel que devo colocar sobre o flash e que filtro de cor devo colocar sobre a lente, todo esse tipo de coisas que interferem com o processo”, conclui.