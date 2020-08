Regresso dos vistos de turismo é “grande notícia” para o sector do jogo, mas recuperação ainda vai demorar

Vários especialistas disseram ontem à agência Lusa que o regresso dos vistos turísticos para Macau em toda a China em Setembro é uma “grande notícia” para a indústria do jogo, mas avisaram também que a recuperação poderá demorar devido ao actual contexto pandémico.

“Vai ser uma grande ajuda para Macau. É uma grande notícia, mas vai ser um longo caminho para chegar ao nível dos resultados de 2019”, antes da pandemia do novo coronavírus, assinalou Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamiX.

“É uma grande notícia, uma excelente notícia. Era o que todos desejavam. Pensei que fosse faseado, mas foi mais rápido do que se esperava”, disse Glenn McCartney, professor em Gestão Internacional de ‘Resorts’ Integrados da Universidade de Macau.

Na opinião do especialista, Macau reúne todas as condições para receber novamente turistas no território. “A cidade está pronta, a indústria [turística ligada ao jogo] está pronta, mas é preciso manter mecanismos de monitorização para depois não se ter de fechar outra vez o território”, defendeu o docente.

Quanto a previsões, ainda há muito que equacionar, num “cenário em que tudo mudou no espaço de seis meses”, desde “hábitos de consumo até ao comportamento em viagem” que levantam interrogações: “vão ficar mais tempo, gastar mais dinheiro, ou o contrário?”, salientou Glenn McCartney, frisando que ainda é necessário percorrer “um longo caminho” até que o sector regresse aos níveis de 2019.

Já Ben Lee lembrou que antes da pandemia já havia alguns sinais que apontavam para a descida de receitas ligadas ao jogo, muito por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com impacto na província de Guangdong, de onde vem a maioria dos turistas chineses para jogar em Macau.

“A primeira fonte é a China, e em particular Guangdong, sendo que os empresários ligados à exportação foram muito afectados, antes com a guerra comercial e depois com a pandemia”, referiu Ben Lee.

“É o recomeço da recuperação”, mas a própria aposta no segmento VIP, das altas apostas, muito dependente dos promotores e afectado por algumas restrições das autoridades terá de enfrentar muitas dificuldades antes de se regressar aos níveis do ano passado, acrescentou o analista da consultora de jogo IGamiX.

A China planeia autorizar em todo o país a emissão de vistos turísticos para Macau a partir de 23 de Setembro, segundo uma nota online publicada hoje pela Administração Nacional de Imigração. As autoridades chinesas indicaram também que, após a cidade chinesa de Zhuhai, a emissão dos vistos individuais e de grupos será alargada a toda a província de Guangdong a 26 de Agosto.