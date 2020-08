Proibição de aplicações chinesas nos EUA poderá afectar concessionárias em Macau, dizem especialistas

As operadoras de jogo norte-americanas em Macau correm o risco de perder clientes do interior da China na sequência da proibição de aplicações chinesas nos EUA, como o WeChat ou o TikTok. Na opinião de vários especialistas da indústria do jogo, o clima de tensão entre a China e os EUA poderá afectar a continuidade das três concessionárias norte-americanas de jogo a operar em Macau a partir de 2022.

Os ataques da administração de Donald Trump à China no contexto da guerra comercial entre as duas potências, podem causar danos às operadoras de casinos norte-americanas em Macau, pelo menos, até aos resultados das próximas eleições para a Casa Branca, em Novembro. A recente proibição de aplicações chinesas nos EUA, como o WeChat ou o TikTok, acentuou o clima de tensão entre Pequim e Washington e poderá ter fragilizado as operações das concessionárias norte-americanas em Macau numa altura em que o território reabre gradualmente as fronteiras com a província de Guangdong.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA emitiu uma ordem executiva que tornará ilegal a realização de “qualquer transação relacionada com o WeChat” por parte de cidadãos ou empresas norte-americanas. No mesmo dia, Donald Trump emitiu outra ordem executiva a proibir o uso da plataforma de vídeos curtos chinesa TikTok no território norte-americano.

“Provavelmente 95% dos jogadores de Macau são provenientes do interior da China. E que aplicação usam estes jogadores para comunicar? O WeChat”, começou por dizer Carlos Lobo, advogado da Weir and Associates, em declarações ao South China Morning Post.

O advogado radicado em Macau assinalou que três das seis operadoras de casino no território – Wynn Resorts, MGM Resorts International e Las Vegas Sands – são norte-americanas, e cada uma opera no território através de subsidiárias. Para o antigo conselheiro legal do Sands China, a proibição da aplicação WeChat nos EUA poderá dar um impulso às operadoras de jogo que não são norte-americanas, nomeadamente a Melco Resorts, a SJM Holdings e a Galaxy Entertainment.

“Este problema aplica-se a qualquer empresa norte-americana na China: como é que as equipas chinesas locais podem comunicar com as chefias sem o WeChat? Os turistas da China continental vão preferir ir para os casinos da Melco, do Studio City, da SJM ou do Galaxy em vez do Sands, MGM ou Wynn. Isso terá um efeito tóxico na concorrência que, em última análise, terá um impacto negativo sobre os operadores de casinos dos Estados Unidos”, referiu Carlos Lobo.

Contactada pelo PONTO FINAL, uma fonte do MGM admitiu que o boicote norte-americano às aplicações chinesas poderá ter, efectivamente, um impacto nos casinos de Macau com ligações aos EUA. “Todos nós sabemos que o WeChat é completamente preponderante na China, pois é quase omnipresente”, afirmou a referida fonte, que não quis ser identificada.

Com a reabertura dos vistos individuais de turismo para a cidade de Zhuhai a partir de hoje, e a expectativa do regresso de jogadores da província de Guangdong, as operadoras norte-americanas de Macau podem enfrentar um boicote chinês nos próximos meses devido ao clima de tensão entre EUA e China. “Corre um rumor de que os chineses vão fazer boicote aos casinos americanos. Eu não acredito que chegue a esse ponto, mas não é impossível. Não seria a primeira vez que a China fazia boicotes deste género. Basta recordar o boicote à Dolce Gabana por terem usado pauzinhos a comer pizza. Se fizeram isso por essa razão, mais facilmente fazem aqui [nos casinos] no actual contexto”, indicou a mesma fonte da MGM.

Outro dos problemas inerentes à proibição do WeChat em empresas norte-americanas é o facto de muitas operadoras utilizarem as redes sociais como meio de comunicação com os clientes. Na opinião de Ben Lee, sócio-gerente da IGamiX, uma empresa de consultoria focada na indústria do jogo, o WeChat é um importante veículo de comunicação entre os operadores de casinos em Macau e os clientes. “Os casinos não têm permissão para anunciar na China [continental], então o marketing usa muitos aplicativos sociais para entrar em contato com possíveis clientes e comunicar promoções”, disse Lee, que concluiu: “Ou seja, se eles forem privados deste canal, na ausência de qualquer outro canal, ficarão seriamente prejudicados em comparação com os seus pares [não americanos]”, afirmou Ben Lee ao South China Morning Post, assinalando ainda que entre 80 e 90 por cento das receitas brutas do jogo em Macau vêm do interior da China.

Já a fonte do MGM assinalou ao PONTO FINAL que a aplicação não é usada apenas para fazer promoção. “A situação pode ser complicada. Mesmo que não seja usada para fazer a promoção de jogo, a aplicação é usada para fazer marcações de quartos ou de voos. Muitas comunicações, independentemente de promover jogo ou não, são feitas através do WeChat, porque é o meio que as pessoas usam na China”, disse.

Sobre as medidas implementadas pela administração norte-americana, a fonte da MGM considerou que haverá muitas incertezas em relação à posição futura de Donald Trump. “Trump não tem um grande registo de manter medidas até ao fim. Há medidas que ele toma, para depois voltar atrás. O que irá acontecer à Apple se um dos maiores mercados do mundo não puder fazer download do WeChat para os iPhones? O problema aqui é até que ponto irá Trump levar isto até ao fim. A MGM não usa o WeChat, temos procedimentos internos muito restritos em termos de plataformas de comunicação, mas não podemos assegurar que 100% dos nossos clientes e dos nossos trabalhadores seguem isso à risca”, confessou.

Para Ben Lee, as restrições impostas ao WeChat nos EUA só vão piorar os interesses norte-americanos no estrangeiro, especialmente na área dos negócios na China. “Seria espectável que o governo dos EUA quisesse proteger os negócios norte-americanos na China e não impusesse estas medidas restritivas ao WeChat”, referiu o analista.

Em declarações ao South China Morning Post, o advogado Carlos Lobo assinalou também que muitos dos chineses do continente usam o WeChat nos casinos de Macau para todo o tipo de transações e pagamentos. “Os operadores de casinos norte-americanos vão deixar de aceitar o WeChat Pay? Há essa incerteza em torno da proibição. Na pior das hipóteses, haverá uma proibição total a todas empresas dos EUA que utilizem o WeChat”, considerou Carlos Lobo.

Continuidade das operadoras norte-americanas em Macau pode estar em risco

Apesar das incertezas em torno do impacto desta proibição nas operadoras de jogo em Macau, alguns analistas consideraram que a continuidade das concessionárias norte-americanas no território a partir de 2022 pode ficar comprometida caso a agenda política dos EUA continue a atacar a China, especialmente se Donald Trump for reeleito para a Casa Branca no final do ano.

Para o advogado Pedro Cortés, os ataques da administração de Donald Trump a empresas de tecnologia chinesas nos últimos meses poderá levar Pequim a retaliar no futuro, nomeadamente no processo da renovação das concessões em 2022. “Tanto a China como Macau vão ter uma vantagem em 2022”, afirmou Pedro Cortés ao South China Morning Post

Em declarações ao PONTO FINAL, uma fonte do MGM assumiu que a continuidade de Donald Trump na Casa Branca poderá afectar a posição da China e do Governo de Macau no processo da renovação das concessões. “[As actuais relações entre China e EUA] são inquestionavelmente um factor em que iremos ter algum cuidado. Não tenho dúvidas nenhumas de que as concessionárias de jogo podem ser um peão no meio desta história toda [guerra comercial entre China e EUA]. É óbvio que é um assunto a que daremos constantemente atenção, apesar da situação da MGM ser ligeiramente diferente das outras concessionárias norte-americanas em Macau, uma vez que temos uma sócia minoritária de peso com boas relações com a China (Pansy Ho). A Wynn e o Las Vegas Sands são subsidiárias de empresas americanas e nós também, embora tenhamos essa ligeira nuance.

A mesma fonte da MGM acrescentou ainda que “o clima não se perspectiva favorável para a continuidade das empresas norte-americanas em Macau” se se mantiver ou agravar o actual contexto de guerra comercial entre EUA e China.

Glenn McCartney, especialista em marketing e turismo, concorda que a guerra comercial entre EUA e China poderá ter “um impacto nas futuras negociações das concessões” de jogo em Macau. Mas, na opinião do especialista, “todas as concessionárias em Macau, mesmo as que têm relações com os EUA, sempre deram um grande contributo para o território e para a comunidade de Macau”, e o Governo de Macau deverá ter isso em conta.