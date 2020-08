ONU quer Governo de Macau a responder a questões sobre direitos cívicos e humanos

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) solicitou ao Governo de Macau que responda a uma série de questões de direitos cívicos e humanos, incluindo a proibição da manifestação a 4 de Junho deste ano para assinalar o massacre de Tiananmen, os casos de entrada negada de jornalistas estrangeiros em Macau ou o facto de a Lei de Segurança Nacional ser apenas julgada por juízes de nacionalidade chinesa.

A lista de questões que a ONU pretende ver respondidas, no âmbito da revisão periódica da aplicação do Pacto de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, vem no seguimento de vários relatórios apresentados por organizações do território, como a associação Consciência de Macau, o Macau Research Group ou a Associação Novo Macau. Segundo a publicação Macau Concealers, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas pretende saber se os diversos pontos mencionados pelas associações relativamente a direitos cívicos e humanos surgem em conformidade com as normas internacionais, e se o Governo de Macau tem formas de alterar determinadas medidas, como eliminar quaisquer formas de discriminação e acções de forma a permitir que um transgénero possa legalmente mudar o seu género em documentos oficiais

Jason Chao, que apresentou um dos relatórios à ONU, referiu à publicação On The Media que espera que o Governo chinês não reaja de forma hostil ao relatório, e que o Executivo da RAEM responda activamente aos pontos mencionados. Questões que ameaçam a liberdade de expressão em Macau, incluindo o aumento de casos de jornalistas estrangeiros impedidos de entrar em Macau e alegados casos de intimidação a jornalistas locais durante a visita do Presidente Xi Jinping a Macau, merecem também uma explicação por parte do Governo local, acrescentou o activista.