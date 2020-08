Lei da cibersegurança é fundamental para a construção de uma cidade inteligente, diz consultora

A lei da cibersegurança é essencial para o futuro desenvolvimento de Macau enquanto cidade inteligente, nomeadamente quanto aos projectos de reconhecimento facial com dados biométricos, disse a consultora Deloitte ao portal Macau News Agency (MNA).

Relativamente ao sistema de videovigilância com recurso ao reconhecimento facial, que deverá começar a ser testado pelo Governo no terceiro trimestre deste ano, Sidney Cheng, director-geral da Deloitte em Macau, disse à MNA: “Claro que com uma lei de cibersegurança agora temos uma moldura sob a qual podemos trabalhar, e isso é bom para Macau”.

Recorde-se que a lei de cibersegurança está em vigor em Macau desde o ano passado, obrigando a que as infraestruturas críticas, quer públicas quer privadas, cumpram certas obrigações para garantir a protecção dos dados que tratam.

“Pelo que sabemos, no sector público, vários departamentos governamentais obtiveram certificado de cibersegurança, e eles já têm um certo nível de consciência sobre cibersegurança”, referiu Eva Kwok, consultora de risco da Deloitte, acrescentando que “com a lei da cibersegurança a ser aplicada, os departamentos vão realizar avaliações para verificar os níveis de conformidade e desenvolver planos de melhorias”.

Segundo a responsável, a procura por cibersegurança será maior do que nunca quando a cidade expandir o uso da ‘internet of things’ nos vários projectos da cidade inteligente: “Os aparelhos inteligentes ou a penetração da ‘internet of things’ é muito importante, para que os peritos verifiquem se há falhas na cibersegurança, problemas nos códigos que possam causar fugas de informação antes que estes aparelhos sejam colocados no mercado”.

A.V.