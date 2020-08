Filas para comprar jornais mostram defesa da liberdade de imprensa em Hong Kong

O presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong disse ontem que a corrida para comprar exemplares do jornal alvo de buscas na véspera mostra que a população está disposta a “defender a liberdade de imprensa”.

As filas para comprar o diário Apple Daily – alvo de buscas na segunda-feira, numa operação policial que envolveu 200 agentes, após a detenção do seu proprietário, ao abrigo da polémica lei da segurança nacional – começaram a formar-se pouco depois de os jornais chegarem aos pontos de venda, mas a mobilização começou antes.

“Foi um ataque à liberdade de imprensa, e as pessoas sentem que têm de fazer o que puderem para, com o dinheiro do próprio bolso, apoiarem vozes independentes”, disse à Lusa o presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, Chris Yeung. “O apoio e a simpatia pelo jornal surgiram logo [que foi alvo de buscas], mas havia dúvidas sobre se iria ser publicado”, acrescentou.

Mais tarde, o diário “anunciou publicamente que ia continuar em actividade”, levando a um apoio impressionante da população, disse Chris Yeung. “Às primeiras horas do dia, pouco depois da meia-noite, quando os jornais são enviados para as bancas, as pessoas fizeram fila para arrebatarem alguns exemplares. Algumas compraram mais de uma centena, outras dezenas ou dúzias, para os distribuírem gratuitamente e mostrarem o seu apoio, não só ao jornal, como à liberdade de imprensa”, disse.

O Apple Daily, considerado uma das vozes mais críticas de Pequim, antecipou a procura, imprimindo 550 mil exemplares, contra 70 mil em circunstâncias normais. Na manchete, o jornal mostra uma foto de página inteira do seu proprietário, o magnata Jimmy Lai, escoltado pela polícia, com o título “O Apple [Daily] vai continuar a lutar”.

Para o responsável da associação de jornalistas do território, “perante a perspectiva da erosão da liberdade de imprensa, há um sentimento de crise na sociedade de que tem de se fazer o que se puder para a defender”, considerou.

Os receios manifestados pelos jornalistas de Hong Kong aquando da aprovação da lei da segurança nacional, no final de Junho, confirmaram-se “muito mais cedo do que o esperado”, lamentou Yeung. “É muito pior do que pensávamos”, criticou, apontando ainda que à associação chegaram queixas de jornalistas a quem foi recusado acesso para noticiar as buscas, na segunda-feira. “É um afastamento do princípio de acesso justo, e é outro mau sinal da erosão de liberdade de imprensa aqui [em Hong Kong]”, criticou.

Na segunda-feira, o Clube de Correspondentes Estrangeiros (FCC, na sigla em inglês) de Hong Kong condenou as buscas ao Apple Daily e a detenção do seu proprietário, denunciando igualmente a discriminação no acesso dos jornalistas à informação. “Durante as buscas na redacção, a polícia de Hong Kong bloqueou o acesso de vários meios de comunicação social, locais e internacionais, a uma conferência de imprensa na sede do Apple Daily”, denunciou o FCC em comunicado. “A polícia no local disse que ‘apenas aqueles que não têm estado a obstruir a polícia no passado [estavam] convidados’ para o ‘briefing'”, acusou a associação.

O FCC condenou ainda o facto de os agentes terem sido “vistos a folhear notas e papéis nas secretárias dos repórteres”, em imagens transmitidas em directo nas redes sociais pelos jornalistas do diário. Em resposta, o porta-voz do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês no território instou ontem a organização de correspondentes estrangeiros “a parar de manchar” a lei da segurança nacional, avisando que “não existe liberdade de imprensa absoluta […] em nenhuma parte do mundo”. “Instamos o FCC Hong Kong a respeitar os factos, a distinguir o certo do errado, e a parar de manchar a implementação da Lei de Segurança Nacional, a pretexto da liberdade de imprensa”, pode ler-se num comunicado dirigido à associação.

O magnata dos ‘media’ de Hong Kong Jimmy Lai, altamente crítico de Pequim, foi detido na segunda-feira, tal como dois dos seus filhos e vários executivos do grupo Next Digital, sob a acusação de “conluio com forças estrangeiras” e fraude, ao abrigo da nova lei de segurança. A lei imposta por Pequim ao território criminaliza actos secessionistas, subversivos e terroristas, bem como o conluio com forças estrangeiras para intervir nos assuntos da cidade.

Apoio da população e subidas na bolsa

O dono de um restaurante no popular distrito de Mongkok comprou cerca de 50 exemplares, explicando que tencionava distribuí-los gratuitamente aos clientes. “Uma vez que o Governo não quer que o Apple Daily sobreviva, temos de ser nós, os habitantes de Hong Kong, a salvá-lo”, disse à agência de notícias France-Presse (AFP).

“A polícia está agora a lutar abertamente contra a liberdade de imprensa. Estou muito zangada”, afirmou uma mulher, que pediu o anonimato, em declarações à AFP, depois de comprar 16 exemplares.

Os apoiantes de Jimmy Lai também fizeram disparar as acções do grupo Next Digital, editor do jornal, com o valor em bolsa a subir 350%, após a detenção na segunda-feira. As acções da empresa Next Digital voltaram ontem a disparar na bolsa de Hong Kong.

A subida das acções do grupo editorial surgiu depois de grupos pró-democracia terem apelado ao apoio à empresa, através da aquisição de acções, na sequência da detenção do proprietário e das buscas policiais ao jornal. De acordo com o Apple Daily, personalidades dos meios de comunicação social declararam que iriam apoiar o jornal, comprando acções e assinando a publicação.

O antigo colunista financeiro do jornal Stanley Wong anunciou, na segunda-feira na rede social Facebook, que gastou 95 mil dólares de Hong Kong para comprar 1,2 milhões de acções da empresa, vendendo-as com ganhos ao final do dia, com os lucros a serem aplicados em bolsas de estudo para alunos universitários no território.

O presidente honorário da Federação de Tecnologia de Informação de Hong Kong, Francis Fong, disse ter comprado 50 mil acções da Next Digital, por 8.800 dólares de Hong Kong, afirmando que considerava o investimento como o equivalente a uma assinatura do jornal durante dez anos, de acordo com o Apple Daily. “A liberdade de imprensa não tem preço. As organizações dos meios de comunicação social precisam do nosso apoio. O valor na bolsa é uma indicação de que a empresa é saudável e está a funcionar”, disse Fong, citado pelo diário.

A subida da Next Digital na bolsa criou um efeito multiplicador noutras empresas de comunicação social. A empresa Most Kwai Chung, editora da revista satírica Most100, ganhou 47%, enquanto o grupo Media Chinese, que publica o jornal em mandarim Ming Pao, subiu 9,8%.

Lusa