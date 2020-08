“É tempo de deixar o passado e seguir em frente”, diz Stanley Au

Na segunda-feira foi confirmado que as autoridades norte-americanas iriam retirar as medidas especiais impostas ao Banco Delta Ásia. Agora, Stanley Au, presidente do grupo, reage, dizendo que a medida foi fruto dos “esforços implacáveis” do banco. “Este é um importante passo em frente para o banco e para mim”, disse Stanley Au num comunicado divulgado ontem.

Na primeira reacção à notícia que dá conta do levantamento das medidas especiais que eram impostas ao Banco Delta Ásia pelas autoridades dos Estados Unidos da América, Stanley Au apontou para o futuro: “É tempo de deixar o passado e seguir em frente”. “Este é um importante passo em frente para o banco e para mim, pessoalmente”, refere o presidente do grupo, num comunicado remetido ontem ao PONTO FINAL.

O presidente do grupo Delta Ásia começa por citar Mahatma Gandhi: “Perdoar e esquecer, mas nunca esquecer de perdoar”. “Depois de 15 anos de esforços implacáveis, estou satisfeito por anunciar hoje [ontem] que recebi a confirmação oficial do Governo dos EUA de que, sem mais litígios ou qualquer admissão de responsabilidade por qualquer das partes, as sanções ao Bando Delta Ásia, impostas em 2005, foram formalmente levantadas”, indicou.

Para Stanley Au, “esta acção é uma demonstração de que a perseverança faz parte da justiça e da busca pela verdade”. “Apesar de ter atravessado momentos muito difíceis, é hora de deixar o passado para trás e seguir em frente”, disse, acrescentando que o banco vai continuar a colaborar com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

No comunicado, Au agradece a quem apoiou o banco durante esta “saga política”. Além disso, aproveita ainda para agradecer ao Governo Central e ao Governo de Macau pela “preocupação e empatia”.

O presidente do grupo diz que vai agora continuar a trabalhar com a sua filha e sucessora, Au Lai-Chong, para “expandir e diversificar os negócios, virando uma nova página com perspectivas mais promissoras”. “Quando o momento for apropriado, procuraremos retomar os negócios com o dólar americano, ao mesmo tempo que continuaremos a desenvolver os nossos serviços de banco, gestão de activos e negócios imobiliários no exterior, servindo os cidadãos de Hong Kong e Macau, bem como os da Grande Baía”, lê-se no comunicado.

Stanley Au, de 80 anos, faz, então, uma retrospectiva para agradecer a Macau: “Devo admitir que devo a minha vida confortável e serena, bem como conquistas anteriores – apesar da minha experiência nos tumultuosos últimos 15 anos – à benevolência que me foi concedida por Macau, a minha cidade natal”. “Estou consciente de que não sou mais do que filho de Macau”, afirma, acrescentando que vai dedicar o resto da vida à comunidade da região.

“Se Deus me permitir viver mais 20 anos, desejo fomentar o aparecimento de empresários em Macau, impulsionar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas aqui, bem como espalhar a mensagem das Nações Unidas dos 17 Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável”, conclui o empresário.