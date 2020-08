Crónicas do II Raide Macau – Lisboa, 30 anos depois (2): Viajando de carro na RP da China

Joaquim Correia

Na estrada há 10 dias, mais de 2500 km depois de largarmos Macau, percebemos melhor todos os avisos relativos à condução na China!

Não foi por acaso que tivemos, mal atravessámos as Portas do Cerco, uma ”Aula de condução” ministrada pelas autoridades chinesas. A assimilação de conteúdos foi fácil e todas as recomendações foram seguidas “à risca”!

Em 1990 a RP China já era um pais em profunda transformação social e económica, designadamente em infra-estruturas, o que motivava desajustamentos que muitas vezes se tornavam perigosos.

Numa autoestrada podia, a qualquer momento, aparecer no meio da via uma grande pedra indicando existir acidente a 100 ou 200 metros, obstruindo por completo o trânsito… por vezes até surgiam postes elétricos! O piso, com frequência, era usado como eira, onde o arroz se espalhava e secava com a passagem das viaturas.

Bem lembra o Mário Sin:

“Quando em Macau, muitas vezes criticávamos a condução dos motoristas provenientes do interior da RPC, pois conduziam sempre pelo meio das estradas em vez de andarem nas suas próprias faixas de rodagem. Esta crítica ficou banida das nossas cabeças quando começámos a rodar, estrada fora, no interior da RPC! Era realmente necessário conduzir pelo meio da estrada para evitar atropelar as pessoas ou embater com as máquinas agrícolas que apareciam de repente na berma das estradas, saindo das plantações adjacentes. Além dos perigos mencionados acima, também tinhamos de ter em conta o costume dos agricultores de fazerem a sua sesta nas bermas das estradas ,por serem sítios com sombras e brisas frescas, depois do almoço”.

Terminados os formalismo necessários para atravessar as Portas do Cerco, a província de Guandong surgiu como um estaleiro ambulante, onde enormes escavadoras carregavam camionetas que acartavam material de construção para os prédios que nasciam como cogumelos. Também nas estradas o progresso se manifestava de forma aparentemente caótica, onde dezenas de quilómetros de bom piso alternavam com longas distâncias de picada, normalmente resultantes de desvios a que éramos obrigados, devido ao alcatroar ou manutenção das vias principais. Diga-se que, com frequência, estes itinerários secundários nos levavam por lugares rupestres, que contrastavam com o boliço das cidades em crescimento: Gogbei, Zhuhai, Guanzhou (Cantão) ou Shaoguan.

A entrada na província de Hunan exigiu paragem obrigatória, com verificação dos nossos passaportes e vistoria dos carros, o que não mais aconteceu na generalidade das “fronteiras” com as outras províncias, muito possivelmente por Guandong ser considerada província com regime económico especial.

Foi, aliás, com total liberdade que nos movimentámos por praticamente toda a China. Fomos sempre acompanhados por um guia da CIST – China International Travel Service (Sr. Cai Shuming), e os itinerários eram combinados com os guias locais, não porque quisessem impôr estradas ou picadas por onde passar, mas porque desejavam informar-nos sobre o estado das rotas que escolhíamos no mapa e para servirem de intérprete na língua dessa província. Não esquecer que na China existem varias etnias, com culturas muito diversas, embora o governo central tente unificar a linguagem escrita, através do Mandarim. Na generalidade eram jovens estudantes de línguas que tentavam facilitar a nossa passagem pela sua província, mas não podemos esquecer Lilly, a guia em Hunan, muito simpática, que adorava cantar temas tradicionais chineses e japoneses.

Não me recordo de termos sido impedidos de seguir o itinerário que entendêssemos, salvo, se bem me lembro, quando desejámos visitar Shaoshan, terra natal de Mao Zedong. A justificação foi que estava tudo em obras, não conseguiríamos ver a casa onde viveu na juventude.

Diga-se que na URSS não existiram guias estabelecidos, uma vez que esse papel foi sendo assumido pelos dois jornalistas da Rádio Moscovo que faziam parte da equipe.

Estes eram os membros do Raide:

Membros “fundadores”: Mário Sin, António Calado, Fernando Costa Silva (médico), António Teixeira (mecânico de automóveis) e Joaquim Correia

James Jacinto, realizador; Choi Veng Son, operador de câmara (Televisão de Macau)

Igor Lomakin e Sergei Moizeev (jornalistas soviéticos)

Filipe Kuan (vencedor do concurso “jovem no raide”, que ajudou nas filmagens)

Mergulhados na China profunda, dez homens de culturas e formação bem diferentes experimentavam viver uma rotina diária intensa, muito intensa, onde o maravilhoso se mistura com estranheza e o cansaço dificulta a tomada de decisões. Muitas aventuras e desventuras iremos contar, todos os pormenores podem ser encontrados na nossa página de facebook.

Em breve chegaremos a Pequim, onde seremos recebidos na Embaixada Portuguesa e na sede da CIST!

A viagem do II Raide pode ser acompanhada em https://www.facebook.com/groups/1639125899579336/