Caso IPIM: Uma acusação “coxa”, “contraditória” e em que “o vazio foi a constatação dominante”

No segundo dia das alegações finais no caso das alegadas irregularidades nos pedidos de fixação de residência do Instituto de Promoção do Investimento em Macau (IPIM), Pedro Leal, advogado de Glória Batalha, disse que a acusação à antiga vogal do instituto estava “coxa”. Icília Berenguel, advogada de Angela Ip On Kei, também acusou o Ministério Público de não ter provas contra a mulher de Jackson Chan.

Ontem, durante o segundo dia das alegações finais do processo das alegadas irregularidades nos pedidos de fixação de residência do Instituto de Promoção do Investimento em Macau (IPIM), a defesa voltou a alertar para a falta de provas para as acusações proferidas pelo Ministério Público (MP). Pedro Leal disse que a acusação estava “coxa” e Icília Berenguel descreveu-a como “contraditória” e um “cocktail” de “pedacinhos de prova de nada”.

Pedro Leal, advogado de Glória Batalha, antiga vogal do IPIM, salientou, durante a sessão, que a antiga vogal do IPIM “não só trabalha, como trabalha bem e é apreciada pelas pessoas que trabalham com ela”. O advogado pediu que, em caso de absolvição da sua constituinte, Glória Batalha fosse “reabilitada socialmente”, dando o exemplo de que o seu cartão de crédito já foi recusado por uma vez: “Foi ao banco e o banco disse que não podia usar o cartão por corrupção”. “Estas situações são inadmissíveis”, afirmou Pedro Leal.

O advogado aproveitou para criticar as notas de imprensa divulgadas pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) após as investigações. “Estas notas de imprensa têm o condão de prejudicar uma pessoa”, referiu.

A defesa de Glória Batalha pediu ainda que o colectivo de juízes não aceite as gravações usadas pela acusação como prova. Pedro Leal referiu que, para os crimes em causa, a moldura penal é baixa, o que, no entender do advogado, implica que não pode haver intromissão na vida privada. “Tudo o que se passa a seguir a esta devassa na vida privada da minha constituinte está envenenado”, indicou. Glória Batalha está acusada por dois crimes de violação de segredo e dois crimes de abuso de poder.

A advogada de Angela Ip On Kei concordou com as críticas lançadas por Pedro Leal à acusação. Para a advogada, a acusação foi um “cocktail” de “pedacinhos de prova de nada”. “O vazio foi a constatação dominante”, disse Icília Berenguel. Para a advogada, o MP “limitou-se a construir uma novela com base numa conjugação de factos que não foram sustentados em provas”

Icília Berenguel referiu que o MP “não foi capaz de provar” os crimes de que a mulher de Jackson Chang está acusada de branqueamento de capitais. Segundo a acusação, Angela Ip On Kei recebia 15 mil patacas por mês através de um emprego fictício na empresa de Ng Kuok Sao. “Não pode a defesa deixar de realçar a forma contraditória da busca por uma acusação sem sentido”, afirmou a causídica.

“Quantas não são as pessoas que exercem as suas funções em regime de isenção de horário? Quantas não são as pessoas que cumprem as suas obrigações sem sair de casa?”, questionou, acrescentando: “Em Macau, tudo isso não é excepção”. “Não era benefício coisa nenhuma, era um salário. Era dinheiro limpo vindo do trabalho da arguida Ip On Kei”, disse.

“Esta família, honesta e honrada, viu a sua vida privada escancarada e exposta de forma inaceitável”, alertou Icília Berenguel, terminando com uma citação de Martin Luther King: “A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em qualquer lugar”.

“Nunca pratiquei quaisquer actos ilegais”, diz Jackson Chan

Jackson Chan falou, no tribunal, depois de uma sessão que teve mais de 11 horas. O antigo presidente do IPIM e o arguido mais mediático do processo das alegadas irregularidades nos processos de fixação de residência disse, no final da sessão, que nunca praticou quaisquer actos ilegais, cita a TDM – Rádio Macau. “Sou inocente, e acredito nas leis de Macau e na justiça”, afirmou o ex-dirigente do IPIM, que está em prisão preventiva. Glória Batalha também decidiu falar depois da sessão, para dizer que se limitou a cumprir as orientações do Governo. Miguel Ian Iat Chun disse: “Nunca pensei que o meu princípio de ajudar os outros – e que ensino aos meus filhos – me trouxesse a tribunal. No início deste caso, tive de me beliscar para ver que não estava num sonho”, cita a Rádio Macau. O colectivo de juízes agendou a leitura da sentença para o dia 9 de Outubro.

