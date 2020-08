Governo anuncia regresso de vistos individuais para Zhuhai e isenção de quarentena na China

A partir de amanhã, os residentes de Macau com passaporte chinês podem atravessar a fronteira e viajar para o interior da China sem fazer quarentena. O mecanismo de suspensão de quarentena foi anunciado ontem pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura juntamente com o regresso da emissão dos vistos individuais para turistas de Zhuhai.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, revelou ontem, em conferência de imprensa, que todos os residentes de Macau com passaporte chinês vão ter isenção de quarentena no interior da China a partir de 12 de Agosto, desde que não tenham estado no estrangeiro nas duas semanas anteriores e apresentem um teste de despistagem negativo à Covid-19, e que será retomada a emissão dos vistos de turismo, individuais e de grupo, para todos os residentes da cidade de Zhuhai.

“A partir de 12 de Agosto, os residentes de Macau que não tenham um histórico de viagens no estrangeiro, nas últimas duas semanas, e apresentem um teste de ácido nucleico válido por sete dias com resultado negativo, podem entrar no interior da China sem ter de fazer quarentena obrigatória de 14 dias. Esta medida só abrange residentes com passaporte chinês e portadores de salvo-conduto que não tenham visitado Hong Kong, Taiwan ou países no estrangeiro nas últimas duas semanas”, começou por dizer Elsie Ao Ieong, acrescentando ainda que, a partir de quarta-feira, os vistos de turismo individuais e de grupo para a cidade de Zhuhai serão retomados.

Elsie Ao Ieong assinalou que as medidas são mais um passo na normalização das fronteiras entre Macau e o interior da China, mas frisou também este mecanismo de suspensão de quarentenas será anulado caso surjam novos casos de infecção no território. “Caso a situação volte a agravar-se e o nível de risco subir para médio-alto, as medidas de observação médica poderão ser retomadas até que Macau volte a um registo de baixa propagação”, indicou.

Por sua vez, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, explicou que, de acordo com o mecanismo nacional, quando uma região regista um caso é logo considerada de médio risco, e se ultrapassar 10 casos será de alto risco. “Basta aparecer um caso local em Macau que serão reforçadas as medidas. Se tivermos mais de 10 casos locais já somos considerados zona de alto risco”, afirmou Lei Chin Ion, frisando que os casos importados não serão contabilizados neste caso.

Face à implementação das novas medidas, Elsie Ao Ieong recordou ser necessário um relatório impresso do teste de ácido nucleico para viagens para fora de Guangdong, uma vez que o código de saúde de Macau ainda não está articulado com as cidades fora da província vizinha. “Estabelecer um mecanismo de código de saúde com outras cidades da China como temos com a província de Guangdong não é fácil. O que estamos a fazer é colocar o relatório no código de saúde de Macau que, por sua vez, entra no código de Guangdong. Este pode ser exibido noutras cidades da China, mas é recomendado ter o relatório do teste em suporte de papel para entrar no interior da China. Considero que assim é mais seguro, de forma a poderem mostrar esse papel às autoridades alfandegárias e outras entidades, bem como nos hotéis. No relatório emitido pelos Serviços de Saúde de Macau constam dois contactos telefónicos para eventuais consultas de informações”, explicou Elsie Ao Ieong.

Em relação ao possível alargamento da emissão de vistos turísticos a outras cidades e províncias da China, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura disse que tudo depende do Governo Central e da própria evolução da pandemia. “Temos comunicado com o Governo Central para ver se podemos abrir as fronteiras de forma integral. Pode haver uma situação em que haja um ressurgimento da epidemia. Temos de observar a situação para garantir que tudo é seguro para haver lugar à próxima etapa”, afirmou.

______________

Hotel Regency volta a ser usado para quarentena

A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou ontem que o Hotel Regency será novamente usado para observação médica a partir de hoje. A informação foi avançada por Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo. A partir de 11 de Agosto, o Hotel Regency passa a ser um dos hotéis designados com 270 quartos”, disse a representante da DST. Ontem, os hotéis designados tinham 1317 pessoas a cumprir observação médica.

_____________

Serviços de Saúde impõe novas regras na colheita de amostras a menores de 18 anos

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, revelou ontem que a recolha de amostras nos testes de ácido nucleico para menores de 18 anos vai passar a ser obrigatória por via nasal, enquanto que nas restantes faixas etárias continuará a ser opcional. A medida foi anunciada pela representante dos Serviços de Saúde na sequência de um incidente com uma criança de nove meses, que terá engolido a ponta de uma zaragatoa durante a colheita de amostras através da orofaringe. Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou assegurou que a criança está numa situação saudável e que será elaborado um relatório sobre o incidente.

__________

DSES lança plataforma de registo para residentes que estudam em Portugal

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) vai lançar hoje um sistema de registo para ajudar os alunos do ensino superior em Portugal que necessitem de apoio para iniciar os estudos no recomeço do ano lectivo. A medida foi justificada pelo facto de as autoridades terem “recebido pedidos de ajuda sucessivos de estudantes de Macau e dos seus encarregados de educação”, num momento que “a situação epidémica em Portugal ainda não melhorou”, disse ontem Chan Iok Wai, representante da DSES, em conferência de imprensa. O sistema de registo será aberto também a todos os estudantes que se encontrem em Portugal, com as autoridades a prometerem “manter uma comunicação estreita com o Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa”, no sentido de prestar apoio local aos alunos. Através deste registo, os estudantes podem listar as preocupações relacionadas com a estadia ou viagem para Portugal, “bem como motivos para não pretenderem voltar” às instituições de ensino português, de forma a que as autoridades de Macau “possam prestar assistência adequada”.