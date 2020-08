Fragmentos do passado 

Macau mudou tão rapidamente no último meio século, que hoje seria quase irreconhecível pelas gerações anteriores. Muitas das imagens históricas que temos da cidade dos anos 60 e 70 foram tiradas por Ou Ping, fotógrafo e fotojornalista do Macau Daily News durante mais de 40 anos. Foi um dos primeiros membros da Sociedade de Fotografia de Macau e o seu trabalho tem sido exibido em inúmeras exposições. O senhor de 88 anos falou-nos gentilmente sobre a sua longa carreira e as suas raras imagens da velha Macau.

Texto: Erriss Ho

Fotografia: Eduardo Martins

Pode contar-nos como começou a interessar-se por fotografia?

Comecei a interessar-me por fotografia com os meus amigos no início dos anos 60. Foi uma época em que as condições económicas eram bastante más. Felizmente, conheci um grupo de jovens que também adorava tirar fotografias, mas o custo do equipamento fotográfico era muito caro, então comprámos apenas equipamentos em segunda mão. Nós até construímos uma “caixa de madeira” para revelar filme, junto com nossa caixa de luz DIY feita de vidro.

Como foi a sua experiência como fotógrafo em Macau nos primeiros dias da sua carreira?

No início, não tínhamos equipamento fotográfico suficiente e não ganhámos muito dinheiro, então só nos contentávamos com equipamento antigo. Macau na década de 1960 era totalmente diferente da Macau de hoje. Era uma vila de pescadores com uma pequena população. As pessoas ganhavam a vida a trabalhar em indústrias de artesanato como a produção de fogo-de-artifício, incenso ou a trabalhar como pescadores. Então, eles foram o tema da nossa fotografia. Quando estávamos a passear na rua, eles foram muito simpáticos connosco e deixaram-nos tirar quantas fotografias quiséssemos. Assim, os nossos temas foram também o cenário de Macau, que naquela altura era muito tranquilo e descontraído.

Quais são algumas das suas recordações mais fortes a trabalhar para o Macau Daily durante mais de 40 anos?

Eu costumava tirar fotos de eventos de interesse jornalístico, principalmente incêndios. O incêndio mais inesquecível aconteceu na Rua da Doca do Lam Mau, que costumava estar repleta com quase mil cabanas de madeira. O incêndio mais grave aconteceu em 1970, quando centenas de cabanas foram queimadas. Lembro-me de correr para a cena do incêndio a tirar fotografias, tentando documentá-lo.

Pode falar-nos um pouco sobre ser membro da Sociedade Fotográfica de Macau no início dos anos 60?

A Sociedade Fotográfica de Macau foi fundada há 62 anos com apenas cerca de 20 membros. Foi um momento difícil para gerir a sociedade com uma economia tão sombria e tão poucas pessoas, então nós apenas estudamos o trabalho uns dos outros. No final dos anos de 1960, fui eleito um dos membros do conselho. Naquela época, as pessoas estavam relutantes em assumir o cargo porque era uma tarefa árdua. Portanto, fui eleito presidente continuamente por 16 anos. Somente após a transferência, mudamos o sistema para Assembleia Geral, então assumi funções diferentes, incluindo a de presidente, vice-presidente e secretário da Assembleia Geral ao longo dos anos. Felizmente, sempre houve um grupo de membros que exerceu com paixão os objetivos da sociedade, que é promover actividades fotográficas e apoiar fotógrafos emergentes. Posteriormente, começamos a expandir as nossas actividades no exterior e a cooperação com outras regiões.

Muitas das suas fotografias tornaram-se registos históricos icónicos da velha Macau. Tinha essa intenção quando tirou as fotografias?

A fotografia é um tipo de actividade cultural e uma forma de criação. Muitas pessoas olhavam para a fotografia e pensavam que era inútil e perdulária. Os meus amigos e eu simplesmente ignorámos essas opiniões porque o que queríamos fazer era reflectir as condições sociais e as experiências vividas pelas pessoas de classe baixa através do nosso trabalho. Na minha opinião, fotografia é muito diferente de pintura. A pintura pode ser criada com pincéis sujeita às ideias dos artistas, enquanto a fotografia dá grande ênfase ao documentário. A fotografia é uma linguagem internacional em si, e queríamos promover a fotografia para documentar diferentes assuntos da sociedade. Hoje em dia, as pessoas apreciam o nosso trabalho porque poucas pessoas foram capazes de documentar os momentos de Macau de há décadas. Mas, naquela época, queríamos apenas manter essas imagens – uma parte da história de Macau que nunca desapareceu após centenas de anos.

Quando olha para as fotografias que tirou em Macau, nos anos 60, que sentimento isso evoca em si?

Macau virou-se do avesso a partir de uma vila de pescadores atrasada e com uma pequena população. O rápido desenvolvimento nos últimos anos é baseado no trabalho árduo feito pelas gerações mais velhas. Embora as mudanças tenham sido drásticas desde a transferência, o desenvolvimento social é cumulativo, portanto, penso que a população de Macau não deve esquecer aqueles que superaram as dificuldades e lutaram pela Macau de hoje. Além disso, uma coisa especial sobre as pessoas de Macau no passado é que elas sempre foram honestas, firmes e trabalhadoras, toda a comunidade foi muito amigável, acolhedora e calorosa. O que mais me tocou foi o calor humano entre as pessoas. Por exemplo, a antiga redacção do jornal ficava perto da Rua da Praia do Manduco. Um dia, uma família perdeu uma menina. Naquela época, o bairro era muito prestativo e entusiasta. Eles usaram megafones para procurá-la em todos os lugares. Eventualmente, eles encontraram a menina. Além disso, como a vida naquela época era difícil, algumas pessoas eram obrigadas a dar arroz aos pobres. Naquela época, as pessoas de Macau estavam entusiasmadas e dispostas a ajudar as pessoas. Esses são os sentimentos que mais senti ao longo dos anos.

Vê-se como um artista ou mais como um repórter?

Um repórter claro que não, mas não me considero um artista, mas principalmente um entusiasta da fotografia.

Como se sente em relação à fotografia digital?

A fotografia digital é o ‘mainstream’ agora, o que é muito conveniente para os fotógrafos. Mas a desvantagem é que o elemento documental fica comprometido, já que as imagens podem ser facilmente editadas ou ‘photoshopadas’ por oposição à fotografia em filme.

Quais são algumas das suas fotografias favoritas, tiradas por si ou por outros fotógrafos?

Tenho fotografias de cenário e documentais em mãos. Acho que elas têm composições diferentes. Portanto, não posso seleccionar as melhores fotografias, mas as fotografias que foram exibidas no passado eram todas minhas favoritas. A minha colecção de Antiguidades de Macau publicada pelo Museu de Arte de Macau, em 2005, é mais preciosa, agora é realmente difícil de encontrar, porque preserva a história de Macau.

Quando falamos de fotografia na China, Macau surge como um dos locais onde pioneiros como Jules Itier, Felice Beato, John Thompson e Afong estiveram muito activos. Algum deles influenciou o seu trabalho?

Em geral, as minhas fotografias são determinadas pelas minhas necessidades. Acho que as fotografias de outras pessoas são apenas para referência e não podem ser copiadas. A criação deve ter uma intenção subjectiva. Os iniciantes podem consultar o trabalho, mas devem ter o seu próprio estilo.