Falta de visitantes adia abertura do The Londoner

A Sands China vai adiar a abertura do The Londoner até que aumente o número de visitantes que atravessam a fronteira para Macau, embora a maioria das renovações internas na propriedade já estejam concluídas, de acordo com o presidente da Sands China, Wilfred Wong.

Ao falar na inauguração do Sands Shopping Carnival na passada sexta-feira, o presidente da Sands China, Wilfred Wong, disse que a pré-inauguração do The Londoner seria determinada pela retoma do esquema de visitas individuais (EVI), depois de a empresa ter relatado um prejuízo de 549 milhões de dólares americanos nos três meses até 30 de junho de 2020. Wilfred Wong, recorde-se, tinha sugerido que o The Londoner estaria pronto para abrir em Setembro.

“Apesar de a província de Guangdong ter removido a quarentena obrigatória para os visitantes que regressavam de Macau a partir de 15 de Julho, o número de visitantes apenas aumentou ligeiramente porque o EVI ainda não foi reiniciado”, disse. “A taxa de ocupação dos hotéis ainda é baixa. Os quartos e instalações do The Londoner estarão prontos no terceiro trimestre, mas não ajudará a impulsionar o desempenho da empresa, já que o número de visitantes permanece num nível muito baixo”, acrescentou o presidente da Sands China.

O Sands Shopping Carnival é um dos vários eventos promocionais lançados pela Sands China nas suas propriedades nos últimos meses, incorporando vários elementos, como restaurantes e ofertas de retalho, mas Wilfred Wong admitiu que tais promoções – muitas delas destinadas a atrair residentes – podem fornecer apenas um impulso mínimo. O Sands Shopping Carnival teve como objectivo principal ajudar as PMEs e retalhistas locais da Sands, oferecendo-lhes expositores gratuitos para promoverem os seus produtos e serviços.

O presidente da Sands China referiu que a nova vaga de Covid-19 em Hong Kong atrasou a recuperação da indústria do turismo e hotelaria em Macau devido à necessidade de aumentar as restrições à entrada de pessoas que chegam da antiga colónia britânica. Wilfred Wong afirmou também que a Sands China ainda não discutiu o arranjo de qualquer bónus anual para os seus funcionários, com a decisão a depender do desempenho da empresa, bem como da economia local e do nível geral de consumo na sociedade.

Conforme revelado anteriormente pela Sands China, após a sua conclusão, o The Londoner apresentará uma nova arena de 6.000 lugares, diversidade de lojas no centro comercial, espectáculos de rua, uma experiência de realidade virtual, um novo restaurante de cozinha de Dongbei e de Sichuan, um restaurante tailandês, um restaurante britânico temático denominado por Churchill’s Table e um ‘gastropub’ do chef Gordon Ramsay.

O projecto também ampliará as capacidades actuais do sector MICE e pretende trazer espectáculos do West End para o seu teatro. Uma estátua de Eros de Piccadilly Circus, autocarros de dois andares, pubs, cabines telefónicas, cultura pop britânica, a Mudança de Guardas e muitos dos ícones que tornam Londres famosa farão parte do The Londoner.

A transformação externa do The Londoner Macau, com conclusão prevista para 2021, permitirá que a fachada principal da propriedade recrie a arquitectura das Casas do Parlamento, incluindo uma réplica do Big Ben.