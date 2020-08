EUA retiram rótulo de instituição de risco para a lavagem de dinheiro ao Banco Delta Ásia

Foram retiradas as medidas especiais impostas pelos Estados Unidos da América ao Banco Delta Ásia. A decisão foi confirmada ontem através de um despacho assinado por Michael Mosier, vice-director da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“A FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] vai reavaliar se o BDA [Banco Delta Ásia] é actualmente uma instituição financeira de risco relativamente a branqueamento de capitais”, lê-se num despacho publicado ontem pelo Governo dos EUA, assinado por Michael Mosier, vice-director da FinCEN. Este despacho revoga as medidas especiais de que o banco era alvo por parte das autoridades americanas. A notícia de que o banco liderado por Stanley Au iria ser retirado da lista negra dos EUA foi avançada inicialmente na segunda-feira, pelo jornal Tribuna de Macau. Contactado pelo PONTO FINAL, os responsáveis do grupo não quiseram comentar os factos.

Em causa está, recorde-se, uma acusação das autoridades norte-americanas que, em 2001, disseram que o Banco Delta Ásia participava em operações de lavagem de dinheiro, contrabando de narcóticos e cigarros e benefício do programa nuclear da Coreia do Norte.

Uma das medidas a que o banco estava sujeito era a proibição e imposição de condições por parte das autoridades norte-americanas na abertura ou manutenção de contas ou a pagar por instituições financeiras norte-americanas cobertas por ou em nome de uma instituição bancária estrangeira.

O processo de levantamento das restrições não será automático, já que a FinCEN vai ainda reavaliar se o Banco Delta Ásia é actualmente uma instituição financeira de elevado risco de lavagem de dinheiro e se é necessária regulamentação adicional.

“Este documento rescinde a decisão de considerar o BDA uma instituição fortemente suspeita de branquear capitais”, emitida ao abrigo do ‘Patriot Act’. “Subsequente a esta rescisão, o FinCen vai reavaliar se o BDA é presentemente uma instituição sob forte suspeita de branquear capitais, e se são necessárias novas medidas”, explica aquela agência dependente da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos.

Em entrevista ao PONTO FINAL, no passado mês de Abril, Stanley Au, presidente do grupo Banco Delta Ásia, disse que a instituição nunca esteve envolvida em lavagem de dinheiro. “Foi uma questão de conveniência a propósito do diálogo a seis, em 2005. Na altura houve reuniões entre a Coreia do Norte, Rússia, EUA, Coreia do Sul, China e Japão”, referiu.

Segundo o presidente do grupo, as sanções, impostas inicialmente em 2005, fizeram com que o volume de negócios do banco fosse reduzido a um terço do que era registado até então. “Quinze anos depois, nós só conseguimos recuperar um terço. É por isso que nós não estamos a fazer dinheiro, a vida é muito difícil”, afirmou Stanley Au.

Recorde-se que em Janeiro o banco tinha exigido a Washington que levantasse as medidas de que era alvo e acordou sujeitar-se a duas auditorias independentes, cujos resultados foram partilhados com a FinCEN. Em Setembro de 2019, a FinCEN tinha reconhecido que a instituição tinha tomado “medidas para corrigir algumas das deficiências” verificadas pelos EUA em 2005, mas que tinha acabado por não corrigir “outras lacunas significativas”.