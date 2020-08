DSSOPT não aponta data mas diz que plano de salvaguarda está em andamento

O deputado Sulu Sou insistiu que o Governo deve negociar com os promotores do projecto para a Avenida Rodrigo Rodrigues e avançar com uma avaliação do impacto no património, para eliminar o efeito negativo na integridade visual do Farol da Guia. O democrata quis saber de que modo o futuro plano director se vai articular com o ainda desconhecido plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico. A directora da DSSOPT diz que o IC irá, “no corrente ano, dar continuidade ao respectivo processo legislativo”.

Sulu Sou interpelou o Governo sobre o projecto de construção para a Avenida Rodrigo Rodrigues – cuja planta de condições urbanísticas esteve em consulta pública até 15 de Junho -, e defendeu que o Executivo deve negociar com os interessados e proceder a uma avaliação do impacto no património, de modo a salvaguardar a integridade visual do Farol da Guia. O deputado democrata assinalou o facto de não estarem ainda concluídos o plano director de Macau e o plano de salvaguarda e gestão do Centro histórico, e quis saber de que modo estes serão articulados. A directora da DSSOPT limitou-se a salientar que o Instituto Cultural (IC) concluiu, no final de 2019, o projecto de regulamento administrativo do plano de salvaguarda e que irá, “no corrente ano, dar continuidade ao respectivo processo legislativo”.

“O Farol da Guia sofre, há anos, crises de conservação da sua paisagem, que continuam sem uma solução definitiva, e o Farol, no seu lado sudoeste, vai ser rodeado por uma enorme muralha constituída por edifícios altos, o que vai deixar uma cicatriz nesta cidade de património mundial”, escreve Sulu Sou, em interpelação remetida ao Executivo a 22 de Junho.

O deputado refere a consulta pública sobre o projecto da planta de condições urbanísticas (PCU) relativa ao lote de terreno nº134 da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, “que voltou a despertar a controvérsia da conservação do Farol da Guia”. “Segundo o projecto de desenvolvimento em causa, detido principalmente por membros do Comité Nacional da Conferência Consultiva do Povo Chinês, vai ser construído um edifício com uma altura de 90 metros”, o que, segundo o deputado, e a par com os edifícios já ali construídos, “vai constituir um outro dano irreversível para a paisagem do Farol da Guia”.

Numa primeira questão, Sulu Sou, defende a lógica da negociação, com os promotores do novo projecto para a Rodrigo Rodrigues, para travar o que, não sendo ilegal, se afigura como “irrazoável”. Escreve o deputado que “o IC sempre afirmou que vários projectos de edifícios altos na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues estão conforme o despacho que define o limite de altura, mas ninguém pode negar que tais projectos já destruíram definitivamente a integridade e coerência visuais do Farol da Guia”. Entende o parlamentar que, “a fim de salvar a paisagem do lado sudoeste do Farol da Guia, o Governo deve negociar com os interessados do projecto de desenvolvimento relativo ao lote de terreno nº 134 para encontrar uma solução que corresponda ao interesse público, por exemplo, avançar com a avaliação do impacto no património e reduzir significativamente a altura do projecto, por forma a eliminar o eventual impacto negativo na paisagem do património cultural. Vai fazê-lo?”.

Em resposta, ontem remetida às redacções pelo deputado, a directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Chan Pou Ha, referiu, em relação à mesma PCU, que depois da recolha de opiniões e do envio, para efeito de auscultação, para o Conselho do Planeamento Urbanístico, “está presentemente em curso a definição da respectiva planta. Em seguida, serão analisadas, à luz do quadro legal em vigor, as opiniões dos interessados e da população e o parecer do Conselho de Planeamento Urbanístico, e, consoante o resultado da ponderação das circunstâncias que a justifiquem, será dado inicío aos respectivos trabalhos ulteriores”.

“O GOVERNO DEVE RESTRINGIR AINDA MAIS AS NORMAS SOBRE O LIMITE DE ALTURA”

Numa segunda questão, e socorrendo-se das críticas ao despacho 83/2008, que determina uma altura máxima de 90 metros para edifícios construídos nas imediações do Farol da Guia, o deputado defende que “o Governo deve restringir ainda mais as normas sobre o limite de altura e, até isso ser feito, suspender a autorização de todos os projectos de edifícios altos em curso que possam causar impactos negativos na paisagem do Farol da Guia”. E questiona: “Quando é que vai fazer isso?”.

Chan Pou Ha responde que o Governo “tem dado grande importância à protecção da paisagem do Farol da Guia, tendo para o efeito publicado, em 2008, o Despacho do Chefe do Executivo nº83/2008, no qual estão fixadas as cotas altimétricas máximas permitidas para a construção de novos edifícios nas imediações do Farol da Guia”, “no intuito de salvaguardar a vista panorâmica a Leste desde o Farol da Guia até ao Porto Exterior, e a Oeste até à Fortaleza do Monte, enquanto recursos paisagísticos de importante valor histórico e simbólico”.

Sulu Sou assinalou, por fim, que o Executivo ainda não concluiu a elaboração do plano director e do plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico, “o que fez com que vários projectos de desenvolvimento irrazoáveis tivessem causado danos irreversíveis para o planeamento urbanístico, obstruindo assim o desenvolvimento sustentável da cidade”. O parlamentar questionou como é que, “com vista a melhor proteger a paisagem do Farol da Guia”, o plano director, “que é alvo de consulta pública a realizar em Setembro, se vai articular com a Lei de salvaguarda do património cultural e com o Plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau que, segundo alegou o IC, vai ser digulgado o mais rápido possível?”.

A directora da DSSOPT assegura que “o projecto do Plano Director respeita escrupulosamente a Lei de Salvaguarda do Património Cultural e o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, e está estruturado nos seguintes eixos: salvaguarda da singularidade paisagística urbana de Macau, preservação do testemunho cultural do Centro Histórico de Macau e extensão das valências ‘Colina, Mar e Cidade’ na malha urbana”.

No mesmo documento, diz Chan Pou Ha, “foi ainda proposta a preservação de vários corredores e horizontes visuais de interesse urbano e paisagístico, que serviram de pedra basilar para a concretização do objectivo delineado no plano sustentável de ordenamento do território que consiste na salvaguarda do valor histórico e cultural de Macau”. A directora refere ainda que o IC concluiu, no final de 2019, “o projecto de regulamento administrativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e irá, no corrente ano, dar continuidade ao respectivo processo legisltivo”.