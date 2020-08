Dois casamentos falsos no interior da China renderam 80 mil yuans a residente de Macau

Nos últimos 13 anos, um residente de Macau, com 41 anos, casou-se duas vezes no interior da China em troca de 40 mil yuans por cada matrimónio. O caso foi sinalizado pela Direcção dos Serviços de Identificação durante o processo de requerimento de residência da segunda mulher do suspeito. Durante a investigação, o homem terá confessado ter casado por dinheiro.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A entrevista de um casal no processo de requerimento de autorização de residência levantou suspeitas quando um residente de Macau, de 41 anos, não conseguiu fornecer detalhes sobre a mulher, com quem estaria casado desde 2018. As respostas inconsistentes do homem, e o facto de ser o segundo casamento com uma cidadã do interior da China, levaram a Direcção dos Serviços de Identificação a passar o caso ao Corpo de Polícia de Segurança Pública. Após a investigação, as autoridades descobriram que o homem deslocou-se ao interior da China para se casar em duas ocasiões, e que terá recebido 40 mil yuans por cada matrimónio nos últimos 13 anos.

A informação foi divulgada ontem pelo CPSP em conferência de imprensa. “Um residente de Macau teve dois casamentos falsos com mulheres do interior da China. Depois de se divorciar do primeiro casamento em 2013, o homem, de 41 anos, voltou a casar, em 2018, com outra mulher do interior da China”, começou por dizer o porta-voz do CPSP, acrescentando que o suspeito foi aliciado para casar por dinheiro por um intermediário num casino. “Em 2007 casou-se com a primeira mulher no interior da China, que pagou ao intermediário 100.000 yuans. O residente de Macau recebeu 40 mil yuans e ainda não encontrámos o intermediário”, adiantou o CPSP.

Segundo a investigação, a primeira mulher teve direito a um Bilhete de Identidade de Residente Não Permanente em 2011, mas ambos nunca viveram juntos até ao divórcio ter ocorrido em 2013. Em 2018, o homem voltou a casar e a solicitar um requerimento de autorização de residência para a nova mulher, algo que levantou suspeitas na Direcção dos Direcção dos Serviços de Identificação. “Os Serviços de Identificação fizeram entrevistas ao suspeito e à segunda mulher, mas ambos deram respostas inconsistentes, o que levantou suspeitas, porque o homem não conseguiu fornecer qualquer detalhe sobre a própria mulher. Quando a polícia foi à sua residência no dia 6 de Agosto, na Rua do Padre Eugénio Taverna, não encontrou qualquer tipo de vestígios da mulher no apartamento. O homem acabou por admitir que os dois casamentos eram falsos e que o tinha feito apenas pelo dinheiro”, indicou a polícia, adiantando que a segunda mulher do suspeito ainda não foi localizada.

À polícia, o homem admitiu ter recebido um total de 80 mil yuan pelos dois casamentos. “A primeira mulher do indivíduo trabalhava na construção civil e a segunda mulher não sabemos. O homem foi acusado de falsificação de documentos e falsificação de documento de especial valor. Já a primeira mulher foi acusada de falsificação de documento. O caso foi presente ao Ministério Público no dia 7 de Agosto”, concluiu a polícia.

De acordo com o artigo 244° do código penal de Macau, o homem pode ser punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa pelo crime de falsificação de documento. Já em relação ao crime de falsificação de documento de especial valor, o suspeito pode ser punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

Bicos do fogão evitaram possível violação

A Polícia Judiciária deteve um residente de Macau, de 26 anos, por indícios de coacção sexual contra uma mulher, de 31 anos, que terá conhecido nas redes sociais. O caso foi presente ao Ministério Público no passado dia 8 de Agosto e o homem pode ser punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

“No dia 6 de Agosto, a Polícia Judiciária recebeu uma queixa de um caso de coacção sexual. A vítima disse-nos ter conhecido um homem nas redes sociais que por várias vezes a convidou para jantar ou beberem um copo. A vítima recusou sempre os avanços do suspeito, mas houve um dia em que acabaram por tomar pequeno-almoço num local perto da residência da mulher”, começou por explicar o porta-voz da Polícia Judiciária, adiantando que a mulher é professora.

De acordo com os investigadores, o homem aproveitou o facto de estar perto da casa da vítima para saber onde era o seu apartamento. “O suspeito insistiu em acompanhá-la a casa, e assim que soube o local do apartamento da mulher subiu até à porta e enviou-lhe mensagens a dizer que queria vê-la. Depois de bater repetidamente à porta, a vítima acabou por deixar o suspeito entrar no apartamento. Mal entrou na casa da vítima, o suspeito empurrou-a para o quarto e dominou-a, apesar da resistência da mulher”, referiu a PJ.

Encurralada no quarto, a mulher pediu para ir à cozinha para desligar um dos bicos do fogão que estaria aceso. “Assim que conseguiu chegar à cozinha, a vítima pegou no telemóvel e ligou para a polícia a pedir ajuda. O suspeito fugiu do apartamento. No dia 7 de Agosto, o suspeito tentou sair de Macau pelas Portas do Cerco onde foi interceptado pelo CPSP. O suspeito admitiu o crime, mas disse que teve um conflito emocional com a vítima. Foi presente ao Ministério Público por coacção sexual no dia 8 de Agosto. O suspeito garantiu que tinha tido uma relação com a vítima, mas isto não foi comprovado. Não houve acto sexual porque a vítima resistiu”, concluiu o porta-voz da PJ.